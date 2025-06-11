В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России

Госдума утвердила создание национального цифрового сервиса

Tекст: Валерия Городецкая

Новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и госуслуг, передает РИА «Новости». Пользователи смогут подтверждать личность цифровым ID, заселяться в гостиницы и подтверждать возраст при покупках.

В дальнейшем в приложение могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Государственные органы смогут использовать платформу для общения с гражданами.

Приложение должно быть отечественной разработкой и входить в реестр российского ПО. Кроме того, подключение к «Госключу» позволит использовать электронную подпись. Сервис также обеспечит взаимодействие со школьниками и студентами по вопросам обучения. Платформа создаст комфортную и безопасную среду для использования информационных технологий, обеспечит конфиденциальность информации и повысит доступность услуг.



Как написал в своем Telegram-канале один из разработчиков закона – первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, в законопроекте недаром используется термин «многофункциональный» : создаваемая платформа будет представлять собой не просто мессенджер. Помимо обмена сообщениями и звонков, в ней планируется реализовать функции, которых нет ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в других зарубежных решениях. По его словам, ключевым конкурентным преимуществом платформы станет глубокая интеграция с государственными сервисами. Также предполагается, что благодаря открытой архитектуре в мессенджере появятся чат-боты и мини-приложения ведущих российских цифровых платформ.

«Одним их самых важных, на мой взгляд, аспектов реализации национального мессенджера должна стать его безопасность. Все данные, которые он собирает, обязаны быть защищены на самом высоком уровне и храниться на российских серверах в обезличенном виде», – подчеркнул Горелкин.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев доложил президенту России Владимиру Путину о работе над национальным мессенджером. Он сообщил, что регистрация через подменные и виртуальные номера в национальном мессенджере будет недоступна, чтобы обеспечить более строгую идентификацию пользователей.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будет выглядеть многофункциональный цифровой сервис и какими будут его основные преимущества, и как он сможет заменить россиянам паспорт.