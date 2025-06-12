Самое высокое здание в мире окрасили в цвета российского флага

Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага

Tекст: Ирма Каплан

Строительство башни Бурдж-Халифа велось с 2004 по 2010 год и обошлось в $1,5 млрд. Ее фасад – это один из самых больших в мире LED-экранов, площадь которого 32,4 тыс. кв. м, передает ТАСС.

В честь Дня России праздничную подсветку в цветах российского флага включили на здании Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

«Здание ADNOC в Абу-Даби подсвечивается цветами флага Российской Федерации в честь Дня России», – сообщила пресс-служба правительства эмирата Абу-Даби в социальной сети X.

Кроме того, российский триколор появился вечером 12 июня на здании одной из старейших пятизвездочных гостиниц Катара Sheraton Grand. Благодаря особому дизайну в виде пирамиды, эта гостиница на побережье Персидского залива является визитной карточкой Дохи, и сегодня ее украсили цветами российского флага, передает РИА «Новости».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мероприятия ко Дню России в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях прошли с массовым участием жителей и акцентом на патриотическое воспитание.

При этом автопробег, посвященный Дню России, состоялся в четверг в крупнейшем городе юга Сербии Нише. Мероприятие организовали Общество русско-сербской дружбы и соотечественники из организации «Наисус».



