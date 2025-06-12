Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.0 комментариев
В Сербии прошел автопробег в честь Дня России
Автопробег, посвященный Дню России, состоялся в четверг в крупнейшем городе юга Сербии Нише.
Как сообщил в Telegram-канале Российский центр науки и культуры «Русский дом в Белграде» (представительство Россотрудничества), мероприятие организовали Общество русско-сербской дружбы и соотечественники из организации «Наисус».
Центр опубликовал видео с десятками автомобилей, украшенными российскими флагами. «Колонна автомобилей с триколорами прошла по живописным маршрутам города, символизируя единство и дружбу наших братских народов», – отмечается в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России.