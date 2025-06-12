Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.2 комментария
Путин поздравил россиян с Днем России
День России выступает символом более чем тысячелетнего пути российского государства, заявил президент Владимир Путин.
«Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы. От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства российского», – цитирует Путина ТАСС.
По его мнению, история и культура страны, природные богатства, самобытность регионов говорят об общей судьбе многонационального народа. Также глава государства призвал помнить о заслугах перед Отечеством всех поколений и их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях.
«Такая цельность восприятия России, наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине, укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», – добавил президент, выступая на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.
Напомним, Путина с Днем России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Азербайджана Ильхам Алиев.