Опрос о кандидатах в ЕС показал немцев жертвами пропаганды

Tекст: Дмитрий Бавырин

Вопрос вступления Украины снят с повестки саммита Евросоюза – неформального, но на высшем уровне, который пройдет на Кипре через неделю. Владимир Зеленский требовал для себя ускоренной программы – такой, чтоб уже в 2027-м стать европейцем. Надежды на это воскресли в связи с поражением на выборах в Венгрии Виктора Орбана, который считался главным противником расширения ЕС на Украину. Теперь Орбан на Кипр вообще не полетит – сам отказался, но он был всего лишь ширмой. В реальности затея Киева почти никому не нравилась, за исключением Еврокомиссии и лично Урсулы фон дер Ляйен.

За три дня против укороченного пути для Киева выступили власти всех европейских грандов – Нидерландов, Италии, Франции и ФРГ, а также Польши, которая тоже считает себя грандом. Это показало: даже в том случае, если Урсула добьется перехода к решениям по внешней политике без право вето – голосом квалифицированного большинства, ничего не изменится. Нет у Украины квалифицированного большинства.

Более того, решено не обсуждать расширение ЕС в принципе. Идея пополнять евроряды теряет популярность среди населения, а евробюрократы боятся, что дискуссия сделает ситуацию хуже, поскольку ей воспользуются националисты, популисты и другие евроскептики.

«Украинцы отнимут ваши рабочие места». Брюссель ожидает чего-то в таком духе, как признались анонимные дипломаты изданию Politico.

В официальной пропаганде все, конечно, немного не так. Там европейцы желают обнять новых членов евросемьи и неизменно ссылаются на оптимистичные результаты Евробарометра – почти легендарной службы, которая с 1973 года делает социологические замеры на деньги Еврокомиссии. Так, по результатам прошлогоднего исследования, о котором «кстати» вспомнили в Deutsche Welle* и Frankfurter Allgemeine Zeitung, в среднем расширение поддерживают 56% граждан стран ЕС.

Но те же издания обращают внимание на то, что в Германии только 49%, в Австрии – 45%, а во Франции всего 43%. Правда, почти 15 лет назад французы были еще критичнее к расширению – 40% поддержки, что не помешало ЕС с тех пор расшириться почти вдвое, приняв 13 государств. Последней 13 лет назад стала Хорватия, с тех пор ни одного кандидата из предбанника не выпустили.

В общем, французы – известные нытики, но немцы считались главными еврооптимистами как основные выгодополучатели от единого рынка и хозяева ведущей экономики ЕС. А теперь весы склонились в пользу европессимистов.

Надо полагать, падению морального духа способствовало падение уровня жизни, поскольку немцам придется оплатить заметную часть счета по вытягиванию новых членов на приемлемые социально-экономические показатели. А в Германии уже и собственные показатели приемлемыми не считают.

На этой же неделе опросы в ФРГ показали, что непопулярность правительства поставила новый рекорд – почти три четверти не одобряют его деятельность, лично канцлера Фридриха Мерца поддерживают всего 21%, а среди партий наивысший рейтинг в 27% имеют евроскептики из «Альтернативы для Германии» (вероятно, очередной скачок стоимости топлива из-за событий на Ближнем Востоке позволил им уйти в отрыв).

В случае с теми немцами, кто по-прежнему выступает за распухание ЕС (пока тот не лопнет), особого внимания заслуживает рейтинг предпочтительности стран-кандидатов. Догадаться, кого хотят видеть в евросемье больше всего и меньше всего, было бы невозможно.

Наилучший показатель у Боснии и Герцеговины. Примерно четверть граждан Германии за то, чтобы принять в евросемью это бедное, раздробленное и преимущественно исламское государство. Доля мусульман в ФРГ вырастет, и диаспора бошняков там тоже значительна, но столь высокие показатели поддержки заведомо неподходящей для членства в ЕС страны только этим не объяснить.

Скорее, дело в том, что Германия сыграла значительную (и резко отрицательную) роль в распаде Югославии и в судьбе Боснии – вплоть до того, что там какое-то время расплачивались немецкими марками как нацвалютой. Соответственно, по немцам пришелся значительный пропагандистский удар, оправдывающий активное вмешательство: рассказы о «сербских зверствах» и все в таком духе.

Наверное, людям запомнилось, что геноциды в Европе совершают не только немцы.

Это объясняет и лидерство Сербии «с конца» – только 15% поддержки членства в ЕС. Столько же, сколько у Косова, которое, положа руку на сердце, нельзя назвать полноценным государством (хотя официальный Берлин считает иначе, у ЕС с этим сербским краем граница все равно через Сербию).

Наверняка сыграла роль и более свежая пропаганда, направленная против сербского президента Александра Вучича и в поддержку массовых акций протеста, которые проходят в республике второй год (и нельзя сказать, что под проевропейскими лозунгами).

Дальше в рейтинге кандидатов сплошные парадоксы. Несмотря на рост антиисламских настроений, Албанию хотят видеть в ЕС больше, чем Молдавию – 17% против 16% поддержки. То ли в цыганах дело, то ли в Майе Санду (а больше про Молдавию мало что знают).

А членство крошечной (630 тыс. населения) и самой благополучной (в том числе по версии Еврокомиссии) страны в списке кандидатов – Черногории – поддерживают столько же немцев, сколько и членство огромной, разоренной боевыми действиями Украины: по 20%.

Иначе как жертвами пропаганды этих людей назвать нельзя, но их не так уж и много. Доля в 20% уже звучит как приговор для амбиций Зеленского, даже несмотря на то, что в эту долю входит Урсула фон дер Ляйен.

Не повезло, Володь. Шансы-то были.

Еще недавно действительно казалось, что Украину (точнее, то, что от нее останется) затащат в ЕС хоть тушкой, хоть чучелом. Особенно после того, как из этого проекта решили выйти американцы, рассматривая членство в Евросоюзе как утешительный приз для Киева.

Формально – это не американцам решать, кого принимать в ЕС, но у Европы хронически не получается отказывать Вашингтону и уклоняться от того, чтобы платить по его счетам. И все в ЕС говорили, что поддерживают европейскую Украину, только Орбан всегда был против. Но уходит Орбан, а противников уже толпа.

Что тут сказать? Лучше всего – простую и жестковатую правду: Зеленский слишком бездарен как политик, чтобы привести Украину в Евросоюз, а сама Украина слишком неприглядна и безнадежна, чтобы ее там ждали.

Не с этим рылом в их калашный ряд, пускай на Евросоюз в последние годы без содрогания и не взглянешь. Какой бы ни была его деградация, Украина в этом смысле точно не конкурент.