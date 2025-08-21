  • Новость часаГенерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    21 августа 2025, 14:44 • В мире

    Сербский мир подожгли с двух сторон

    @ Marko Dimic/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Евгений Крутиков

    Ситуация на Балканах продолжает быстро накаляться. В Республике Сербской назначен референдум о независимости, а в «большой» Сербии стихийный народный протест перерастает в майдан с поджогами и погромами. В одном случае это грозит национальным конфликтом, в другом - госпереворотом и гражданской войной.

    Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик объявил о проведении двух референдумов: в сентябре должен состояться плебисцит о доверии власти (то есть ему и новому правительству), а в декабре - о выходе республики из состава Боснии и Герцеговины (БиГ).

    То есть теоретически в Европе может появиться еще одно независимое государства. Или - возобновиться война, завершенная в 1977 году с подписанием Дейтонских соглашений.

    Таков ответ сербов на решение суда в Сараево, который в феврале заочно приговорил президента РС к году тюрьмы и шести месяцам запрета на политическую деятельность за «неисполнение решений верховного представителя по БиГ», которого Додик называет «самозванцем». В начале августа ЦИК Боснии аннулировал президентский мандат и требует, чтобы глава республики сдал дипломатический паспорт до 8 сентября, а после этого собирается объявить в РС новые выборы. Додик пообещал провести референдумы вместо выборов.

    «Они не уважали Конституцию БиГ, не уважали Конституцию Республики Сербской, не уважали закон, а я должен уважать их неуважение к миру! Не буду уважать. Я буду уважать волю сербского народа.

    Вы были наглы и высокомерны, а ожидаете, что я буду покорным. Не буду.

    Я президент Республики Сербской, а вы пишите что угодно. Меня избрал народ, меня не будет смещать иностранное правительство! Вы действуйте по-своему, мы будем по-своему. Надеюсь, наши пути не пересекутся», - написал президент РС в одной из соцсетей.

    До того все силовые структуры РС были выведены из подчинения боснийских властей, а глава правительства РС Радован Вишкович подал в отставку. По его словам, республику ожидает период турбулентности, и предстоящие вызовы необходимо преодолеть наименее болезненным образом. Поэтому он уходит с должность и открыть путь к созданию правительства национального единства.

    Власти Боснии и их европейские кураторы пребывают в растерянности и почти никак не реагировали на заявления сербов. Повлиять на Баня-Луку (столица РС) из Сараево практически невозможно. Там нельзя организовать выборы по собственному почину, а без них невозможно легитимизировать отстранение от власти Додика. Максимум Сараево – это объявить референдумы в РС незаконными. После этого ситуация станет патовой

    Вишкович прав насчет турбулентности. Если Сараево продолжит настаивать на отстранении Додика или его аресте (апелляция заменила тюремный срок на штраф, но можно завести новое дело), к концу года выход Республики Сербской из состава БиГ будет неизбежен.

    В конфликт между Сараево и Баня-Лукой вскорости будут втянуты европейские структуры. Они по логике и букве законы должны «наблюдать» за соблюдение Дейтонских соглашений, государственную основу БиГ. У них это категорически не получается, что наглядно иллюстрирует не только неумение еврокомиссаров управлять вверенной им Боснией, но и кризис евродипломатии в целом. Если они в небольшой стране ничего решить не могут и только хуже делают, зачем их за большие столы пускать?

    Все это происходит на фоне очередного обострения ситуации в Сербии. «Большая» Сербия и Республика Сербская – не в полной мере сообщающиеся сосуды, но взаимозависимость у происходящих там событий прослеживается. Иногда совершенно неожиданная.

    Так, заместитель председателя оппозиционной Партии свободы и справедливости Борко Стефанович в интервью телеканалу Nova S TV заявил, что в Белграде «серьезно обсуждается» идея рокировки власти. У Вучича заканчивает второй срок президентства, баллотироваться еще раз он не имеет права, но может стать премьер-министром, а президентом Сербии в таком случае якобы станет Додик, у которого есть сербское гражданство.

    Насколько такие заявления оправданы - вопрос открытый. Уличная активность несистемной оппозиции в Сербии достигла своего пика, выродившись в погромы, стычки с полицией и поджоги автомобилей. Атмосфера накалена, слухов ходит много.

    На днях послы западных государств в Белграде получили некий неофициальный документ, в котором близкий к оппозиции аналитик Душан Янич и группа анонимных экспертов предлагает ввести в Сербии особое положение, поставить под иностранный контроль работу президента и исполнительной власти, а в итоге «переформатировать» ее в целиком прозападное государство.

    Появление этой бумаги вызвало бурную реакцию властей. Например, спикер парламента Ана Брнабич заявила:

    «Наш ответ — нет. Иностранцы, не думайте дальше обсуждать этот или похожие нон-пейперы. В Белграде и Сербии не будет нового Майдана. Мы будем бороться всеми демократическими средствами, через наши институции, и сопротивляться везде, без насилия и террора. Они хотят увидеть насилие, гражданскую войну, но этого не будет».

    Также она с иронией поблагодарила составителей документа и хорватские СМИ за то, что они показали и доказали, что в Сербии происходит попытка цветной революции.

    Тем не менее, девять месяцев с того момента, как начались массовые выступления, можно назвать для сербской власти упущенным временем.

    В прошлом году в Нови-Саде обрушился новый козырек на железнодорожном вокзале, убив 16 человек. Выяснилось, что на ремонт козырька было выделено 16 миллионов евро. Это трагическое событие стало спусковым крючком для начала протестов.

    Весной прошла «всеобщая забастовка», в отставку подало правительства Милоша Вучевича, опытного политика и близкого соратника президента. Новое, так называемое «экспертное» правительство возглавил Джуро Мацут, врач-эндокринолог, профессор медицины и просто хороший человек без какого-либо политического, государственного и административного опыта.

    Это странное решение президента можно объяснить только желанием создать правительство технократов, которое самим фактом своего «беспартийного» существования купирует протесты и уличное насилие. Но вышло иначе.

    За эти девять месяцев стихийное выражение недовольства эволюционировало в антигосударственную кампанию, координируемую прозападными НКО. Они же обеспечивают протестующим инфраструктуру и ресурсы.

    Правительство потеряло не только время, но и темп.

    Пока Джуро Мацут призывал всех к дружбе, антигосударственные силы, как это уже не раз бывало в Сербии, перехватили инициативу на улице и довели дело до насилия.

    Сейчас правительство в Белграде стоит на распутье. С одной стороны, президент Вучич настроен решительно, обещает применять силу и не допустить майдана. С другой стороны, некоторые эксперты считают, что запоздалое применение силы со стороны жандармерии как раз и привело к эскалации, погромам и поджогам. А начиналось с массовых плясок под рефрен «кто не скачет – тот чаци».

    «Чаци» - прозвище тех студентов, которые занимают позицию. Изначально - написанное сербской кириллицей слово «дети» с ошибкой в первой букве. Различать внешне похожие буквы учат в начальной школе, потому это слово стало синонимом двоечника. Но прижилось, и прогосударственно настроенные студенты даже назвали свой палаточный лагерь «Чацилендом», эдак иронично.

    Также у протестующих в ходу лозунги «я\мы имярек», где подставляется имя и фамилия кого-нибудь из задержанных в последнее время погромщиков и поджигателей.

    Похоже, что методички по конструированию молодёжного майдана вообще не меняются с годами, а просто кочуют из страны в страну.

    Говорить сейчас о стихийной «народном протесте», как это было весной, уже нельзя. Совокупность признаков свидетельствует о том, что в Сербии запустили сценарий «цветной революции». А правительство Вучича, пребывающее в перманентном внутреннем кризисе, пока не может определиться со стратегией своей действий, - и это очень опасный симптом. С учетом всех этих событий - и в «большой» Сербии, и в Республике Сербской - можно ожидать на Балканах очень бурную осень и зиму. Особенность региона в том, что кризисы там имеют тенденцию перетекать из страны в страну наподобие лесного пожара.

