Брюссель переиграл Вашингтон в борьбе за Словению

Выборы в Словении заставили Брюссель понервничать

Tекст: Алёна Задорожная

Партия премьер-министра Словении Роберта Голоба победила на выборах в нижнюю палату парламента. Отрыв от главного оппонента – оппозиционной «Словенской демократической партии» (СДП) Янеза Янши – оказался минимальным: 28,6% против 28,1%. В итоге либеральное движение «Свобода» получит 29 мандатов, а у демократов – 27.

Также в парламент прошли правоцентристский блок, состоящий из партии «Новая Словения – Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus (9,3%), партия «Демократы» бывшего члена СДП и главы МИД Словении Анже Логара (6,7%), и евроскептическая партия Resnica («Правда», 5,6%). По конституции два места зарезервированы за представителями итальянского и венгерского меньшинств.

Для формирования коалиции необходимо заручиться поддержкой не менее 46 парламентариев. Голоб уже заявил, что сформировать ее будет непросто. «Переговоры о правящей коалиции будут жесткими», – передает РИА «Новости». Янша выразил мнение, что из-за небольшой разницы в результатах будущий кабмин не сможет обеспечить стабильности.

Сама по себе кампания была омрачена крупным скандалом. Как писал The Economist, за несколько дней до голосования в сети опубликовали записи разговоров с рядом лиц, связанных с правящей леволиберальной коалицией, – в том числе с бывшим министром. В беседах они рассказывали о своих политических связях и способах влияния на принятие решений в правительстве.

Премьер Голоб назвал случившееся масштабным иностранным вмешательством. Словенская разведка поддержала политика, заверив, что заказчиком выступила оппозиция (СДП), а исполнителем – израильская частная разведывательная компания Black Cube («Черный куб»). В партии обвинения отвергли.

Противоречивыми были и предвыборные опросы. Согласно последнему, проведенному незадолго до голосования, оппозиционная СДП лидировала с незначительным отрывом от «Свободы» – 23,9% против 20,1%. При этом почти 9% опрошенных еще не определились с выбором.

Определяться приходилось на фоне ощутимых различий между основными фаворитами. Роберт Голоб за время нахождения на посту утвердился как политик, ориентированный на Брюссель. Он называл Янеза Яншу «самым близким союзником Виктора Орбана, которого тот когда-либо сможет заполучить». Сам же Янша не скрывал симпатии к политике Дональда Трампа.

Еще одним отличием стала позиция по Ближнему Востоку. Действующий премьер и его правительство ранее признали Палестину, в то время как демократ выступал в поддержку Биньямина Нетаньяху. Кроме того, Янша, еще будучи премьером в 2022 году, успел отметиться поддержкой Украины и призывами предоставить ей перспективу членства в ЕС.

Впрочем, как отмечают эксперты, в последнее время Янша стал выступать с евроскептических позиций, что и привлекло к нему повышенное внимание Брюсселя. Противоречивый расклад сил в Словении заставил руководство ЕС усомниться в собственных возможностях удержать небольшую страну в орбите своего влияния.

Свою роль сыграл и общий антагонизм между Европой и Америкой, который продолжает обостряться на фоне политики Дональда Трампа в отношении ЕС. В этой связи Брюсселю было крайне важно не допустить на Балканах победы кандидата, ассоциирующегося с президентом США.

«До последнего времени опросы показывали лидерство партии Янши. Но затем последовало довольно грубое вмешательство Брюсселя, которое сложно назвать по-настоящему внешним. Словения – член Евросоюза, и, вступая в объединение, по сути, подписала согласие на такого рода вмешательства», – сказал Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Однако Янша, как в свое время и венгерский премьер Виктор Орбан, начал смещаться в сторону оппонирования Брюсселю, негативно высказываясь о миграционной политике ЕС и излишней бюрократии. «На этом фоне неудивительно, что Брюссель решил использовать против кандидата свой пропагандистский ресурс», – продолжает аналитик.

В то же время Голоб, во многом ориентированный на ЕС, говорил о потенциальном разрыве отношений с Евросоюзом в случае победы Янши. «Свою роль сыграла и биография Янши – он сидел в тюрьме и трижды был премьером Словении, а его репутация неоднозначна», – подчеркнул эксперт.

«Благодаря всему этому правящая партия и смогла добиться пусть и небольшого, но преимущества. К слову, в нынешних условиях любая коалиция будет крайне неустойчивой, хотя премьером, судя по всему, все же останется Голоб», – рассуждает собеседник.

Между тем для России, по мнению Трухачева, Янша и Голоб – одно и то же. «Яншу можно сравнить с Джорджей Мелони. По отношению к Москве он настроен, как в среднем по ЕС. Он не украиноскептик и готов вооружать ВСУ. Более того, политик в числе первых приехал на Украину, когда был премьером», – напомнил он.

«Однако не все упирается в личность премьер-министра. В парламент прошли семь партий – в том числе правые и левые евроскептики. И теперь у кого-то из них, возможно, будет решающий голос при формировании коалиции. Что касается откровенных русофобов, это партия «Демократы» бывшего главы МИД Анже Логара и системно-консервативный блок из трех партий. У них в сумме 16%, а это не так много по европейским меркам», – детализировал политолог.

Риск победы неудобной для ЕС кандидатуры стал основной причиной повышенного интереса Брюсселя к выборам в Словении, соглашается Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН. «На примере Словении мы наблюдаем стандартный европейский раскол. Существует всего два направления: интеграция в Евросоюз вплоть до утраты национального суверенитета и прагматизм. И эта небольшая разница в результатах выборов обусловлена не столько словенцами, сколько венграми», – объясняет спикер.

По его словам, борьба Виктора Орбана с оппонентами в ЕС так или иначе заставляет всех соседей искать альтернативы безграничному подчинению Брюсселю. В то же время руководство Евросоюза заинтересовано в том, чтобы государствами объединения руководили люди-функции, временщики. «Голоб как раз ориентирован на ЕС, в то время как Янша – скорее евроскептик», – продолжил он.

«И если Орбану удастся в конечном счете «выскочить» из-под контроля Брюсселя, то дрейф начнется на берегах Адриатики, Балтики, а также в южной Европе. И этот риск как раз и пугает Брюссель. Более того, победа Янши стала бы прецедентом», – считает специалист.

В качестве примера Межевич привел недавнюю ситуацию в Румынии. «Там тоже была попытка евроскептика прийти к власти. В ЕС сказали, что выборы недействительны. Тогда президент США Дональд Трамп мог бы выступить в защиту итогов голосования, но не сделал этого. В результате Джорджеску ушел в политическую тень. Посмотрим, как будут развиваться события в апреле», – заключил эксперт.