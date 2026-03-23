  • Новость часаИран опроверг переговоры с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Россия и Вьетнам договорились о строительстве атомной электростанции
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    25 комментариев
    23 марта 2026, 20:40 • В мире

    Брюссель переиграл Вашингтон в борьбе за Словению

    Выборы в Словении заставили Брюссель понервничать

    Брюссель переиграл Вашингтон в борьбе за Словению
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Правящая партия Словении победила на парламентских выборах с минимальным отрывом – менее 1%. Предвыборная кампания при этом сопровождалась скандалами и взаимными обвинениями во внешнем вмешательстве. Почему Брюссель проявил столь пристальное внимание к крошечной балканской стране и какую роль в этой истории сыграли США и Венгрия?

    Партия премьер-министра Словении Роберта Голоба победила на выборах в нижнюю палату парламента. Отрыв от главного оппонента – оппозиционной «Словенской демократической партии» (СДП) Янеза Янши – оказался минимальным: 28,6% против 28,1%. В итоге либеральное движение «Свобода» получит 29 мандатов, а у демократов – 27.

    Также в парламент прошли правоцентристский блок, состоящий из партии «Новая Словения – Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus (9,3%), партия «Демократы» бывшего члена СДП и главы МИД Словении Анже Логара (6,7%), и евроскептическая партия Resnica («Правда», 5,6%). По конституции два места зарезервированы за представителями итальянского и венгерского меньшинств.

    Для формирования коалиции необходимо заручиться поддержкой не менее 46 парламентариев. Голоб уже заявил, что сформировать ее будет непросто. «Переговоры о правящей коалиции будут жесткими», – передает РИА «Новости». Янша выразил мнение, что из-за небольшой разницы в результатах будущий кабмин не сможет обеспечить стабильности.

    Сама по себе кампания была омрачена крупным скандалом. Как писал The Economist, за несколько дней до голосования в сети опубликовали записи разговоров с рядом лиц, связанных с правящей леволиберальной коалицией, – в том числе с бывшим министром. В беседах они рассказывали о своих политических связях и способах влияния на принятие решений в правительстве.

    Премьер Голоб назвал случившееся масштабным иностранным вмешательством. Словенская разведка поддержала политика, заверив, что заказчиком выступила оппозиция (СДП), а исполнителем – израильская частная разведывательная компания Black Cube («Черный куб»). В партии обвинения отвергли.

    Противоречивыми были и предвыборные опросы. Согласно последнему, проведенному незадолго до голосования, оппозиционная СДП лидировала с незначительным отрывом от «Свободы» – 23,9% против 20,1%. При этом почти 9% опрошенных еще не определились с выбором.

    Определяться приходилось на фоне ощутимых различий между основными фаворитами. Роберт Голоб за время нахождения на посту утвердился как политик, ориентированный на Брюссель. Он называл Янеза Яншу «самым близким союзником Виктора Орбана, которого тот когда-либо сможет заполучить». Сам же Янша не скрывал симпатии к политике Дональда Трампа.

    Еще одним отличием стала позиция по Ближнему Востоку. Действующий премьер и его правительство ранее признали Палестину, в то время как демократ выступал в поддержку Биньямина Нетаньяху. Кроме того, Янша, еще будучи премьером в 2022 году, успел отметиться поддержкой Украины и призывами предоставить ей перспективу членства в ЕС.

    Впрочем, как отмечают эксперты, в последнее время Янша стал выступать с евроскептических позиций, что и привлекло к нему повышенное внимание Брюсселя. Противоречивый расклад сил в Словении заставил руководство ЕС усомниться в собственных возможностях удержать небольшую страну в орбите своего влияния.

    Свою роль сыграл и общий антагонизм между Европой и Америкой, который продолжает обостряться на фоне политики Дональда Трампа в отношении ЕС. В этой связи Брюсселю было крайне важно не допустить на Балканах победы кандидата, ассоциирующегося с президентом США.

    «До последнего времени опросы показывали лидерство партии Янши. Но затем последовало довольно грубое вмешательство Брюсселя, которое сложно назвать по-настоящему внешним. Словения – член Евросоюза, и, вступая в объединение, по сути, подписала согласие на такого рода вмешательства», – сказал Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако Янша, как в свое время и венгерский премьер Виктор Орбан, начал смещаться в сторону оппонирования Брюсселю, негативно высказываясь о миграционной политике ЕС и излишней бюрократии. «На этом фоне неудивительно, что Брюссель решил использовать против кандидата свой пропагандистский ресурс», – продолжает аналитик.

    В то же время Голоб, во многом ориентированный на ЕС, говорил о потенциальном разрыве отношений с Евросоюзом в случае победы Янши. «Свою роль сыграла и биография Янши – он сидел в тюрьме и трижды был премьером Словении, а его репутация неоднозначна», – подчеркнул эксперт.

    «Благодаря всему этому правящая партия и смогла добиться пусть и небольшого, но преимущества. К слову, в нынешних условиях любая коалиция будет крайне неустойчивой, хотя премьером, судя по всему, все же останется Голоб», – рассуждает собеседник.

    Между тем для России, по мнению Трухачева, Янша и Голоб – одно и то же. «Яншу можно сравнить с Джорджей Мелони. По отношению к Москве он настроен, как в среднем по ЕС. Он не украиноскептик и готов вооружать ВСУ. Более того, политик в числе первых приехал на Украину, когда был премьером», – напомнил он.

    «Однако не все упирается в личность премьер-министра. В парламент прошли семь партий – в том числе правые и левые евроскептики. И теперь у кого-то из них, возможно, будет решающий голос при формировании коалиции. Что касается откровенных русофобов, это партия «Демократы» бывшего главы МИД Анже Логара и системно-консервативный блок из трех партий. У них в сумме 16%, а это не так много по европейским меркам», – детализировал политолог.

    Риск победы неудобной для ЕС кандидатуры стал основной причиной повышенного интереса Брюсселя к выборам в Словении, соглашается Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН. «На примере Словении мы наблюдаем стандартный европейский раскол. Существует всего два направления: интеграция в Евросоюз вплоть до утраты национального суверенитета и прагматизм. И эта небольшая разница в результатах выборов обусловлена не столько словенцами, сколько венграми», – объясняет спикер.

    По его словам, борьба Виктора Орбана с оппонентами в ЕС так или иначе заставляет всех соседей искать альтернативы безграничному подчинению Брюсселю. В то же время руководство Евросоюза заинтересовано в том, чтобы государствами объединения руководили люди-функции, временщики. «Голоб как раз ориентирован на ЕС, в то время как Янша – скорее евроскептик», – продолжил он.

    «И если Орбану удастся в конечном счете «выскочить» из-под контроля Брюсселя, то дрейф начнется на берегах Адриатики, Балтики, а также в южной Европе. И этот риск как раз и пугает Брюссель. Более того, победа Янши стала бы прецедентом», – считает специалист.

    В качестве примера Межевич привел недавнюю ситуацию в Румынии. «Там тоже была попытка евроскептика прийти к власти. В ЕС сказали, что выборы недействительны. Тогда президент США Дональд Трамп мог бы выступить в защиту итогов голосования, но не сделал этого. В результате Джорджеску ушел в политическую тень. Посмотрим, как будут развиваться события в апреле», – заключил эксперт.

    Главное
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации