Отрыв партии премьера от оппозиции на выборах в Словении оказался меньше 1%

    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    23 марта 2026, 02:31 • Новости дня

    Отрыв партии Голоба от партии Янши на выборах в Словении оказался меньше 1%

    Tекст: Антон Антонов

    Партия премьер-министра Словении Роберта Голоба побеждает на выборах в нижнюю палату парламента, опережая оппозиционную партию Янеза Янши менее чем на 1%, сообщила Государственная избирательная комиссия республики.

    Движение «Свобода» премьер-министра Голоба по итогам обработки 99,85% бюллетеней получило 28,6% голосов избирателей, а оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с экс-премьером Яншей набрала 28%, передает ТАСС.

    Также проходят в парламент правоцентристский блок, состоящий из партии «Новая Словения – Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus (9,3%), партия «Демократы» бывшего члена СДП и главы МИД Словении Анже Логара (6,7%), и евроскептическая партия Resnica («Правда», 5,6%).

    В новом составе парламента движение «Свобода» будет представлено 29 депутатами, СДП – 27, коалиционные партнеры Голоба получат по шесть и пять мандатов соответственно. Представители правоцентристского блока займут девять мест, партия «Демократы» – шесть, Resnica – пять. По конституции два места зарезервированы за представителями итальянского и венгерского меньшинств.

    Для образования правящей коалиции необходимо заручиться поддержкой не менее 46 депутатов.

    Голоб подтвердил победу своей партии и заявил: «Переговоры о правящей коалиции будут жесткими...», – передает РИА «Новости».

    Янша выразил мнение, что из-за небольшой разницы в результатах будущий кабмин не сможет обеспечить стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противники Янши называют его «союзником Виктора Орбана».

    В Словении разгорелся крупный политический скандал перед парламентскими выборами. В Сети были опубликованы записи разговоров с целым рядом лиц, связанных с нынешней правящей в стране леволиберальной коалицией.

    Власти страны заявили о масштабном иностранном вмешательстве в предвыборный процесс. Словенская разведка SOVA также заявила об иностранном вмешательстве. Заявляется, что записи, которые легли в основу скандала, создавали сотрудники израильской компании Black Cube в интересах партии Янши.

    22 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением «вражеских», могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.

    Мусави рассказал, что Ормузский пролив остается открытым для судов, кроме тех, которые Иран считает «вражескими», сообщает РИА Новости. Он уточнил, что суда могут проходить через пролив только при условии координации с Тегераном.

    В эфире иранского телеканала «Аль-Алям» Мусави заявил: «Суда могут проходить через Ормузский пролив в координации с Тегераном. Пролив открыт для всех, за исключением врагов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив с военно-морскими силами страны. МИД Ирана подтвердил проход судов нескольких государств через Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Замаскированное судно Jamal преодолело блокаду Ормузского пролива после исчезновения с радаров.

    22 марта 2026, 08:09 • Новости дня
    WSJ назвала страны, которые опасаются вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) от вступления в иранский конфликт, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. При этом в США и Израиле также опасаются вступления хуситов в войну.

    Саудовская Аравия предпринимает усилия, чтобы удержать шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, от вовлечения в конфликт между Ираном и его противниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal. Американские официальные лица сообщают, что саудовские власти активно поддерживают дипломатические контакты с лидерами хуситов, чтобы не допустить их втягивания в эскалацию.

    В публикации указывается, что США и Израиль стараются не провоцировать хуситов действиями, способными вызвать ответные удары. Саудовские источники напомнили изданию о существующем соглашении о ненападении между Эр-Риядом и хуситами, заключенном в 2022 году, которое распространяется на территорию Саудовской Аравии и ее морские перевозки.

    При этом опасения из-за йеменской группировки «Ансар Аллах» связаны с тем, что боевики могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – важнейший логистический маршрут, соединяющий Красное море и Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с США и Израилем, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных «кукловодов», в первую очередь британских, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных кураторов, в первую очередь британских, передает РИА «Новости». По его словам, Россия способна действовать в рамках разумного, несмотря на постоянные провокации и попытки вынудить к каким-либо ответным шагам.

    Бортников подчеркнул: «Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, какие-то действия» – эта фраза прозвучала в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о потере украинскими спецслужбами чувства реальности. Глава ведомства констатировал рост числа террористических преступлений под влиянием Киева. Украинские неонацистские структуры активизировали вербовочную обработку российских граждан.

    22 марта 2026, 07:09 • Новости дня
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в беседе с Борисом Корчевниковым призналась, как узнала о неизлечимой болезни одного из детей через 40 дней после того, как супруг Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года.

    «Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу», – приводят ее слова «Вести».

    Симоньян призналась, что в течение девяти месяцев муж впал в кому, она узнала о болезни ребенка и о собственном онкологическом заболевании со стремительным развитием из-за переживаемого стресса.

    «Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», – добавила она.

    Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга, российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в сентябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии в связи с онкологией, а 13 февраля она вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    22 марта 2026, 08:22 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам грозит штраф не менее 5 тыс. рублей за разведение огорода во дворе многоквартирного дома без согласия других жильцов, сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

    Пачулия рассказал, что россиянам может грозить штраф не менее 5 тыс. рублей за организацию огорода во дворе многоквартирного дома без согласования с другими жильцами, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что «несанкционированное использование придомовой территории, в том числе разбивка огорода без решения общего собрания, может быть признано нарушением прав собственников и повлечь за собой административную или гражданско-правовую ответственность». По его словам, размер штрафа составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тыс. рублей.

    Для законной организации огорода на придомовой территории необходимо провести общее собрание собственников помещений. Решение о создании огорода принимается большинством голосов, как предусмотрено уставом или Жилищным кодексом РФ. В этом решении должны быть четко определены границы огорода, правила его использования и порядок содержания территории.

    Юрист подчеркнул, что придомовая территория и земля под домом являются общей долевой собственностью всех владельцев квартир данного дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, использование придомовой территории для организации огорода требует согласия большинства собственников помещений и постановки участка на кадастровый учет.

    22 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    Герой России Палазник рассказал о падении качества украинской пехоты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Качество украинской пехоты упало, так как сейчас она состоит из «бусифицированных» украинцев, сообщил военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник.

    Палазник рассказал, что качество украинской пехоты значительно снизилось, поскольку сейчас она состоит из так называемых «бусифицированных» украинцев, передает ТАСС. «Качество пехоты [армии Украины], конечно, упало. Русскую военную машину не остановить, и перемалывание их идет очень сильное. Пехота их – бусифицированные граждане Украины», – отметил он.

    Палазник также сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский существенно занижает реальные потери вооружённых сил Украины. По его словам, заявления о 50 тыс. потерь за весь период спецоперации далеки от действительности, и украинские военные продолжают нести существенные потери.

    При этом он признал, что среди украинских военных сохраняются профессиональные специалисты, однако, по его мнению, в плане подготовки и эффективности украинская пехота уступает российским штурмовым подразделениям.

    Палазник добавил, что в рядах украинских вооружённых формирований по-прежнему есть иностранные наёмники. Он рассказал, что лично встречался с польскими наёмниками как в 2022, так и в 2024 году, на волчанском направлении. По его словам, наёмники случайно попали на подразделение РВСН, где были быстро задержаны и обезврежены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Александр Бородай заявил о резком снижении количества иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Украинские военкоматы привлекли боевиков из Польши и Румынии к насильственному захвату мужчин на приграничных территориях. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о практике уничтожения тел погибших иностранцев для сокрытия реальных потерь.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    22 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Русскоязычные в Германии пожаловались на резкий рост цен на еду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди русскоязычных жителей Германии усилилось недовольство из-за подорожания продуктов питания, которое связывают с ростом стоимости топлива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Массовые жалобы на повышение цен на продукты питания в Германии фиксируются среди русскоязычного населения, передает РИА «Новости». По сообщениям из чатов, особенно заметным рост стал за последние две недели, когда подорожание бензина отразилось на стоимости товаров в супермаркетах.

    Один из пользователей рассказал: «Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на все выше». Другие отмечают, что цены изменяются почти ежедневно, и расходы на стандартную продуктовую корзину заметно выросли по сравнению с прошлыми месяцами.

    Жительница Екатерина написала, что за обычные покупки на сумму 130 евро они получили меньше товаров, чем раньше за 100 евро. Еще один участник отметил, что семья из четырех человек тратит на продукты до одной тысячи евро в месяц, несмотря на покупки в бюджетных супермаркетах.

    Участники русскоязычных сообществ связывают происходящее с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на топливо и последующему увеличению стоимости продуктов. В чате прозвучало мнение, что летом стоит ожидать дальнейшего роста инфляции и еще большего удорожания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие автовладельцы из-за обострения ближневосточного конфликта устремились на заправки на фоне ожидаемого взрывного роста цен на бензин. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть в Европе и ослаблению евро к доллару. В немецких городах на фоне подорожания продуктов жители сообщили о росте популярности русских магазинов и подорожании мяса на 200–220% и сахара на 60%.

    22 марта 2026, 16:06 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в ЕС, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

    Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung и европейскую систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF. С сентября 2023 года зарегистрировано 14 сообщений о проблемах с украинскими яйцами и яичными продуктами, причем реальное число подобных случаев может быть выше.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз увеличил импорт яиц с Украины с 13 тыс. тонн до более чем 85 тыс. тонн, отменив пошлины и квоты на ряд сельскохозяйственных товаров. В Berliner Zeitung подчеркивают: «Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков».

    Чаще всего выявляют вещество AOZ – продукт распада антибиотиков из группы нитрофуранов, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х годов. Нарушения фиксируются прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии, через которые проходит основной поток украинского агроимпорта, а отдельные случаи регистрировали власти Швеции и Нидерландов.

    Большая часть яиц с Украины поступает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов – макарон, выпечки, майонеза или готовых блюд для ресторанов и столовых. Маркировка о стране происхождения для таких товаров не обязательна, поэтому покупатели не могут узнать, откуда поступила продукция.

    22 марта 2026, 16:27 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Концерты бывшего участника Modern Talking Дитера Болена в Литве отменены из-за его высказываний о России, сообщил СМИ.

    Как пишет портал LRT, музыкант и его группа Blue System должны были выступить 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе, однако информация о концертах исчезла с сайтов продажи билетов, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас в разговоре с LRT подтвердил отмену концерта, заявив: «Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене». Операторы по продаже билетов также сообщили изданию, что билеты на концерты Болена реализовываться не будут.

    Причиной отмены, по данным LRT, стали высказывания Болена, появившиеся в интернете. В них артист сожалел об охлаждении отношений между Германией и Россией, советовал покупать энергоресурсы у России и называл Россию и Германию «командой мечты». Болен также критиковал западные санкции против России, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России».

    Ранее немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен сообщил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.

    22 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Турции сообщил о последнем предупреждении Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции заявил о последнем предупреждении Ирану. Встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала в том числе последним предупреждением Ирану на фоне продолжающейся эскалации, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

    Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала последним предупреждением Ирану на фоне роста напряженности, передает РБК. Министр подчеркнул, что государства Персидского залива готовы принять контрмеры, если ситуация не изменится.

    Фидан отметил, что недавние интенсивные атаки привели к усилению эскалации и увеличили риски дальнейшего обострения. По его словам, страны Персидского залива считают несправедливыми удары по своей территории и подчеркивают, что не имеют отношения к началу войны.

    Глава МИД Турции также добавил, что позиция этих государств была четко донесена в ходе встречи в Саудовской Аравии и является сигналом о готовности к ответным действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 государств на встрече в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак. ОАЭ и еще 21 страна осудили фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива. Государства Персидского залива выразили готовность принять любые меры для защиты своего суверенитета.

    22 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Евродепутат Кеннес предрек социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

    Кеннес заявил, что вутри Евросоюза могут усилиться социальные волнения и проблемы из-за энергокризиса, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что последствия нынешнего энергокризиса будут ощущаться не только месяцами, но и годами, минимум в течение года.

    Политик отметил, что цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли в марте на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Дополнительное давление оказало и сокращение добычи нефти рядом стран региона. В результате стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила 2 евро 50 центов за литр, почти достигнув рекорда 2022 года.

    Кеннес заявил: «Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать». Евродепутат также считает, что разногласия между странами ЕС из-за энергокризиса будут только усиливаться.

    По его мнению, граждане ЕС не готовы просто смириться с ростом цен на топливо, а многие вынуждены ежедневно преодолевать десятки километров на работу из-за неудовлетворительного состояния общественного транспорта. Кеннес подчеркнул, что «предвидит много социальных волнений и проблем» в будущем, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро. Биржевые котировки газа выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре. Экономисты предрекли европейцам шоковые цены на топливо и электричество.

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

