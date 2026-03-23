Отрыв партии премьера от оппозиции на выборах в Словении оказался меньше 1%

Отрыв партии Голоба от партии Янши на выборах в Словении оказался меньше 1%

Tекст: Антон Антонов

Движение «Свобода» премьер-министра Голоба по итогам обработки 99,85% бюллетеней получило 28,6% голосов избирателей, а оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с экс-премьером Яншей набрала 28%, передает ТАСС.

Также проходят в парламент правоцентристский блок, состоящий из партии «Новая Словения – Христианские демократы», Словенской народной партии и партии Fokus (9,3%), партия «Демократы» бывшего члена СДП и главы МИД Словении Анже Логара (6,7%), и евроскептическая партия Resnica («Правда», 5,6%).

В новом составе парламента движение «Свобода» будет представлено 29 депутатами, СДП – 27, коалиционные партнеры Голоба получат по шесть и пять мандатов соответственно. Представители правоцентристского блока займут девять мест, партия «Демократы» – шесть, Resnica – пять. По конституции два места зарезервированы за представителями итальянского и венгерского меньшинств.

Для образования правящей коалиции необходимо заручиться поддержкой не менее 46 депутатов.

Голоб подтвердил победу своей партии и заявил: «Переговоры о правящей коалиции будут жесткими...», – передает РИА «Новости».

Янша выразил мнение, что из-за небольшой разницы в результатах будущий кабмин не сможет обеспечить стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, противники Янши называют его «союзником Виктора Орбана».

В Словении разгорелся крупный политический скандал перед парламентскими выборами. В Сети были опубликованы записи разговоров с целым рядом лиц, связанных с нынешней правящей в стране леволиберальной коалицией.

Власти страны заявили о масштабном иностранном вмешательстве в предвыборный процесс. Словенская разведка SOVA также заявила об иностранном вмешательстве. Заявляется, что записи, которые легли в основу скандала, создавали сотрудники израильской компании Black Cube в интересах партии Янши.