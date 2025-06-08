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    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    48 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    6 комментариев
    8 июня 2025, 10:00 • Новости дня

    Путин поздравил соцработников России с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В профессиональный праздник социальных работников президент Владимир Путин напомнил, что указ Петра I 1701 года стал началом российской системы соцзащиты.

    Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, передает ТАСС. Глава государства отметил, что традиции милосердия и попечительства всегда были характерны для российского народа и продолжаются нынешним поколением.

    В своей поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что указ Петра Первого от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за неимущими стал важной вехой в истории российской системы социальной защиты. «Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе», – заявил президент.

    Путин отметил, что социальные работники проявляют глубокое понимание значимости своей миссии, отличаются отзывчивостью и неравнодушием. Он напомнил, что улучшение качества и доступности социальных услуг требует объединения усилий государства, институтов развития, НКО, бизнеса и волонтерских организаций.

    В завершение поздравления президент поблагодарил работников социальной сферы за их самоотверженный труд и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, VIII Съезд Партии пенсионеров избрал Эрика Праздникова новым лидером. Партия назвала ключевым приоритетом модернизацию социальной политики и пенсионную реформу.

    6 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для технологического развития страны 2025 год является определяющим, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам в пятницу.

    «Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий», – цитирует главу государства Telegram-канал Кремля.

    Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства «не названию, конечно, а по сути». «Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом. Такое поручение тоже уже давалось ранее. Очень прошу доложить о его выполнении в самые короткие сроки», – добавил президент.

    «Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол», – подчеркнул Путин. Он отметил, что разработка технологических новшеств не должна происходить в изоляции от реального сектора — такие подходы, по его словам, давно признаны неэффективными. По его мнению, ключевая задача — обеспечить широкое распространение и применение инноваций в самых разных отраслях. Особое внимание президент уделил тому, чтобы внедрение новых технологий способствовало укреплению конкурентных позиций российской продукции и в целом усиливало экономику страны. При этом, как отметил глава государства, не менее важно, чтобы такие решения делали повседневную жизнь граждан более удобной и комфортной.

    В этой связи Путин дал поручение правительству обеспечить персональное сопровождение процессов внедрения передовых технологий в рамках своей компетенции. Основной акцент должен быть сделан на адаптивную настройку нормативной базы – с упором на проведение пилотных проектов, апробацию и реализацию инновационных решений. Также президент поручил ускорить согласование и запуск соответствующих программных документов.

    «Этот вопрос особенно важен в развитии, как пример, беспилотных авиационных систем. Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», – отметил глава государства.

    Ранее на совещании Путин заявил, что российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.

    Коментарии (9)
    5 июня 2025, 17:23 • Новости дня
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё

    Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву Ё национальным достоянием

    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    @ Кремль. Новости/RUTUBE

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании Совета по поддержке русского языка завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова заявила о необходимости особого отношения к букве Ё как национальному достоянию. Президент РФ Владимир Путин эмоционально отреагировал на это предложение.

    Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву Ё, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».

    Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею, его мимику запечатлела видеокамера.

    Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    8 комментариев

    Коментарии (31)
    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию

    Путин процитировал слова Тютчева о важности взаимного уважения России и Европы

    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значение слов поэта Федора Тютчева о том, что уважение между Россией и Европой должно быть обоюдным, и процитировал его высказывание.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Федора Тютчева, передает сайт Кремля. Путин отметил, что Тютчев был истинным патриотом и мудрым человеком, чье наследие выходит за рамки стихотворных форм.

    Глава государства процитировал слова поэта, обращенные к европейцам о необходимости уважения России: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе».

    Путин подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня, и напомнил, что Тютчев писал их применительно к отношениям между Россией и Германией, но по сути обращался ко всем европейцам.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка.

    На заседании была представлена информация о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка.

    Путин заявил, что этот документ призван защитить русский язык как доминанту общероссийской гражданской идентичности.

    Коментарии (16)
    5 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжительность телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне вечером, составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее заявил президент США.

    Как передают РИА «Новости» и ТАСС, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду вечером и длился 1 час 10 минут. Государственные информационные агентства сообщили об этом в четверг, ссылаясь на свои источники.

    В то же время, Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что его беседа с российским лидером продолжалась 1 час 15 минут. Российские агентства отметили разницу в пять минут между озвученными цифрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

    Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.

    Коментарии (2)
    5 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
    Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В общественных пространствах следует использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы», заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

    «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит – кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе заседания глава государства назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности.

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    6 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги – иностранцы часто их и копируют сегодня. Чтобы нарастить объем и качество работ в области беспилотников реализуется специальный нацпроект», – цитирует Путина  официальный Telegram-канал Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские системы вооружений стали популярнее из-за специальной военной операции.

    Коментарии (13)
    6 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России

    Путин: Доля семей, получающих меры поддержки на детей без заполнения заявлений, приблизилась к 100%

    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин отметил, что страна выполнила часть национальных задач, запланированных к 2030 году, причем ключевой показатель поддержки семей уже практически достиг максимального уровня.

    Россия смогла досрочно достичь части национальных целей развития, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Президент отметил, что по статистике некоторые показатели выполнены в первом квартале 2025 года.

    «По статистике некоторые показатели, намеченные на 2020-2030 годы, уже достигнуты в первом квартале текущего года. И, безусловно, это позитивный результат», – сообщил глава государства.

    Путин подчеркнул, что доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заявлений и обращений, вплотную приблизилась к 100%. По его словам, даже к 2030 году ожидался гораздо более скромный результат по этому направлению.

    «С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, – заметил глава государства. – С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего».

    Напомним, на совещании основной докладчик – председатель правительства Михаил Мишустин, который подробно расскажет о планах и задачах по развитию ключевых направлений национальной политики. Также в ходе совещания первый вице-премьер Денис Мантуров представит доклад по обеспечению технологического лидерства в отраслях космоса и биоэкономики.

    Коментарии (4)
    5 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания центра продвижения русского языка в мире

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высказался за организацию единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом.

    Путин поддержал инициативу по созданию центра продвижения русского языка на базе вуза. Исполняющий обязанности ректора Института русского языка имени А.С. Пушкина Никита Гусев предложил сформировать национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире, передает ТАСС.

    «Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», – заявил Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Глава государства отметил важность данной инициативы и поручил соответствующим структурам рассмотреть вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

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    5 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Трамп рассказал о своей просьбе к Путину не отвечать на атаки Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент сообщил о своем призыве российскому лидеру остановить возможный ответ на недавние удары по территории России.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся 4 июня, передает ТАСС. Трамп сообщил, что просил российского президента не отвечать на удары, которые, по его словам, Киев нанес «достаточно глубоко» по российской территории.

    «Мне это не нравится. Я сказал: не делайте этого, вам следует остановить это», – заявил Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, комментируя беседу с Путиным. Он отметил, что российский президент объяснил ему свою позицию необходимостью отвечать на атаки, однако американский политик выразил сожаление по поводу развития конфликта на Украине.

    Ранее Министерство обороны России сообщило, что 1 июня Киев совершил теракт с помощью беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство добавило, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции при отсутствии урегулирования украинского конфликта. Западные структуры и СМИ проявили крайне негативную реакцию на телефонный разговор президентов России и США. Продолжительность телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее сообщал президент США.

    Коментарии (8)
    5 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предложил учредить День языков народов России

    Путин предложил учредить 8 сентября День языков народов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова. Глава государства выступил с этим предложением на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. 

    Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно восьмого сентября, передает сайт Кремля. Он отметил, что эта дата выбрана не случайно: 8 сентября родился Расул Гамзатов, автор известных «Журавлей».

    «Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.

    Коментарии (0)
    6 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Нерюнгри в Якутии имени первого секретаря Якутского обкома (1965-1982) Гавриила Чиряева.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Аэропорт Нерюнгри, также известный как Чульман, расположен в 8 км от поселка Чульман и в 40 км от города Нерюнгри. В 2023 году завершилась масштабная реконструкция аэровокзального комплекса, передает ТАСС.

    Чиряев занимал пост первого секретаря Якутского обкома с 1965 по 1982 годы. Под его руководством в регионе была проведена индустриализация, заложен Южно-Якутский угольный комплекс, основан город Нерюнгри и начато строительство Нерюнгринской ГРЭС.

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    5 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести новые книжные карты, предназначенные для семей с детьми дошкольного возраста.

    На заседании Совета по поддержке русского языка президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта». Программа предусматривает выдачу семьям, в которых есть дошкольники в возрасте от трех до шести лет, специальных карт с номиналом в три тысячи рублей, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Путин отметил, что карту сможет получить каждый ребенок по достижении трех лет, что особенно важно для многодетных семей. «Книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций», – подчеркнул президент.

    Средства на карте будут предназначены для покупки книг, чтобы стимулировать интерес к чтению с ранних лет и поддерживать семейные традиции.

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    8 комментариев

    Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево. Помощник главы государства и глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский примет очное участие в заседании.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин призвал отказаться от засоряющих русский язык иностранных слов
    Путин призвал отказаться от засоряющих русский язык иностранных слов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин высказался за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований в русском языке, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    Он отметил, что такие слова не обогащают, а только засоряют и искажают язык, особенно если в русском уже существуют подходящие аналоги. Путин подчеркнул важность использования кириллицы в общественном пространстве, а не латиницы или других символов.

    Глава государства напомнил, что еще писатели-классики XIX века иронизировали над стремлением подражать иностранным словам и алфавиту.

    Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево.

    Коментарии (5)
    6 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксирован новый минимум по уровню младенческой смертности, что позволило стране войти в число мировых лидеров по защите здоровья новорожденных.

    Младенческая смертность в России достигла нового исторического минимума, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Путин отметил, что ряд показателей, которые планировалось достичь только к 2030 году, уже выполнены в первом квартале текущего года. «По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что страна входит в число мировых лидеров по эффективной системе защиты здоровья новорожденных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2025 года в России наблюдался прирост числа новорожденных и отмечено снижение числа разводов.

    После введения ограничений на продажу алкоголя в российских регионах зарегистрировали снижение смертности, особенно в Якутии и Вологодской области.

    В докладе ООН отмечалось значительное увеличение смертности среди беременных и рожениц в 2021 году из-за пандемии COVID-19 – число случаев возросло на 40 тыс. по сравнению с 2020 годом.

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    5 июня 2025, 18:11 • Новости дня
    Эксперт: Ватикан должен сформулировать отношение к гонениям православных на Украине

    Религиовед Лункин рассмотрел перспективы Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

    Эксперт: Ватикан должен сформулировать отношение к гонениям православных на Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости,Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В травле православных на Украине участвуют греко-католики, но Ватикан не предпринимает мер, чтобы им противостоять. Позиция России состоит в том, чтобы Святой престол четко сформулировал свое отношение к религиозным гонениям на Украине. Надежды на это есть, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Папой римским Львом XIV.

    «Разговор Владимира Путина и Льва XIV показывает высокий уровень отношений России с Ватиканом, это же касается и диалога православной и католической церквей, поскольку Патриарх Кирилл попросил президента передать Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «В российской дипломатической практике считается правилом хорошего тона учитывать мнение РПЦ в диалоге со Святым Престолом. Именно поэтому главной темой разговора с Папой стала дискриминация Украинской православной церкви (УПЦ), а также косвенное участие католицизма в кампании официального Киева против ортодоксальной веры», – добавил он.

    «С христианской точки зрения, конфликт на Украине поднимает целый ряд неудобных для западных лидеров вопросов. Они касаются отсутствия какого-либо морального оправдания гонки вооружений в Евросоюзе, о чем говорил еще папа Франциск, защиты традиционных ценностей и их приоритета перед леволиберальным нигилизмом по отношению к идентичности стран и народов», – напоминает эксперт.

    «Это то, что разделяет мир сегодня. Многое будет зависеть от того, как новый папа будет балансировать между глобальным большинством и милитаристским Западом. Опасность заключается в том, что понтифик с первых своих шагов стал втягиваться в ритуалы почитания Владимира Зеленского, которого американцы и европейцы сделали своеобразным «золотым тельцом», – отмечает собеседник.

    «Однако история посредничества Ватикана в разного рода конфликтах Старого света насчитывает столетия. Кроме того, многие латиноамериканские страны привлекали папу для разрешения споров между собой. Для понтифика подобная роль стала чем-то абсолютно естественным», – рассуждает Лункин.

    По его мнению, формально для России также нет препятствий для использования Ватикана в качестве площадки диалога с Украиной. «Святой престол не поддерживал церковную политику Зеленского, а папа Франциск даже выражал обеспокоенность по поводу судьбы УПЦ. Однако в травле православных христиан на Украине участвуют именно греко-католики», – продолжает эксперт.

    «Ватикан не предпринимает мер, чтобы им противостоять. Поэтому позиция России и состоит в том, чтобы Святой престол четко сформулировал свое отношение к религиозным гонениям на Украине. Надежды на это есть: в разговоре с Путиным Лев XIV упомянул важность подлинной духовной свободы», – полагает религиовед.

    «Еще один важный фактор для дальнейшего развития посредничества – это наличие прямого диалога папы и Патриарха Кирилла, который возможен только при наличии общих подходов у обоих религиозных лидеров», – заключил Лункин.

    В среду президент России провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Это была первая беседа российского лидера с новым главой Святого престола. «По просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал папе римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами», – приводит Кремль подробности беседы.

    Стороны также обсудили украинское урегулирование. Президент подтвердил заинтересованность России в достижении мира дипломатическим путем. «Выражена признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    «В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской православной церкви выражена надежда, что Святой престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине», – говорится с сообщении.

    Напомним, папа Лев XIV ранее предлагал Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. Россия не поддержала эту идею, Сергей Лавров назвал ее «неэлегантной». Москва считает оптимальной площадкой для переговоров Стамбул.

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