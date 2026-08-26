Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?6 комментариев
Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
Российские военные успешно ликвидировали позицию запуска тяжелых украинских дронов благодаря точным сведениям, полученным от захваченного в плен солдата противника, рассказал военнослужащий с позывным Кабан.
Российские морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали точку взлета тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга», передает РИА «Новости».
Как рассказал военнослужащий с позывным Кабан, заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, во время выполнения боевой задачи бойцы захватили в плен солдата Вооруженных сил Украины.
«После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжелых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения», – сообщил военный.
По его словам, после нанесения удара активность таких дронов на данном участке фронта временно снизилась. В течение нескольких дней применение «Бабы-Яги» практически не фиксировалось, что дало возможность подразделениям выполнять задачи в более благоприятных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили замаскированный командный пункт украинских беспилотников в момент доставки провизии.
На харьковском направлении бойцы группировки «Запад» остановили групповые запуски гексакоптеров «Баба-Яга».
В марте на добропольском направлении морской пехотинец выследил вражеский дрон до точки возвращения для наведения артиллерии.