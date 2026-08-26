Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ

Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

Биолог Воробьев объяснил, как утилизировать опавшие яблоки без вреда для сада

Tекст: Татьяна Косолапова

«В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений. Ничего страшного в опавших плодах нет, важно лишь грамотно ими распорядиться», – говорит Воробьев.



По словам агронома, еще один рабочий вариант – вынести яблоки за границы сада и рассыпать их тонким слоем по земле. В конце концов, именно так и происходит в природе: ведь там никто не убирает падалицу, а лесные и дикие яблони прекрасно обходятся без всякого ухода.

«Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем то питаться, поэтому их появления не избежать. Только держать эту подкормку лучше подальше от сада. Все они неотъемлемая часть биоценоза, и полностью избавляться от них не стоит. Опавшие яблоки как раз и становятся для насекомых естественным кормом», – заключил собеседник.

Ранее биотехнолог рассказал об отличиях летних и зимних сортов яблок. По его словам, летние яблоки содержат больше воды и помогают восстановить баланс электролитов в жару. Зимние же сорта накапливают инулин, который улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина. Эксперт отметил, что выбирать яблоки стоит с учетом сезона и их полезных свойств.