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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    6 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    24 комментария
    26 августа 2026, 21:54 • Новости дня

    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ

    Морпехи уничтожили позицию запуска дронов «Баба-Яга» благодаря пленному ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно ликвидировали позицию запуска тяжелых украинских дронов благодаря точным сведениям, полученным от захваченного в плен солдата противника, рассказал военнослужащий с позывным Кабан.

    Российские морские пехотинцы на добропольском направлении ликвидировали точку взлета тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга», передает РИА «Новости».

    Как рассказал военнослужащий с позывным Кабан, заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, во время выполнения боевой задачи бойцы захватили в плен солдата Вооруженных сил Украины.

    «После получения от него информации о предполагаемом месте запуска тяжелых беспилотников эти данные были переданы для дальнейшего уничтожения», – сообщил военный.

    По его словам, после нанесения удара активность таких дронов на данном участке фронта временно снизилась. В течение нескольких дней применение «Бабы-Яги» практически не фиксировалось, что дало возможность подразделениям выполнять задачи в более благоприятных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили замаскированный командный пункт украинских беспилотников в момент доставки провизии.

    На харьковском направлении бойцы группировки «Запад» остановили групповые запуски гексакоптеров «Баба-Яга».

    В марте на добропольском направлении морской пехотинец выследил вражеский дрон до точки возвращения для наведения артиллерии.

    26 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    Новые власти Венгрии объявили Россию глобальной угрозой
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Венгрии под руководством Петера Мадьяра официально признало Россию угрозой для национальной, европейской и глобальной безопасности, изменив прежний политический курс страны, следует из документа делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН.

    В новом внешнеполитическом курсе Венгрии после смены правительства Россия названа угрозой для страны, Европы и всей мировой системы, передают СМИUra.ru.

    «Поведение России означает угрозу для Венгрии, Европы и глобального порядка», – следует из заявления на официальном сайте венгерского правительства.

    Новый курс Будапешта знаменует разрыв с политикой бывшего премьера Виктора Орбана. Он выступал против ужесточения антироссийских санкций и поддерживал тесные отношения с Москвой. Теперь власти Венгрии заняли более жесткую позицию по отношению к России.

    Одновременно Будапешт выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержку переговоров для достижения устойчивого мира. В документе также говорится о необходимости долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Ранее в Кремле заявляли, что Москва открыта к диалогу с любым государством, готовым к сотрудничеству.

    Глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену внешнеполитического курса страны.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подтвердил присоединение Будапешта к общеевропейской позиции по украинскому вопросу.

    Ранее венгерский парламент ограничил пребывание на посту главы правительства двумя сроками.

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    26 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей

    Биолог Воробьев объяснил, как утилизировать опавшие яблоки без вреда для сада

    Агроном рассказал, что делать с гниющей под яблонями падалицей
    @ Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Опавшие яблоки не стоит массово закладывать в компост из-за высокой концентрации органических кислот, вредной для многих растений, а излишки падалицы лучше прикопать в дальнем углу сада или разбросать за его пределами, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев, комментируя высокий урожай яблок, с которым дачники не успевают справляться.

    «В компост большое количество падалицы класть не нужно, потому что слишком высокая концентрация органических кислот в субстрате для многих растений вредна. Как вариант, можно закопать яблоки в укромном уголке сада, где они спокойно перегниют без ущерба для растений. Ничего страшного в опавших плодах нет, важно лишь грамотно ими распорядиться», – говорит Воробьев.

    По словам агронома, еще один рабочий вариант – вынести яблоки за границы сада и рассыпать их тонким слоем по земле. В конце концов, именно так и происходит в природе: ведь там никто не убирает падалицу, а лесные и дикие яблони прекрасно обходятся без всякого ухода.

    «Ну а мухам, осам и другой живности тоже нужно чем то питаться, поэтому их появления не избежать. Только держать эту подкормку лучше подальше от сада. Все они неотъемлемая часть биоценоза, и полностью избавляться от них не стоит. Опавшие яблоки как раз и становятся для насекомых естественным кормом», – заключил собеседник.

    Ранее биотехнолог рассказал об отличиях летних и зимних сортов яблок. По его словам, летние яблоки содержат больше воды и помогают восстановить баланс электролитов в жару. Зимние же сорта накапливают инулин, который улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина. Эксперт отметил, что выбирать яблоки стоит с учетом сезона и их полезных свойств.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    Пасечник: При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек

    При атаке ВСУ на автобус в ЛНР погибли девять человек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате целенаправленной атаки на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «В разгар дня неонацисты прицельно ударили по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов», который двигался по автодороге Золотое – Первомайск», – сообщил Пасечник в своем канале в Max.

    В момент обстрела в салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек скончались на месте происшествия от полученных травм. Двадцатилетняя девушка была экстренно госпитализирована в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь.

    Ранения также получили мать погибшей девушки и 18-летняя пассажирка, которую направили в больницу. Водителю и еще троим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

    Руководитель региона назвал произошедшее бесчеловечным актом терроризма киевских властей. В настоящее время следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинские военные атаковали рейсовый автобус «Стаханов – Москва».

    В начале июля под удар в Лисичанске попал другой городской пассажирский транспорт.

    В начале августа в результате налетов вражеских беспилотников на территорию республики погибли два мирных жителя.

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    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

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    26 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Pravda: Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода

    Граждан Украины и Латвии обвинили в попытке поджога завода в Словакии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемыми в попытке поджога завода по выпуску БПЛА в восточной части Словакии являются гражданин Украины и два гражданина Латвии, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

    Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии, передает ТАСС. Об этом сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена правительства.

    «Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», – приводит издание слова политика.

    Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении нападения на предприятие и предъявлении обвинений троим иностранцам. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали действовать по заказу третьей стороны.

    Позднее словацкие средства массовой информации уточнили, что целью диверсантов должен был стать завод компании Skyeton около города Прешов. На этом предприятии выпускают беспилотники Raybird, которые используются Вооруженными силами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкие правоохранители предотвратили поджог предприятия по производству беспилотников.

    В мае взрывы разрушили киевский офис разработчика дронов Skyeton.

    Неделей ранее полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.

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    26 августа 2026, 17:03 • Новости дня
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    Жена московского бизнесмена отдала телефонным мошенникам 75 млн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Доверчивая москвичка передала курьерам огромную сумму наличных после звонка злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы, сообщила прокуратура Москвы.

    Столичная прокуратура сообщила о крупном мошенничестве, жертвой которого стала супруга местного предпринимателя, передает РИА «Новости». Аферисты убедили женщину, что неизвестные пытаются завладеть ее сбережениями по поддельной доверенности и оформить кредиты.

    «Напуганная москвичка согласилась выполнять условия звонивших, начала снимать денежные средства со счетов и передавать наличность якобы для проверки курьерам, думая, что они являются работниками банка. Ущерб превышает 75,5 млн рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

    Правоохранители уже задержали 29-летнего мужчину, забиравшего деньги у потерпевшей. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, скоро суд изберет меру пресечения.

    Расследование уголовного дела находится под контролем Измайловской межрайонной прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне столичный системный аналитик передала телефонным аферистам свыше 75 млн рублей.

    В конце июля 18-летний житель Подмосковья отдал злоумышленникам аналогичную сумму.

    Несколькими днями ранее московский пенсионер лишился более 20 млн рублей из-за технологии дипфейк.

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    26 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Украина начала принудительную эвакуацию детей с подконтрольной территории Запорожья

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины приняли решение об обязательном вывозе несовершеннолетних из девяти населенных пунктов Запорожской области, подконтрольных Киеву, в течение месяца.

    В девяти подконтрольных Киеву населенных пунктах Запорожской области объявили обязательную эвакуацию детей, передает ТАСС. Такое решение принято на основании приказа главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

    Процесс вывоза несовершеннолетних планируется полностью завершить в течение 30 дней. Украинские власти регулярно инициируют подобные меры из-за приближения линии боевого соприкосновения.

    С 1 июня прошлого года с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 150 тыс. человек. Среди них почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. граждан с ограниченной мобильностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних из Краматорска.

    В июне Киев приступил к частичному вывозу мирного населения из подконтрольного города Запорожье.

    В том же месяце на территории Днепропетровской области стартовала кампания по перемещению семей с детьми из десятков населенных пунктов.

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    26 августа 2026, 16:18 • Новости дня
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    Корабли Балтийского флота отработали отражение авиаудара на базе в Балтийске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области прошли тактические учения, в ходе которых экипажи кораблей Балтийского флота успешно защитили военно-морскую базу от массированного удара с воздуха, сообщили в пресс-службе флота.

    Экипажи кораблей Балтийского флота успешно выполнили задачи по противовоздушной обороне базы в Балтийске, передает РИА «Новости». Моряки отработали действия при массированной атаке с воздуха.

    «На Балтийском флоте в рамках тактического учения по противовоздушной обороне отражен авиационный удар «противника»... Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывались всеми экипажами кораблей, базирующимися в военно-морской базе в Балтийске», – сообщили в пресс-службе флота.

    Роль условного противника исполнили многоцелевые истребители Су-30, вертолеты Ми-24 и беспилотники. Средства ПВО на кораблях были приведены в полную боевую готовность. Операторы радиолокационных станций своевременно обнаружили и классифицировали все воздушные цели. После этого расчеты зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов условно уничтожили авиацию противника при подлете на дистанцию ведения огня.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил Балтийскому флоту защиту Калининградской области.

    В прошлом году Минобороны провело на Балтике плановые учения по обеспечению безопасности судоходства.

    В этих маневрах военные задействовали более 20 боевых кораблей и около 25 самолетов.

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    26 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    Российский «водяной бомбардировщик» возобновил тушение лесных пожаров в Сербии
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное судно российских спасателей завершило плановые сервисные работы на аэродроме в Нише и снова приступило к борьбе с огнем на сербской территории.

    Специальный борт МЧС России завершил плановое техническое обслуживание на аэродроме в сербском городе Ниш и вернулся к выполнению задач, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Техническое обслуживание воздушного судна завершено, самолет возобновил полеты на тушение природных пожаров», – заявил собеседник агентства.

    За предыдущие пять дней активной работы экипаж Ил-76 выполнил 22 вылета. За это время спасатели сбросили на очаги горения 924 тонны воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Ивица Дачич поблагодарил российское руководство за предоставление спецтехники.

    Ранее российский спецборт МЧС перебросили на ликвидацию нового очага возгорания над горным массивом Столови.

    До этого экипаж самолета Ил-76 успешно остановил распространение огня в заповеднике Делиблатска-Пешчара.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    26 августа 2026, 17:12 • Новости дня
    Информацию о «Духе Анкориджа» решили внести в учебники истории

    РВИО: Информацию о «Духе Анкориджа» добавят в учебники истории

    Tекст: Ольга Иванова

    В обновленные образовательные материалы для школьников добавят информацию о «духе Анкориджа» и последствиях принятых тогда решений, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    «Дух Анкориджа» будет включен и, конечно, последствия тех или иных решений, которые принимались в этот период», – приводит РИА «Новости» слова Мягкова.

    Представитель общества подчеркнул отражение в новых изданиях актуальных событий, влияющих на исторический процесс и мировую политику. Соавтором единой линейки учебников выступает помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научный директор РВИО Михаил Мягков в феврале анонсировал появление информации о саммите в Анкоридже в обновленных учебниках.

    В июле российские предприниматели подали заявку на регистрацию парфюмерного товарного знака «Дух Анкориджа».

    В мае киевский суд заочно приговорил соавтора учебника Владимира Мединского к десяти годам лишения свободы.

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    26 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом

    Журналист Никитин: ЦСКА потратит 35 млн евро на покупку футболистов

    ЦСКА намерен устроить рекордную закупку игроков этим летом
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский футбольный клуб ЦСКА намерен серьезно усилить состав и готов выделить на покупку новых игроков до 35 млн евро, сообщил спортивный журналист Максим Никитин.

    По словам Никитина, руководство московского клуба намерено провести рекордную трансферную кампанию до конца летнего окна переходов, передает «Газета.Ru». Столичная команда планирует потратить на усиление состава до 35 млн евро. Если вся сумма будет освоена, это трансферное окно станет самым дорогим в истории армейцев.

    Ранее, 22 августа, московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в пятом туре РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Голами отметились Лусиано Гонду, Кирилл Данилов и Матеус Алвес. У «железнодорожников» отличились Александр Сильянов и Сергей Пиняев.

    Следующий матч в рамках национального чемпионата армейский клуб проведет 28 августа. Команда сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона», начало встречи запланировано на 18.00 по московскому времени.

    В середине августа московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» с минимальным счетом.

    Зимой капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов подписал долгосрочное соглашение с армейским клубом.

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    26 августа 2026, 16:33 • Новости дня
    Скрипач Репин пополнил базу украинского сайта «Миротворец»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский скрипач Вадим Репин оказался в базе украинского портала «Миротворец» из-за высказываний о невозможности отменить отечественную культуру.

    Российского скрипача Вадима Репина внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости». Персональные данные музыканта появились на ресурсе в среду. Авторы портала обвинили его в поддержке России.

    Поводом для включения в список послужило высказывание артиста в 2025 году о попытках «аннулирования» российской культуры. «Это пытались сделать еще до СВО, однако ни тогда, ни сейчас искоренить русскую культуру не вышло», – заявил Репин. Он подчеркнул, что великие русские музыканты остаются частью всемирного наследия, и выразил надежду на культурную «оттепель».

    В начале 2026 года Мангеймский филармонический оркестр отменил выступление Репина после обращения посольства Украины в Берлине. Сайт «Миротворец» регулярно публикует личные данные журналистов, деятелей культуры и других граждан, называя их «изменниками родины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе театр во Флоренции отменил выступления Вадима Репина по требованию посольства Украины.

    В июле авторы украинского портала «Миротворец» включили в свой список политиков из Венгрии, Пакистана и Болгарии.

    В июне в базу этого скандального ресурса внесли бывшего тренера сборной России Валерия Газзаева.

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    26 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    СК: Найденный мертвым в «Ергаках» турист прервал поход из-за ссоры с женой

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропавший в красноярском природном парке мужчина, который был обнаружен мертвым, покинул туристическую группу из-за семейного конфликта, сообщили в СК России.

    Об исчезновении стало известно 24 августа, передает РИА «Новости». В полицию обратилась дочь погибшего. Она сообщила, что 16 августа родители отправились на базу отдыха в составе туристической группы. Однако вскоре отец отказался продолжать маршрут и решил вернуться в Красноярск на попутном транспорте.

    «Он поссорился с супругой, и решил пойти обратно», – рассказала собеседница агентства о причинах ухода мужчины с маршрута.

    Позднее в МВД подтвердили гибель туриста. Руководитель поискового отряда «СаяныСпас» Олеся Кушнер уточнила, что сотрудники полиции и МЧС нашли тело мужчины примерно в 300-400 метрах от автомобильной трассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили тело пропавшего в парке «Ергаки» туриста недалеко от автомобильной дороги.

    В середине августа медведь напал на палатку туристической базы в Республике Алтай.

    Следователи назвали несчастный случай и криминал приоритетными версиями исчезновения другой семьи туристов в красноярской тайге.

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    26 августа 2026, 18:00 • Новости дня
    Трамп заявил о желании США завершить конфликт на Украине

    Трамп: США хотят завершить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон стремится к скорейшему прекращению боевых действий на украинской территории, которых можно было избежать при другой политике Белого дома, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американская администрация хочет завершения украинского конфликта, передает ТАСС. Об этом Трамп заявил во время интервью для программы The Glenn Beck Program.

    «Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война не должна была никогда начинаться», – подчеркнул политик. Он добавил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы в 2022 году пост главы государства занимал именно он.

    Кроме того, Трамп раскритиковал внешнеполитический курс Джо Байдена. По его словам, из-за действий 46-го американского лидера в страну приехали 25 млн человек, среди которых оказались преступники и наркоторговцы. Бывший хозяин Белого дома уверен, что при его президентстве не случилось бы ни миграционного кризиса, ни конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера просто закончить войну.

    Накануне этих переговоров представитель американской администрации сообщил о желании Белого дома положить конец боевым действиям.

    Месяцем ранее президент США публично заявил о намерении довести процесс урегулирования конфликта до конца.

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    Россия не пускает Японию в четверку крупнейших экономик мира

    Россия занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). И удерживает это звание пять лет подряд. Япония наступает на пятки, но догнать не может. Первое место у США давно отобрал Китай. Почему Америка сдала свои позиции и получится ли у России шестой год подряд удержать свой высокий экономический статус? Подробности

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    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

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    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

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    Восточным немцам пообещали восстановление границ и марки

    Сопредседатель самой популярной партии ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заставила возмущенно гудеть всю политическую элиту. Жестко пройдясь по действующей власти, она покусилась на основы современной Германии – евро и Шенген, пообещав избавить от них немцев. Получится ли? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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