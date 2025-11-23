Россиянка скончалась в Таиланде после ДТП на мотоцикле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянка Ксения Боженова, которая на протяжении последних нескольких лет жила в Паттайе, скончалась в Таиланде из-за тяжелых травм, полученных в результате ДТП на мотоцикле, передает ТАСС. Авария произошла 14 ноября – женщина столкнулась с передвижной тележкой с едой и ударилась головой о бордюр, после чего была доставлена в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Волонтер Светлана Шерстобоева уточнила, что родственники пытались найти нейрохирурга для проведения операции, так как в госпитале не было нужного специалиста. По ее словам, «ее состояние в субботу резко ухудшилось, врачи помочь ей не смогли».

В консульском отделе посольства России в Таиланде подтвердили, что дипломаты выясняют обстоятельства гибели Боженовой.

По данным таиландского центра о ДТП, в 2025 году на дорогах страны погибли порядка 11 тыс. человек, 760 тыс. пострадали. Среди погибших – 494 иностранца, среди которых четверо россиян. За прошлый год в ДТП погибли 10 граждан России. Более 80% всех дорожных происшествий в стране связаны с мотоциклами.

