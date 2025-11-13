Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Попавшие в ДТП россияне и белорусы в Таиланде были на нелегальной экскурсии
Угодившие в дорожную аварию российские и белорусские граждане в Таиланде находились на нелегальной экскурсии в провинции Канчанабури, сообщила российский волонтер Светлана Шерстобоева.
Авария произошла на территории гостиницы Yoko, откуда туристов повезли на автобусе на нелегальную экскурсию к реке Квай, пояснила Шерстобоева ТАСС.
«В момент заезда на крутой холм мощности двигателя машины не хватило, она остановилась и покатилась вниз. Туристы начали выпрыгивать из нее, и в какой-то момент она перевернулась», – указала собеседница.
Единственной тяжело пострадавшей оказалась 28-летняя гражданка Белоруссии Анастасия Ясюкевич.
Волонтер организовала сбор крови для пострадавшей, у которой была большая кровопотеря. По ее словам, в местном банке не было третьей группы крови с отрицательным резус-фактором. Шерстобоева добавила, что переливание крови позволит таиландским врачам провести операцию на позвоночнике пострадавшей, которая является нетранспортабельной.
В результате аварии автобуса в провинции Канчанабури пострадали шесть граждан России и пять белорусов, большинство из которых отпущены из больницы после осмотра.
Также в ноябре в горной провинции Лампанг в Таиланде произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего иностранных туристов, в результате которого травмы получили 12 человек.