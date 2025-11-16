Россияне начали поиск доноров крови для пострадавшей в ДТП в Таиланде белорусски

Tекст: Денис Тельманов

По данным ТАСС, российские волонтеры в Таиланде ищут доноров для 28-летней гражданки Белоруссии Анастасии Ясюкевич, которой требуется повторное переливание крови после серьезной аварии.

Волонтер Светлана Шерстобоева рассказала, что пациентка нуждается в крови с третьей группой и отрицательным резус-фактором, а найти доноров этой группы среди местных жителей сложно, так как такая кровь отсутствует в тайских банках крови.

Шерстобоева отметила: «Пострадавшей необходимо новое переливание крови, чтобы повысить уровень гемоглобина для проведения операции. У нее редкая группа – третья с отрицательным резус-фактором. У тайцев нет такой в банке. Никто не будет везти несколько пакетов с кровью, а сдать ее можно только в донорских пунктах Красного креста, поэтому единственный выход – ехать в эту больницу лично».

Волонтер сообщила, что по тайским правилам донором может быть только человек, который проживает в стране минимум два года, что значительно усложнило поиск. Ранее была организована поездка четырех доноров, но кровь смогли взять только у троих из-за медицинских особенностей. Требуется еще минимум пять доноров, чтобы собрать необходимый объем крови. Волонтеры также помогают с организацией трансфера для подходящих кандидатов.

Переливание необходимо для операции на позвоночнике, поскольку пострадавшая не транспортабельна из-за угрозы повреждения спинномозгового нерва и серьезных травм внутренних органов.

В посольстве Белоруссии во Вьетнаме сообщили ТАСС, что оказывают помощь родственникам Ясюкевич, а также продолжают искать кровь совместно с тайской стороной. Завотделом посольства России в Таиланде напомнил, что шесть россиян и пять белорусов пострадали в ДТП с автобусом во время экскурсии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ДТП в провинции Красное море в Египте пострадали пятеро туристов из России, а гражданин Египта погиб. В Таиланде российские и белорусские граждане попали в дорожную аварию, участвуя в нелегальной экскурсии в провинции Канчанабури.

В провинции Лампанг автобус с иностранными туристами попал в ДТП, в результате чего травмы получили двенадцать человек.