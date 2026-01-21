Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Песков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом
Песков: Путин планирует встретиться с Уиткоффом в четверг
Встреча президента России Владимира Путина со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована и находится в графике главы государства, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В Кремле рассчитывают на проведение переговоров в ближайшее время, добавил он, передает ТАСС.
«Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», – отметил Песков.
Ранее Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг.
Предыдущая встреча российского лидера со спецпредставителем президента США состоялась в начале декабря. Она продлилась пять часов.