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Бастрыкин заявил о радикализации миграционной среды в России
В российской миграционной среде зафиксирован рост радикализации, а количество уголовных дел против должностных лиц, связанных с миграцией, значительно увеличилось, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
О радикализации миграционной среды в России Бастрыкин заявил на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что многие мигранты не стремятся к интеграции в российское общество, а среди них увеличивается число приверженцев радикальных исламских течений, которые пытаются распространять террористические идеи и вербовать соотечественников.
«Характерной чертой является радикализация миграционной среды. Среди мигрантов много тех, кто не стремится интегрироваться в наше общество. Въезд на территорию Российской Федерации приверженцев радикальных течений ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовка, подготовка к совершению терактов нарастает», – заявил Бастрыкин.
Также глава СК сообщил, что за 2024 год было возбуждено 918 уголовных дел по фактам преступлений должностных лиц, занимающихся легализацией миграции, что значительно превышает аналогичные показатели прошлого года. Форум проходит под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего».
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что число преступлений террористической направленности с участием мигрантов увеличилось в 2,7 раза. Глава Следственного комитета также предложил возложить расходы на жилье и медицинскую страховку трудовых мигрантов на бизнес.