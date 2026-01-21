Датчане начали массово бойкотировать товары из США

Tекст: Денис Тельманов

Мобильные приложения, позволяющие датчанам определять товары американского производства на полках магазинов, активно набирают популярность, сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что такие приложения становятся востребованными инструментами среди потребителей, стремящихся бойкотировать продукцию из США.

В публикации уточняется, что приложение под названием UdenUSA, что переводится как «Без США», вошло в число самых скачиваемых в Дании.

Разработчики подчеркивают, что сервис помогает пользователям избегать покупки американских товаров в супермаркетах.

WSJ также напоминает о напряженности между Данией и США по поводу Гренландии. Президент США Дональд Трамп публично заявлял, что остров должен войти в состав США.

В ответ власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от подобных шагов, заявив о необходимости уважать территориальную целостность королевства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.

Германия на саммите в Брюсселе призвала Еврокомиссию задействовать механизм против принуждения в отношении США.

