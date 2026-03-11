Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
В Сочи при падении беспилотника пострадал местный житель
В Адлерском районе Сочи обломки летательного аппарата рухнули на крышу домовладения, в результате чего один из жильцов получил травмы, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Человек пострадал из-за падения обломков БПЛА, указали в штабе, передает ТАСС.
Фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе системы противовоздушной обороны по отражению атаки беспилотников. Ранее обломки дрона повредили окна многоквартирного дома на территории курорта. В Краснодаре из-за падения фрагментов летательного аппарата получил травмы местный житель.