ВС России установили контроль над Великим Приколом в Сумской области

ВС России установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области

Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области, следует из сообщения в Max Минобороны.

Кроме того, российские бойцы поразили позиции семи бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери противника на этом участке превысили 230 военнослужащих, уничтожены две бронемашины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Группировки войск «Запад» и «Юг» заняли более выгодные рубежи, улучшив положение по переднему краю в Донецкой народной республике и Харьковской области. Украинские силы потеряли до 450 человек, западную технику, включая американские бронетранспортеры M1117 и Stryker, канадский бронеавтомобиль Titan-S, а также установку «Град».

Бойцы группировки «Центр» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям противника в ДНР и Днепропетровской области. Уничтожено до 375 украинских солдат, канадская бронемашина Senator, семь автомобилей и три полевых орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад и полков в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери украинской стороны на этом направлении составили до 340 военнослужащих и четыре автомобиля.

Группировка войск «Днепр» также успешно действовала в Запорожской области, поразив три механизированные бригады ВСУ. В результате уничтожены до 30 украинских бойцов, 16 автомобилей, 122-мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по месту подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, цех производства боеприпасов, логистические центры, места сборки дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб, пять снарядов HIMARS и 804 беспилотника самолетного типа.

Всего с начала спецоперации уничтожено 674 самолета, 284 вертолета, 223 156 беспилотников, 670 зенитных ракетных комплексов и более 30 тыс. танков и других бронемашин.

Ранее ВС России освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также взяли под контроль Храповщину в Сумской области.

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области.

Днем ранее российские войска освободили село Неженка в этом же регионе.