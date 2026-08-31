Кравцов: 38 тыс. школ примут 17,5 млн учеников 1 сентября

Tекст: Мария Иванова

Более 38 тыс. образовательных учреждений готовы начать работу в новом учебном году, передает РИА «Новости».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил: «Система образования постоянно совершенствуется, для нее нет летних каникул. Свои двери в День знаний откроют 38 тыс. школ, 17 из которых построены с нуля. Вместе с нашими первоклассниками за парты сядут 17,5 млн учеников», – подчеркнул министр.

Глава ведомства добавил, что впервые порог школы по всей стране переступят 1,5 млн детей.

По его словам, государству крайне важно создать такие условия, чтобы этот шаг стал для первоклассников уверенным. Кравцов также уточнил, что школьники будут заниматься по обновленным программам, которые укрепляют единое образовательное пространство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил о полной готовности образовательных учреждений к началу занятий.

1 сентября пятиклассники перейдут на обновленный учебный план.

К началу учебного года во всех школах страны создадут специальные комиссии для разрешения споров.