30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
КМЗ получил многомиллионный контракт на производство деталей для атомщиков
КМЗ решил поставить запчасти для атомной отрасли на 800 млн рублей
Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» в Петербурге выиграл тендер на поставку запасных частей, инструментов и принадлежностей для дизель-генераторных установок РД в интересах предприятий атомной отрасли. Стоимость заключенного контракта превышает 800 млн рублей, сообщил собственник завода Михаил Даниленко.
Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» одержал победу в тендере на поставку запасных частей для дизель-генераторных установок РД, передает ТАСС. Оборудование предназначено для предприятий атомной отрасли, а сумма контракта превышает 800 млн рублей.
«Поставка ЗИП для дизель-генераторных установок является важной частью обеспечения технической готовности энергетического оборудования. Своевременное наличие комплектующих позволяет поддерживать ДГУ в исправном состоянии, выполнять плановое техническое обслуживание и оперативно проводить восстановительные работы при необходимости», – заявил собственник завода Михаил Даниленко.
Предприятие обеспечит изготовление и поставку продукции в строгом соответствии с требованиями заказчика. Этот контракт укрепляет позиции холдинга в сфере производства комплектующих для энергетического оборудования.
По словам Даниленко, победа в тендере подтверждает доверие к производственным возможностям КМЗ и его способности выполнять комплексные поставки для крупнейших предприятий. Завод производит дизельное, газотурбинное и палубное оборудование, а также автономные генераторы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Кингисеппский машиностроительный завод обязался поставить дизель-генераторы для атомного ледокола «Лидер».
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