В Николаевской области на юге Украины поврежден склад

Складское помещение получило повреждения на юге Украины после ночной тревоги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Складское помещение получило повреждения в Николаевской области на юге Украины, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили местные власти.

«Повреждено складское помещение», – написал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы областной администрации Георгий Решетилов.

Известно, что минувшей ночью на территории региона объявлялась воздушная тревога. Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных причинах произошедшего пока не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Николаевской области после удара беспилотников загорелся склад.

В начале августа в самом Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

В июле в этом городе также произошел взрыв во время работы сирен.