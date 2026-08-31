30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
В Николаевской области на юге Украины поврежден склад
Складское помещение получило повреждения на юге Украины после ночной тревоги
Складское помещение получило повреждения в Николаевской области на юге Украины, сообщил исполняющий обязанности главы областной администрации Георгий Решетилов.
Складское помещение получило повреждения в Николаевской области на юге Украины, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили местные власти.
«Повреждено складское помещение», – написал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы областной администрации Георгий Решетилов.
Известно, что минувшей ночью на территории региона объявлялась воздушная тревога. Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных причинах произошедшего пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Николаевской области после удара беспилотников загорелся склад.
В начале августа в самом Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.
В июле в этом городе также произошел взрыв во время работы сирен.