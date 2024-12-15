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Британия присоединилась к транс-тихоокеанскому торговому пакту
Британия официально присоединилась к транс-тихоокеанскому торговому пакту CPTPP, включающему Японию и Австралию, стремясь укрепить свои торговые связи после Брексита.
Как сообщает Reuters, Британия официально стала двенадцатым членом Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве (CPTPP) в воскресенье. Это стало крупнейшим торговым соглашением страны после выхода из Европейского союза.
Теперь Британия сможет применять торговые правила CPTPP и снижать тарифы с восемью из одиннадцати существующих членов, включая Японию, Австралию и Канаду. Соглашение начнет действовать с Австралией 24 декабря, а с Канадой и Мексикой через 60 дней после их ратификации.
Пакт стал первым свободным торговым соглашением Британии с Малайзией и Брунеем. Несмотря на уже существующие соглашения с другими странами-участниками, условия CPTPP предоставляют компаниям дополнительные возможности выбора в использовании положений о происхождении товаров.
Ожидается, что в долгосрочной перспективе соглашение принесет Британии 2 млрд фунтов стерлингов в год, что составляет менее 0,1% ВВП. Однако стратегическое значение пакта позволяет Британии влиять на принятие новых членов, таких как Китай и Тайвань.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил требовать от Британии доступ к рыболовным водам. Президент США Джо Байден решил отложить подписание торгового соглашения с Британией. Британия завершила «сосисочную войну» с Евросоюзом.