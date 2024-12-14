ЕС решил потребовать от Британии доступ к рыболовным водам

ЕС обозначил намерение потребовать от Британии доступ к рыболовецким водам и признание юрисдикции суда Евросоюза

Tекст: Евгения Караваева

Брюссель намерен потребовать от Великобритании доступ к британским рыболовецким водам и признание юрисдикции Европейского суда, передает РИА «Новости», ссылаясь на газету Times и черновой план переговорной позиции ЕС. Сообщается, что Брюссель хочет добиться уступок и по перемещению молодежи.

Позиция изложена в документе, который представят на следующей неделе Совету европейских министров. Сами переговоры по пересмотру существующей торговой сделки с Лондоном должны начаться в 2025 году.

Напомним, референдум о выходе Британии из ЕС прошел в июне 2016 года, а 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit завершился 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская экономика может сократиться на 4% в долгосрочной перспективе, а импорт и экспорт Лондона снизятся на 15% по сравнению с уровнями, которые были бы при сохранении членства в ЕС.

Победа Трампа на выборах в США усложнила планы премьера Британии Кира Стармера по восстановлению связей с Европой.



