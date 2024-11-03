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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    12 комментариев
    3 ноября 2024, 20:24 • Новости дня

    Independent: Экономика Британии сократится на 4% из-за выхода из ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Британская экономика может сократиться на 4% в долгосрочной перспективе, а импорт и экспорт Лондона снизятся на 15% по сравнению с уровнями, которые были бы при сохранении членства в ЕС, заявила экономический секретарь британского казначейства Тюлип Сидик.

    По словам Сидик, Британия еще не ощутила около 60% последствий выхода из состава Евросоюза, передает RT.

    Сидик отметила, что, согласно ее прогнозам, в долгосрочной перспективе британская экономика может сократиться на 4% из-за выхода из ЕС. Также она выразила опасения относительно влияния брексита на торговлю, предположив, что импорт и экспорт Лондона могут оказаться на 15% ниже, чем если бы Великобритания осталась в составе Европейского Союза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в США провозгласили конец Британской империи.

    1 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии

    Эксперты прокомментировали любовь немцев к фильму «Три орешка для Золушки»

    Эксперты объяснили 15 телепоказов фильма «Три орешка для Золушки» в Германии
    @ Barrandov Studios ДЕФА/Три орешка для Золушки

    Tекст: Евгений Поздняков

    Медиапродукты из ГДР обладают уникальным стилем и шармом. Картина «Три орешка для Золушки» яркий тому пример. Фильм покорил западных немцев своей простотой, добротой и ощущением нескончаемой веры в чудеса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее стало известно, что ленту «Три орешка для Золушки», снятую в ГДР и Чехословакии, покажут по немецкому телевидению зимой 15 раз.

    «Три орешка для Золушки» пользуется популярностью как в восточных, так и западных землях Германии. Это по-настоящему выдающийся фильм, кропотливая работа над которым видна буквально в каждом кадре. Он снят с любовью к зрителю, наполнен добротой и верой в чудеса, что, собственно, и нужно людям в преддверии Рождества», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

    «При этом в нем имеется четкая мораль: будь трудолюбив, скромен и вежлив – тогда все проблемы в жизни рано или поздно решатся. Поэтому мы имеем дело с тем редким случаем, когда даже «весси» признают бесспорные успехи «осси» в сфере кинематографа. Кстати, это не единственный медиапродукт родом из ГДР, который пользуется успехом в современной ФРГ», – отмечает он.

    «Например, мультипликационный персонаж Песочный человечек чувствует себя комфортно на немецком телевидении и по сей день. Все-таки Восточная Германия обладала собственной неповторимой эстетикой, которая не может не сыскать своих почитателей даже сегодня. Что касается «Золушки», то это также не единственный традиционно-рождественский фильм в ФРГ», – акцентирует собеседник.

    «Есть и не менее популярная картина, созданная на Западе, – «Ужин на одного». Его, кстати, показывают даже чаще, ведь фильм длится всего лишь 18 минут. История, рассказанная в нем, также трогает не первое поколение немецких зрителей. Можно сказать, что эти две ленты и представляют собой совокупную «Иронию судьбы» для Германии», – считает Соколов.

    Объединенная ФРГ редко перенимает что-либо от ГДР, напоминает германский политолог Александр Рар. «В этом случае же победил здравый смысл: «Три орешка для Золушки» по-настоящему великолепный фильм. Это культурный феномен. Он сделан профессионально и очень человечно. Новые детские сказки отдыхают!» – заключил он.

    Ранее стало известно, что в течение декабря-января по немецкому телевидению 15 раз покажут фильм «Три орешка для Золушки». Картину увидят зрители центральных каналов ФРГ, в том числе Das Erste, KiKA, RBB, MDR, SWR и NDR.

    Фильм стал классическим новогодним хитом и занимает особое место в праздничных традициях многих стран Европы, включая Германию, где его показывают ежегодно. Лента 1973 года является продуктом совместного производства Чехословакии и ГДР.

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    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    1 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу

    Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за участие в программе на российском ТВ

    Фицо назвали «вероломным хорьком» после участия в российском шоу
    @ Petr David Josek/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал нынешнего премьера Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу, где тот критиковал политику Евросоюза на Украине, пишет Politico.

    Матович подверг резкой критике действующего главу правительства Словакии за его участие в российской телевизионной программе «60 минут», назвав Фицо «вероломным хорьком», передает РИА «Новости».

    Фицо заявил в эфире, что Евросоюз якобы предоставляет Украине оружие и финансовую помощь, но на самом деле хочет дистанцироваться от конфликта. Он также выразил намерение посетить Москву 9 мая на празднование 80-летия окончания Великой Отечественной войны.

    Фицо также подверг сомнению мнение западных СМИ о способности российской армии, заявив, что создается противоречивый образ.

    Так, с одной стороны, российские войска изображаются неспособными удержать даже небольшую территорию, с другой – представляются как угроза всей Европе. Он отметил, что это недостоверные мифы, которые необходимо развеивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    3 ноября 2024, 14:59 • Новости дня
    Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
    Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные оставили надпись на заборе посольства Финляндии в Москве «Аландские острова – наши» и закидали его яйцами, Хельсинки направили в Москву дипломатическую ноту в ответ на действия злоумышленников, сообщила посол Финляндии в России Марья Лийвала.

    МИД Финляндии выразил обеспокоенность инцидентом, произошедшим у финского посольства в Москве. В пятницу на заборе дипмиссии появилась надпись на шведском языке «Аландские острова – наши». Кроме того, здание было закидано яйцами, передает ТАСС.

    Посол Финляндии в России Марья Лийвала сообщила агентству STT, что полиция оперативно задержала пятерых человек, причастных к правонарушению. Надпись заняла как минимум три секции кирпичного ограждения.

    МИД Финляндии уже направил официальную ноту внешнеполитическому ведомству России с требованием разобраться в произошедшем. Финская сторона считает такие действия недопустимыми и запросила соответствующие разъяснения.

    Финляндия арестовала на Аландских островах три объекта недвижимости России, включая участок земли у моря, что делает их стратегически важными.

    Ранее Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов.

    В прошлом году спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.

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    1 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС

    Орбан считает, что европейская экономика страдает из-за роста цен на энергоносители

    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Орбан в интервью австрийскому телеканалу Servus TV, выдержки из которого опубликованы в венгерских СМИ, высказал мнение о сложной ситуации в европейской экономике. По его словам, экономика ЕС страдает от «воспаления легких», вызванного серьезными неурядицами, связанными с ростом цен на энергоносители.

    Премьер напомнил, что ранее о тяжелой экономической ситуации в Евросоюзе говорили президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, который в своем докладе для Еврокомиссии предупредил, что экономика ЕС может впасть «в медленную агонию».

    По мнению Орбана, ухудшение экономического состояния четко видно в таких странах, как Австрия и Германия. Чтобы справиться с ситуацией, он считает, что европейскую экономику необходимо сделать вновь конкурентоспособной. Венгрия планирует предложить партнерам по ЕС пакт о конкурентоспособности в период своего председательства в Совете ЕС.

    Орбан также подчеркнул, что одной из основных причин ухудшения экономической ситуации в ЕС стал рост цен на энергоносители. По его словам, санкции против России привели к тому, что европейские компании вынуждены платить в два-три раза больше за электроэнергию и в три-четыре раза больше за газ, чем американские компании. Он убежден, что Европе нужна новая энергетическая политика, в противном случае многие компании могут разориться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что независимая и конструктивная линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает большее уважение в сравнении с недальновидной и противоречивой политикой главы европейской дипломатии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, заявив, что эти обвинения продиктованы из Вашингтона. Орбан также раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

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    2 ноября 2024, 11:54 • Новости дня
    Рар объяснил намерение Словакии присоединиться к китайской группе «Друзья мира»

    Германский эксперт Рар: Премьер Словакии готов на конфронтацию с ЕС из-за Украины

    Рар объяснил намерение Словакии присоединиться к китайской группе «Друзья мира»
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Все больше европейских политиков следуют примеру Виктора Орбана. Они подключаются к китайской дипломатии мира, отклоняя при этом подход ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя планы Словакии присоединиться к «Друзьям мира» по Украине.

    «Роберт Фицо, переживший покушение на свою жизнь, теперь в боевом духе. Он готов на конфронтацию с Евросоюзом, особенно по вопросам решения украинского кризиса», – отметил германский политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что «все больше европейских политиков следуют примеру Виктора Орбана».

    «Они присоединяются к китайской дипломатии мира, отклоняя при этом подход ЕС. Брюссель выступает за поддержку Украины во что бы то ни стало с целью предотвратить победу России», – уточнил эксперт. По мнению политолога, чаяния Фицо и Орбана не останутся безуспешными, если на выборах в США победит Дональд Трамп.

    «Тот тоже хочет остановить боевые действия на Украине. Правда, Трамп выдвинет свой план действий и не будет поддерживать инициативу Китая. В этом случае стоит ожидать, что Фицо и Орбан перейдут на сторону американского политика. Но решение по Украине все же будет зависеть от Москвы и Киева», – заключил Рар.

    Ранее премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что республика присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что Запад придерживается нереалистичной стратегии, исходя из которой Украина сможет улучшить свои позиции для будущих переговоров о мире через продолжение конфликта. По его мнению, такой подход не способствует достижению устойчивого мира и требует пересмотра. 

    «Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», – сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.

    Напомним, в сентябре Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создали платформу «Друзья мира», чтобы добиться мира на Украине. Глава китайского МИД Ван И отмечал, данная площадка носит открытый характер и стремится к организации инклюзивного диалога. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев.

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    2 ноября 2024, 08:25 • Новости дня
    Притворявшийся членом «Вагнера» поляк получил в Британии 2,5 года тюрьмы

    Tекст: Александра Юдина

    Центральный суд Лондона приговорил поляка Петра Кучарски к 2,5 года тюрьмы за представление себя членом запрещенной в Британии ЧВК «Вагнер», пишет The Guardian.

    По данным издания, уголовный суд Лондона Олд-Бейли приговорил Кучарски к двум с половиной годам тюремного заключения, передает ТАСС.

    Кучарски обвинялся в том, что он выдавал себя за члена запрещенной в Британии частной военной компании «Вагнер». В ходе допроса он признался, что купил значки группы и прикрепил их на одежду, желая вызвать реакцию окружающих.

    Напомним, в августе 49-летнему Кучарски были предъявлены обвинения в признании членства в запрещенной организации. Позднее выяснилось, что он не состоял в ЧВК и не участвовал в боевых действиях, а лишь изображал из себя члена группы.

    У Кучарски есть криминальное прошлое: в Польше он был осужден на 15 лет за вооруженное ограбление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе поляк Петр Кучарски, выдававший себя за члена ЧВК «Вагнер», отправился под суд в Британии, где он признал себя виновным в поддержке этой запрещенной на британской территории организации.

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    2 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    Можин заявил о гибели экономики ЕС из-за отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Европы оказалась в кризисе из-за отказа от российских энергоносителей, поставки которых были крайне надежными и дешевыми, выразил мнение бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

    По его словам, экономика стран Европейского союза находится в кризисном состоянии, так как отказ ЕС от российских энергоресурсов привел к серьезным последствиям, передает РИА «Новости».

    Можин подчеркнул, что на протяжении более 50 лет Европа процветала благодаря дешевым и надежным энергетическим поставкам из России.

    Также он отметил, что решение отказаться от российских энергоносителей принималось не без влияния США, которые сыграли роль «старшего брата».

    Можин выразил сомнения в том, что экономика ЕС сможет быстро восстановиться после этого решения.

    «В результате экономика не растет, и я не знаю, как они будут выходить из этого положения», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

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    1 ноября 2024, 09:39 • Новости дня
    Президент Зимбабве потребовал извинений от Британии

    Президент Зимбабве Мнангагва призвал Британию извиниться и выплатить репарации за колонизацию

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва потребовал от Британии извинений и репараций за колониальное прошлое, подчеркивая, что время для диалога с бывшей колониальной державой настало, чтобы добиться примирения и справедливости.

    Мнангагва на заседании Национального форума старейшин потребовал от Великобритании извинений и репараций за колониальные преступления, сообщает ТАСС. Он отметил, что бывшие колониальные державы, такие как Британия и Германия, начали извиняться перед пострадавшими народами, и выразил надежду, что такие извинения последуют и для Зимбабве.

    Мнангагва подчеркнул, что колониальное насилие было систематическим и чудовищным, и призвал к началу диалога с Британией для получения извинений и репараций, которые помогут в примирении. Он напомнил, что расистский режим начал изъятие земель у зимбабвийцев в 1893 году, что усугубилось несправедливыми законами.

    Национальный форум старейшин Зимбабве начал исследование, посвященное колониальным преступлениям и их последствиям для коренных жителей. Президент отметил, что многие борцы за независимость были убиты или отправлены в концлагеря.

    Председатель форума Феликс Муконовенгве подчеркнул, что останки зимбабвийских борцов, таких как вождь Машаямомбе, до сих пор находятся в британских музеях.

    Ранее подготовку к коронации Карла III омрачила Ямайка, пообещавшая референдум о выходе из-под власти монархии и требующая репараций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Республика Зимбабве готова вступить в объединение БРИКС, заявила министр обороны страны Оппа Мучингури-Кашири на форуме во Владивостоке, а президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества.

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    1 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
    Си Цзиньпин оценил позицию Словакии по Украине как справедливую
    @ Kay Nietfeld/DPA,Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил подход Словакии к украинскому кризису, отметив его справедливость и рациональность на встрече с премьер-министром Робертом Фицо.

    Си Цзиньпин отметил, что Словакия демонстрирует рациональный подход к ситуации на Украине, который вызывает уважение, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Китай придерживается последовательной и принципиальной политики в отношении украинского кризиса. По его словам, Братислава проявляет объективность и здравый смысл в своем отношении к конфликту, что позволяет поддерживать стабильность и мир в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе телепрограммы Фицо заявил, что готов к диалогу с Путиным и обсуждению любых вопросов без колебаний.

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    3 ноября 2024, 04:24 • Новости дня
    Введение Германией пограничного контроля сочли свидетельством кризиса ЕС

    Haber Global назвал введение Германией пограничного контроля свидетельством исчезновения «духа» ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Введение Германией пограничного контроля на всех сухопутных границах свидетельствует о том, что «дух» ЕС исчез, заявил турецкий канал Haber Global.

    Журналисты Haber Global выразили мнение, что решение Германии о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало единство Евросоюза. «Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», – приводит их слова РИА «Новости».

    Ведущий телеканала подчеркнул, что после выхода Великобритании из ЕС в других странах начали звучать призывы к протекционистским мерам. По его мнению, ужесточение пограничного контроля Германией лишь один из примеров, и такие действия станут более частыми. Он предположил, что «мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом» ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ряд лидеров стран ЕС открыто противостоит нынешним миграционным правилам, Евросоюз «близок к бунту», это угрожает Шенгенской зоне.

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    1 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Британский словарь Collins назвал «brat» словом года

    Tекст: Мария Иванова

    Словарь Collins, публикуемый в Глазго, выбрал слово brat словом года, присвоив ему новое значение, связанное с уверенным и независимым отношением к жизни, благодаря популярности альбома британской певицы Charli XCX.

    Словарь Collins, издаваемый в Глазго, признал слово brat словом 2024 года, сообщает ТАСС.

    В сообщении на сайте словаря говорится, что в этом году слово получило новое значение, описывающее уверенное, независимое и гедонистическое отношение к жизни. Такой популярности слово brat достигло благодаря альбому британской певицы Charli XCX.

    Составители словаря подчеркнули, что альбом Charli XCX не просто стал успешным, он стал культурным феноменом, резонирующим с людьми по всему миру.

    «Brat summer» превратилось в своеобразную эстетику и образ жизни для многих. Это подчеркивает влияние культуры и музыки на лексикон современного общества.

    Издаваемый в Британии словарь английского языка Collins назвал «искусственный интеллект» словом года в прошлом году, а издающая справочники и словари американская компания Merriam-Webster признала словом 2022 года «газлайтинг» (gaslighting), под ним подразумевается психологическая манипуляция.

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    1 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Володин: Коррупционеры продолжат руководить ЕС из-за США

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока Евросоюз остается удобным инструментом США, руководство его институтами будет оставаться под влиянием коррупционеров и преступников.

    В своем Telegram-канале он высказал мнение, что Евросоюз будет оставаться под управлением коррумпированных политиков до тех пор, пока это выгодно США. Володин заявил, что Вашингтон использует европейские институты как инструмент для принятия выгодных решений.

    Он напомнил, что в ноябре начнет работу обновленный состав Еврокомиссии, а в декабре – Европейского совета. Володин выразил мнение, что США поставили на руководящие посты коррумпированных политиков, чтобы иметь послушных и управляемых союзников. Он подчеркнул, что такие политики готовы принимать решения, которые выгодны США, даже если это наносит ущерб гражданам и государствам Европы.

    Володин также указал на конкретных европейских политиков, которых он считает коррумпированными: главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европарламента Роберту Метсолу и будущего председателя Европейского совета Антониу Кошту.

    «Пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами. Подобное притягивает подобное», – заключил Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин заявил: саммит стран БРИКС в Казани показал, что попытки США и ЕС изолировать Россию провалились благодаря участию представителей 36 стран.

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    2 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Россию пригласили на СМИД ОБСЕ в декабре

    Мальта пригласила Россию на заседание СМИД ОБСЕ в декабре в Валлетте

    Tекст: Денис Тельманов

    Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

    Как сообщает ТАСС, председательствующая в ОБСЕ Мальта направила приглашения на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), которое состоится в декабре в столице Мальты, Валлетте. На заседание приглашены все страны – члены организации, включая Россию.

    Представитель пресс-службы мальтийского председательства подтвердил информацию о рассылке приглашений, отметив, что «делегации получают всю актуальную информацию о подготовке мероприятия». Этот комментарий был дан в ответ на запрос о возможности участия в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Заседание СМИД ОБСЕ традиционно привлекает внимание международного сообщества, поскольку на нем обсуждаются ключевые вопросы безопасности и сотрудничества в Европе. Встреча в Валлетте обещает стать значимым мероприятием в свете текущих глобальных вызовов и напряженности в различных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров впервые с начала спецоперации на Украине посетит страну ЕС для участия во встрече СМИД ОБСЕ на Мальте в декабре 2024 года.

    Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе переживает кризис, поскольку отошла от своих первоначальных задач, заявил исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин.

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    3 ноября 2024, 11:00 • Новости дня
    Times: Королевская семья заработала миллионы на землях в Британии

    Times: Британская королевская семья получает миллионы фунтов с герцогств Ланкастер и Корнуолл

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Члены британской королевской семьи ежегодно получают миллионы фунтов стерлингов от арендных платежей и сборов с земель в герцогствах Ланкастер и Корнуолл, согласно расследованию The Sunday Times и Dispatches.

    Как сообщает RT, британская королевская семья ежегодно получает значительные суммы от арендных платежей и сборов за права на использование земель и объектов в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Согласно расследованию, семья владеет 5410 участками земли и взымает арендную плату с жителей и учреждений в этих регионах.

    Также королевская семья получает доходы от услуг и объектов, таких как пересечение рек, выгрузка грузов, прокладка кабелей, платные дороги и паромы. В их владениях также имеются пабы, ликеро-водочные заводы, шахты, автостоянки и дома, сдаваемые в аренду.

    Король Карл III и принц Уильям освобождены от уплаты налога на корпоративную прибыль с этих доходов. Чистая прибыль герцогств Ланкастер и Корнуолл в 2023 году оценивалась в 26 млн фунтов стерлингов. Общее состояние Карла III достигает 610 млн фунтов стерлингов, отмечает издание.

    Напомним, у британского короля Карла III ранее нашли онкологическое заболевание, однако в последнее время в его здоровье наблюдается положительная динамика.

    В то же время сообщалось, что болезнь короля Карла III вызывает опасения о его скорой кончине и при дворе уже начались приготовления к возможному правлению его сына, принца Уэльского Уильяма.

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