Tекст: Дмитрий Зубарев

Средняя цена газа в Европе по итогам июля снизилась на 7% к июню, составив около 410 долларов за одну тысячу кубометров, передает ТАСС. В то же время по сравнению с июлем прошлого года стоимость выросла почти на 12% согласно данным лондонской биржи ICE и расчетам агентства.

Эксперты отмечают, что рост цены связан с увеличившимся спросом на газ, необходимый для заполнения подземных хранилищ накануне зимы. Этим летом европейским странам предстоит конкурировать за сжиженный природный газ с азиатскими рынками, где также наблюдается повышенный спрос.

В июле темпы закачки газа в подземные хранилища Европы снизились по сравнению с июнем, однако все еще остаются на максимальном уровне за последние три года. При текущей динамике Евросоюз способен довести уровень заполнения хранилищ до 90% к концу сентября, что соответствует новым требованиям Еврокомиссии.

Форум стран – экспортеров газа ранее прогнозировал, что летние биржевые цены на газ превысят зимние значения, что может затруднить экономически оправданную закачку топлива в хранилища. При этом импорт сжиженного природного газа Европой в 2025 году достиг исторического максимума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде признали покупку российского газа через «Турецкий поток». Россия увеличила экспорт газа в Европу по этому газопроводу. Поставки российского газа по «Турецкому потоку» в Европу второй раз подряд достигли исторического максимума и превысили 396 млн кубометров за неделю.