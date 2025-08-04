  • Новость часаПесков заявил о постоянном боевом дежурстве подлодок США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран
    ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска
    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    СК: Пилоты Су-30 потеряли сознание перед падением самолета на дом в Иркутске
    Семьи мигрантов решили депортировать после надругательства над девочкой под Калугой
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 12:18 • В мире

    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Война будущего докажет бессилие США и Израиля
    @ REUTERS/Avi Ohayon

    Tекст: Александр Тимохин

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым.

    Ранее закрытая информация о 12-дневной войне Израиля и Ирана начинает становиться публичной. В частности, в американскую прессу просочилось, что США израсходовали от 100 до 150 ракет комплекса THAAD для защиты Израиля – при том, что в год они производят всего 11 единиц. Американский противоракетный арсенал в ходе этого конфликта также был изрядно подрастрачен, как и запас израильских противоракет комплекса «Хец».

    Конечно, эти противоракеты были израсходованы не впустую. Ими было сбито большинство иранских ракет, иначе Израиль понес бы совсем другой ущерб.

    Но в том-то и дело, что теперь становится ясным: война прекратилась так же внезапно, как и началась, именно потому, что запас противоракет у США и Израиля был почти исчерпан. Если бы Иран продолжил свои обстрелы, возможно, уже через неделю-другую сбивать иранские ракеты было бы уже нечем. Израиль больше не смог бы сопротивляться. Однако в какой-то момент Иран отказался от борьбы (возможно, психологически сломалось руководство Ирана). Отказался вести с Израилем войну на истощение.

    Парадокс в том, что Иран построил вооруженные силы, заточенные именно на длительное противостояние. На то, чтобы страна могла долгое время сопротивляться и воевать под обстрелами. Это называется логикой мобилизации.

    Израиль же создал армию, заточенную прежде всего на превосходство в огневой мощи, она построена в логике уничтожения. После того, как быстро поставить Тегеран на колени не удалось, Израиль – под прикрытием США – и был вынужден свернуть обмен ракетными ударами с Ираном. Иран же отказался от дальнейших боевых действий из-за опасения еще более глубокого прямого вмешательства США, к которому он на данный момент не готов.

    В любом случае очевидные итоги этого конфликта поставили важнейший вопрос о том, как будут выглядеть войны будущего. Можно ли построить вооруженные силы, способные много месяцев забрасывать вражескую территорию массой ракет, пока у противника не исчерпаются возможности их сбивать? Есть ли технологии, которые позволят какой-либо стране применять ракеты еще более массово, чем это делал Иран?

    Да, теперь такая возможность есть. Если ранее локомотивом технологических инноваций был военно-промышленный комплекс и оттуда они попадали в гражданскую сферу, то теперь все наоборот – военные заимствуют для ведения войн наработки гражданской промышленности.

    Сегодня всю ключевую военную начинку можно делать из широко распространенных и легко доступных гражданских компонентов. Созданные таким образом ракеты будут не столь надежны, их ресурс будет ниже – однако это компенсируется тем, что их можно создать очень дешево и очень много.

    А главное, противник ничего не сможет противопоставить военной промышленности такого рода. Производство отдельных электронных блоков из импортной компонентной базы почти невозможно ликвидировать ударами с воздуха. Украина с ее сборкой FPV-дронов на дому (их проект «народный дрон») показывает, как это работает – вся страна это один сборочный цех.

    Нужны только сами ракеты и такие, чтобы собирать их буквально в гаражах. ХАМАС так собирал ракеты «Кассам» из обрезков труб, но можно ли создать дешевую ракету, способную пролететь сотни и тысячи километров?

    Решение подсказывает, как ни странно, американский опыт. Еще в 1997 году американский предприниматель Эндрю Бил (Andrew Beal) основал компанию Beal Aerospace, цель которой была захватить долю на рынке космических запусков за счет низкой цены ракеты. Бил успел испытать двигатель второй ступени Beal 810 – самый большой ракетный двигатель после двигателей «Сатурна V», еще и с тягой 367 тонн, и успешно. Но потом старые игроки в производстве ракет и НАСА задушили его компанию.

    Но важно то, как в Beal Aerospace все сделали. Двигатель – «колба» из стеклопластика, просто одна цельная деталь. Сверху – крышка, через нее проведены магистрали подачи разлагающейся перекиси водорода (продается где угодно) и дешевого керосина. Насосов у двигателя нет, окислитель и топливо вытесняются из баков давлением инертного газа. Рулей нет тоже, вместо них разовые подачи доз топлива в сопловую часть. Охлаждения – нет, вместо него естественный снос слоев стеклопластика потоком горячего газа.

    Ракету на таких простых технологиях можно было бы сделать буквально в большом гараже. И такая ракета долетела бы до околоземной орбиты. Так можно делать и баллистические ракеты.

    Этот пример говорит о том, что если страна намерена вести ракетную войну на истощение в логике мобилизации, то технологии, позволяющие производить баллистические ракеты буквально среди руин – существуют. И производить такие ракеты можно тысячами. Намотка колбы из стеклопластика дело несложное, а все остальное там можно на улице делать или в подвале. Даже взрывчатку можно использовать простую и массовую, жертвуя разрушительной силой боевой части ради массовых ударов.

    В соответствии с данным принципом можно делать не только баллистические ракеты. Уже есть сверхдешевые технологические решения, позволяющие вести длительную ракетную войну, имея в качестве ресурса, образно говоря, Алиэкспресс и ближайшую свалку. Обеспечить навигацию крылатой ракеты по интернет-картам? И такое возможно.

    В течение нескольких месяцев почти любую страну можно превратить в ракетный завод, способный производить подобные виды вооружений в любых количествах. И не только их.

    А вот бороться с такой угрозой, используя «гаражные» решения, уже не получится. Ракета-перехватчик требует гораздо более продвинутых технологий. Она очень дорога, требует значительного количества человеко-часов, причем очень образованного персонала. Каждый ангар в 80-миллионной стране тоже не разбомбить. Собственно, поэтому ирано-израильская война и закончилась настолько быстро. Утечки в западной прессе доказывают именно это.

    А значит, неожиданный  и скорый финал ирано-израильской войны показал слабым сегодня странам их сильные стороны. Возможности, которых еще недавно они не могли даже мечтать.

    В свою очередь, страны, способные создавать свои Вооруженные силы как «машины уничтожения», типа Израиля или США, могут обнаружить, что их грозные военные методы больше не работают. По крайней мере – против мобилизации стеклоткани, эпоксидки, строительных рабочих в ракетчики и гражданских электронных модулей с Алиэкспресс. И это может случиться уже очень скоро.

    Главное
    В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине
    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
    Правительство Литвы ушло в отставку после скандала с премьером
    Стало известно о строительстве Украиной бункеров для F-16 и Mirage
    На трех заводах Boeing по производству истребителей началась забастовка
    Умер космонавт Герой России Талгат Мусабаев
    Выходец с Украины устроил дебош в больнице Петербурга

    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые границы России признали в Америке с умыслом

    Власти Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги и его жены поступили как старые друзья – и прислали в Россию официальное письмо с признанием конституционных границ РФ от Херсона до Курил. Но это, скорее всего, не просто жест дружбы. В нем есть грандиозный замысел. Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы про Д'Артаньяна знаем в сто раз больше, чем про казачьих атаманов»

    «Казачество стояло за беспримерным расширением территорий России, сделав ее самым большим государством на планете». Писатель Захар Прилепин написал книгу о казачьем атамане Степане Разине и рассказал газете ВЗГЛЯД, являются ли казаки отдельным народом и в чем состоит современная задача казачества. Подробности

    Перейти в раздел

    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации