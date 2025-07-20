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Иран восстановил поврежденные системы ПВО после атак Израиля
После июньских атак Израиля Иран полностью обновил поврежденные системы ПВО, разместив новые установки так, чтобы защитить воздушное пространство по всей стране, заявил оперативный командующий армией Ирана Махмуд Мусави.
Вооруженные силы Ирана заменили все средства ПВО, поврежденные во время атак Израиля в июне, передает РИА «Новости». Оперативный командующий армией Ирана Махмуд Мусави сообщил, что поврежденные системы были заменены новыми установками, которые разместили в заранее подготовленных точках.
Мусави отметил: «Враг стремился уничтожить возможности ПВО Ирана, и часть из наших установок ПВО была повреждена во время этой войны. Но благодаря стараниям моих боевых товарищей поврежденные системы были заменены (новыми, которые ) установили в заранее выбранные места».
Командующий добавил, что зона действия новых установок покрывает всю территорию Ирана, обеспечивая полную защиту воздушного пространства республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля поручил армии ответить на атаку Ирана. Армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет после перемирия. Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.