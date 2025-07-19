Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Иранский министр назвал перемирие с Израилем крайне хрупким
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие с Израилем после 12 дней конфликта может быть нарушено из-за недоверия к действиям израильской стороны.
Перемирие между Ираном и Израилем после двенадцатидневной войны весьма хрупкое, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству CGTN, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, «Перемирие, конечно, хрупкое. Причина тому очевидна. Я считаю, нет ни одного прекращения огня, заключенного Израилем, у Израиля в этом плане очень плохая репутация». Министр добавил, что Тегеран не стремится к войне, но остается предельно осторожен и полностью готов к возможному нарушению режима прекращения огня. Аракчи также заявил, что Иран может вернуться к переговорам по ядерной сделке с США, если Вашингтон будет готов отказаться от военных методов в пользу дипломатии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите НАТО произошла утечка доклада о ситуации в Иране, что сорвало триумф Дональда Трампа. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу после ударов США. Дональд Трамп продолжает убеждать общественность и политиков в полном уничтожении ядерной программы Ирана.