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    Почему все украинские главы администраций топят своих президентов
    3 августа 2025, 12:05 Мнение

    Почему все украинские главы администраций топят своих президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки», создать почти тотальные вертикали власти как в гражданском, так и военном секторе – и обе они ориентированы на Ермака, а не на Зеленского.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    По информации Службы внешней разведки России, на альпийском курорте представители США и Великобритании обсудили с несколькими высокопоставленными украинскими чиновниками вопрос замены главы майданного режима Владимира Зеленского.

    На тайной встрече был и Андрей Ермак – глава офиса Зеленского, человек, который считается серым кардиналом Украины.

    На самом деле ничего нового для современной истории Украины в этом нет, не раз за последние десятилетия главы администраций президентов подставляли и предавали своих патронов.

    Первым, кого украинские СМИ стали называть серым кардиналом Украины, был Виктор Медведчук. Он был главой администрации президента Леонида Кучмы с июня 2002-го по январь 2005 года. В чем только оппозиционные СМИ не обвиняли Медведчука! В том, что он стоял за спиной майора Николая Мельниченко, предавшего гласности записи разговоров Кучмы, якобы приказавшего убить журналиста Георгия Гонгадзе и продавать оружие Ираку в обход санкций ООН. В том, что именно он спровоцировал акции «Украина без Кучмы», так как сам хотел стать президентом. А после этого – в том, что в 2004 году Медведчук способствовал противостоянию сторонников Виктора Ющенко и Виктора Януковича, которое переросло в оранжевый майдан – с целью оставить Кучму президентом на третий срок, но ничего не вышло.

    У Ющенко появился свой серый кардинал – Виктор Балога, который возглавлял секретариат президента с 2006 по 2009 год. Перед ним ставилась цель обеспечить победу Ющенко на президентских выборах 2010 года. Ничего не получилось, зато он запомнился своей войной с Юлией Тимошенко и ее фракцией, коррупционными скандалами, связанными с деятельностью его клана в Закарпатье, нелегальной торговлей оружием (скандал с судном «Фаина») и тем, что не смог контролировать пропрезидентскую фракцию «Наша Украина». Сразу после своей отставки Балога заявил, что Ющенко не имеет морального права баллотироваться на второй срок и призвал его уйти, чем нанес удар по и так невысокому рейтингу тогдашнего украинского президента.

    У Виктора Януковича был свой даже не серый кардинал, а Брут, который наносил ему незримые удары кинжалами. Это Сергей Левочкин, глава администрации президента с 25 февраля 2010 года по 17 января 2014 года. Левочкин убедил Януковича отдать под суд и посадить в тюрьму Юлию Тимошенко. Хотя в массе своей окружение Януковича было против этого. Левочкин хотел, чтобы на выборах президента в 2015 году главным оппонентом Януковича был радикал Олег Тягнибок, а Тимошенко мешала этому. В итоге ухудшилось отношение Януковича с западными лидерами, что создало предпосылки для очередного майдана.

    Левочкин, наряду с советником президента Анной Герман, убедил Януковича начать процесс заключения с ЕС соглашения об ассоциации. Главе государства внушили, что сближение с ЕС – это идея, которая сможет объединить жителей востока и запада Украины, а сам президент станет очень популярным. Когда план не удался, соглашение не было подписано, начался Евромайдан. Левочкин 30 ноября 2013 года отдал приказ о разгоне палаточного городка, что привело к значительной радикализации майдана. А в январе 2014-го, когда он понял, что Янукович проиграет, ушел в отставку. А после государственного переворота смог наладить хорошие отношения с майданной властью.

    Почему главы канцелярий работали во вред своим патронам?

    Относительно Медведчука нужно понимать, что его во всех смертных грехах обвиняли оранжевые СМИ, блогеры и политики. Среди них грантоедская «Украинская правда» и упомянутый Ющенко. Демонизация Медведчука произошла потому, что он не захотел прогнуться под коллективный Запад и поддержать кандидатуру Ющенко на пост президента Украины. Поэтому всё, что ему инкриминируют, надо делить на 100.

    Кучма сам был хитрым и опытным политиком и хотел сохранить власть после 2005 года, и за большинством политических комбинаций, которые приписывают Медведчуку, стоял сам Кучма.

    Балога не справился с возложенными на него обязанностями, он предпочитал осуществлять «бизнес-проекты» вместо того, чтобы решать проблему второго срока своего босса Ющенко. Да и Юлия Тимошенко переиграла Балогу как политика.

    Левочкин постоянно убеждал Януковича делать шаги, которые ухудшали его политическое положение. Вероятно, он выполнял распоряжения своих западных кураторов, которых Янукович как глава Украины не устраивал.

    Но никому из вышеперечисленных персонажей не снилась та власть, которая есть у Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки», кроме своей, создать почти тотальные вертикали власти как в гражданском, так и военном секторе – и обе они ориентированы на самого Ермака, а не на Зеленского.

    Встреча на альпийском курорте произошла потому, что Зеленский решился поставить антикоррупционную правоохранительную систему (АПС) под контроль генерального прокурора Украины, то есть под свой. Это не понравилось Западу, так как АПС создана США и ЕС, чтобы держать под контролем майданную элиту Украину. Но архитектором лишения АПС независимости был Ермак, Зеленский просто поставил свою подпись под законом.

    А не подставил ли Ермак своего шефа намеренно?

    Скорее всего, именно так и произошло. Что там за комбинация разыгрывается, мы, конечно, пока не знаем, но, похоже, все идет ровно по закону украинской политики: глава администрации сначала укрепляется, а потом сжирает своего президента.

    А потом сожрут самого Ермака. Такая на Украине политическая традиция.

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