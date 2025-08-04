США против Индии: кто кого?

Тимофей Бордачёв
50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки
Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.
Сергей Худиев
Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности
В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.
Сергей Миркин
Ермак поддержал традицию топить украинских президентов
Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.