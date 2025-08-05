  • Новость часаМинобороны: Силы ПВО перехватили 24 украинских БПЛА над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия с Украиной затеяли нефтяную катастрофу ради новых санкций
    Германия заявила о создании «пит-стопов» на случай конфликта с Россией
    На Украине решили обучать подростков «национальному сопротивлению» с 14 лет
    Датский зоопарк попросил жертвовать животных для кормления хищников
    МИД объявил об отказе России от моратория на развертывание наземных РСМД
    Москва заявила протест Германии из-за слов о Южных Курилах
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области
    В Белоруссии внесли книги Паланика и Мураками в список запрещенных изданий
    FT: На Украине усилилось сопротивление мобилизации и критика власти
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    5 августа 2025, 06:48 • Новости дня

    В США объявили поиск разработчика радара для программы «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках программы «Золотой купол» Пентагон планирует создать мобильный радар, способный отслеживать различные типы ракет на расстоянии до 2200 км.

    Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о начале сбора предложений от промышленности по разработке нового мобильного радара для программы «Золотой купол», сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованным условиям, система должна отслеживать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты на дальности до 2200 км, отличать боеголовки от ложных целей и обеспечивать круглосуточное наблюдение.

    Ожидается, что первый опытный образец радара будет готов к 31 декабря 2028 года, а еще два – к концу 2029 года. Предусмотрено, что новая система способна развертываться за 24 часа и калиброваться не дольше 48 часов.

    Радар должен взаимодействовать с американскими системами боевого управления C2BMC и IBCS, обеспечивать обновление наведения перехватчиков в полете, быть устойчивым к помехам и электромагнитному импульсу. Размер системы не должен превышать 100 на 100 метров, а число обслуживающего персонала минимально.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с момента публикации информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили возможность заключения сделки с Канадой по присоединению к программе «Золотой купол».

    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

    Комментарии (4)
    2 августа 2025, 20:13 • Новости дня
    Эксперт оценил эффект от размещения «Орешников» за рубежом

    Военный эксперт Степанов рассказал, что даст размещение «Орешника» за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, размещение вооружений, подобных «Орешнику», в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате, передает ТАСС.

    Эксперт также подчеркнул, что регулярное производство десятков комплексов в год свидетельствует о высокой мощности российского оборонного сектора и потенциальной возможности развертывания этих систем на всех ключевых направлениях для защиты значимых рубежей страны. Он напомнил о расширении военных возможностей США, в частности производстве и развертывании ракет «Томогавк» (Tomahawk) и систем HIMARS на базах НАТО по всему миру.

    Степанов добавил, что «Орешник» может стать востребованным продуктом в рамках сотрудничества с Китаем, КНДР и Ираном, поскольку аналогичных систем у этих стран пока нет, а трансфер военных технологий возможен в будущем.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Путин также отметил, что поставка ракеты «Орешник» в Белоруссию завершится до конца года.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Комментарии (2)
    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 05:54 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 200 населенных пунктов в ходе СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с начала 2025 года в ходе СВО освободили более 200 населенных пунктов.

    Согласно подсчетам ТАСС, подсчет еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России показал, что населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике, стал 209-м освобожденным с начала 2025 года ВС России.

    Напомним, за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике велась контрвоздушная борьба с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель командира отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Ротор».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 21:12 • Новости дня
    На Украине предупредили о новой угрозе от российского «Рубикона»

    Украинский эксперт Флеш заявил о риске атаки БЭК под управлением «Рубикона»

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое применение безэкипажных катеров (БЭК), управляемых российским центром «Рубикон», может представлять серьезную угрозу всей морской инфраструктуре Украины из-за одновременной атаки сотен целей, заявил украинский эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш.

    Украинский эксперт по связи Сергей Флеш заявил о серьезной угрозе для Киева в связи с развитием Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает «Газета.Ru».

    Он отметил, что российские безэкипажные катера, которыми управляет «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины.

    По мнению Флеша, «Рубикон» способен синхронно атаковать до 400 катерами, что может уничтожить порты, вышки, корабли и всю морскую инфраструктуру Украины.

    В конце июля, по данным издания, расчеты FPV-дронов Испытательного центра Минобороны России «Рубикон» уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» воздушными таранами. Также были поражены четыре американских военных автомобиля «Хамви», четыре легковых автомобиля, несколько единиц бронетехники, два временных пункта дислокации, ретрансляторы и три FPV-дрона на точке взлета.

    Ранее операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Украинские СМИ писали, что высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может усложнить работу ПВО на Украине.

    Комментарии (2)
    2 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении

    Командующий ВДВ Теплинский рассказал о тяжелых боях десантников на сумском направлении

    Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения с участием российских десантников, которые ранее были задействованы при освобождении Курской области, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

    По его словам, операции с участием российских воздушно-десантных войск на сумском направлении продолжаются, передает ТАСС. Теплинский добавил, что две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут сейчас тяжелейшие бои.

    По словам командующего, Новороссийская дивизия наступает на запорожском направлении, а Ивановская дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики. За время спецоперации ВДВ получил около 100 тысяч государственных наград, 99 бойцов получили звание Героя России, значительная часть раненых вернулась в строй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Андрей Белоусов поздравил военных с праздником ВДВ. Вячеслав Володин также поздравил десантников с их профессиональным праздником.

    Комментарии (11)
    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    Комментарии (3)
    4 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    MWM: Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету

    MWM: Су-57 получил малогабаритную гиперзвуковую ракету воздушного базирования

    MWM: Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пятое поколение истребителей Су-57 теперь оснащается малогабаритной гиперзвуковой ракетой воздушного базирования, напоминающей по характеристикам корабельный «Циркон», сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новую малогабаритную модифицированную гиперзвуковую ракету, передает ТАСС со ссылкой на Military Watch Magazine (MWM).

    Журнал отмечает, что класс этой ракеты пока не раскрывается, однако известно, что речь идет о ракете воздушного базирования, схожей с гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая сейчас используется на кораблях и подводных лодках Военно-морского флота России.

    Генерал-лейтенант Александр Максимцев ранее сообщил, что Воздушно-космические силы России постепенно увеличивают количество истребителей Су-57, оснащенных современными средствами поражения и гиперзвуковым оружием. По мнению Military Watch Magazine, существует большая вероятность, что новая ракета будет в будущем интегрирована и на другие российские истребители.

    Ранее в Италии заявили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Комментарии (7)
    4 августа 2025, 10:37 • Новости дня
    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями

    L'Antidiplomatico: Су-57 с гиперзвуковым оружием превосходят западные истребители

    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника, истребители Запада проиграли перед российскими самолетами, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

    Даже американская техника не сможет остановить российский истребитель Су-57, считают аналитики итальянского издания L'Antidiplomatico, передает Ura.ru.

    По мнению авторов статьи, западные истребители уступают российским аналогам, особенно на фоне появления новых образцов вооружений в России.

    В L'Antidiplomatico отметили, что лучшие истребители, которые поставляют западные страны, могут быстро устареть по сравнению с российским оружием нового поколения. При этом в материале подчеркнули, что Москва уже делает ставку на будущее, тогда как Киев пытается поспевать за технологическими изменениями.

    Авторы публикации сослались на заявление первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева. По его словам, поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым вооружением в части Воздушно-космических сил продолжают нарастать.

    Издание также подчеркивает, что Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, стал символом технической эволюции российской авиации. Журналисты приводят данные о том, что ракета Р-37М, которой оснащается Су-57, может поражать цели на дистанции от 300 до 400 км, и уже сбила несколько украинских F-16.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Правительство Индии рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-57 для замены американских F-35.

    Индийские власти также изучают вопрос организации локального производства Су-57 на своей территории.

    Комментарии (10)
    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал точку запуска дронов по Волгограду

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 4 августа системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова возобновили работу в штатном режиме до 6.30 утра понедельника действовали в

    режиме ограничения полетов


    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 13:37 • Новости дня
    Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу в Гаджиево Северного флота

    Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу Гаджиево Северного флота

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» успешно завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево, сообщили в Северном флоте России.

    Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» прибыл в главную базу подводных сил Северного флота – город Гаджиево, передает ТАСС.

    В пресс-службе флота сообщили, что задачи межбазового перехода экипажем были выполнены в полном объеме, техническое состояние корабля не вызывает нареканий, а личный состав полностью готов к дальнейшей службе.

    Подводников встречали представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, руководители закрытого административно-территориального образования Александровск, а также родные и близкие моряков.

    Вице-адмирал Анатолий Коваленко поздравил экипаж с прибытием и отметил, что «Князь Пожарский» теперь станет частью стратегической группировки подводных ракетоносцев, составляющих основу морских ядерных сил России.

    Крейсер был официально зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения Северного флота.

    «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Спущенный на воду в феврале 2024 года, этот корабль стал 142-й атомной подлодкой, построенной на предприятии «Севмаш».

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Французские эксперты назвали новейшую российскую подлодку «монстром».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новый облик российского ВМФ формируется с учетом ввода современных кораблей.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 11:46 • Новости дня
    Ереван анонсировал проведение военных учений Армении и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER состоятся в Армении в середине августа с участием миротворцев и военных США, сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

    Армяно-американские военные учения EAGLE PARTNER 2025 пройдут на территории Армении с 12 по 20 августа, передает РИА «Новости». Организатором выступает Министерство обороны республики, которое уточняет, что в маневрах будут задействованы военнослужащие миротворческой бригады Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

    Главная цель учений – подготовка подразделений к выполнению задач в международных миротворческих миссиях с акцентом на отработку процедур медицинской эвакуации. В пресс-службе ведомства отметили: «Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении».

    Минобороны Армении напомнило, что подобные совместные тренировки проводятся регулярно в рамках подготовки к миротворческим операциям и позволяют армянским военнослужащим перенимать опыт зарубежных коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ереван анонсировал проведение армяно-американских учений. В Кремле выразили озабоченность в связи с этими совместными маневрами. За Арменией будет присматривать военный надсмотрщик из США.

    Комментарии (3)
    4 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования

    Стефанович: После отказа РФ от моратория на наземные РСМД нет сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии

    Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Мораторий на развертывание РСМД мог стать кирпичиком в фундаменте новой системы глобальной безопасности. Однако с 2019 года США не взяли на себя обязательств в этом вопросе, поэтому Россия теперь может активизировать испытания соответствующих ракетных комплексов в боевых условиях в рамках СВО, а в Белоруссии до конца года будет развернут «Орешник», сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

    «Судя по всему, у нашего руководства сохранялись надежды на возможность каких-то договоренностей если не с Джо Байденом, то с Дональдом Трампом в части Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дело в том, что ДРСМД был договором полезным, и мораторий мог стать кирпичиком в фундаменте новой конструкции европейской, евразийской, глобальной безопасности», – говорит Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    Впрочем, «данная тема вряд ли являлась наиболее приоритетной в части реагирования»: «В последний год у нас были более актуальные задачи». Кроме того, эксперт указал, что действия США в последние годы сложно отнести к категории нарушений.

    «С 2019 года Вашингтон не брал на себя никаких обязательств в этой части. Разработки, испытания, развертывания и учения шли своим чередом. Однако остается вопрос, почему мы все это время не отвечали симметрично хотя бы в части испытаний анонсированных в том же 2019 году по «приземлению» «Калибров» и «созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», – рассуждает аналитик.

    Он также указал, что пока рано говорить о нарушении баланса сил. «Единичные американские ракетные комплексы ничего по большому счету не меняют. Однако новые ракетные подразделения наверняка постепенно появятся в составе всех наших военных округов, и на вооружение они получат и крылатые ракеты наземного базирования, и баллистические ракеты средней дальности, и новые гиперзвуковые комплексы», – полагает спикер.

    «Не исключено, что в обозримом будущем мы увидим и более интенсивные «испытания в боевых условиях» соответствующих ракетных комплексов в рамках СВО. И, конечно, нет никаких сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии до конца текущего года», – заключил Стефанович.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

    Комментарии (0)
    2 августа 2025, 11:28 • Новости дня
    Белоусов: 99 человек из состава ВДВ стали Героями России в ходе спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, сообщили в военном ведомстве.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, передает Telegram-канал Минобороны. В поздравлении Белоусов отметил высокий уровень подготовки, современное вооружение и богатый боевой опыт десантников, позволяющие им эффективно выполнять сложнейшие задачи.

    Министр подчеркнул, что героизм «крылатой пехоты» был закален в боях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и во многих других горячих точках. Он напомнил, что в ходе спецоперации на Украине личный состав ВДВ действует профессионально и решительно, а 99 человек получили звание Героя России.

    Белоусов выразил благодарность всем поколениям десантников за самоотверженную службу и подчеркнул, что повышение боевого потенциала ВДВ остается приоритетом для Вооруженных сил России. «Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в себя. И пусть вам всегда сопутствует удача!», – обратился министр в поздравлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник раскрыл подробности уничтожения украинского транспортного самолета «Мрия». Бойцы 247-го полка ВДВ ранее заняли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Президент России Владимир Путин в честь 25-й годовщины подвига псковских десантников позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.

    Комментарии (0)
    3 августа 2025, 08:07 • Новости дня
    Taipei Times: Тайвань начнет производство ЗРК «Тяньгун-4» в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тайвань намерен в следующем году начать серийный выпуск новейших зенитно-ракетных комплексов «Тяньгун-4» для усиления противовоздушной обороны острова.

    Как сообщает газета Taipei Times, на Тайване в 2026 году стартует производство новейших зенитно-ракетных комплексов «Тяньгун-4», передает ТАСС. В общей сложности планируется изготовить 122 транспортно-пусковых контейнера, из которых 46 поступят вооруженным силам в 2026 году, а оставшиеся 76 – в 2027 году. Комплексы предназначены для перехвата воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты на высотах до 70 км.

    Помимо этого, Тайвань выделяет средства на выпуск оборудования для новой восьмиколесной бронированной боевой машины, основанной на платформе CM-33. По данным газеты, эта машина успешно прошла первую эксплуатационную оценку в конце 2023 года. Испытания бронемашины планируется завершить к июню следующего года, после чего начнется размещение заказов на 500 единиц с 2028 года.

    Новинка вооружена 105-мм нарезной пушкой и 12,7-мм пулеметом. Орудие способно использовать бронебойные и противопехотные боеприпасы для поражения различных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.

    Комментарии (0)
    4 августа 2025, 06:45 • Новости дня
    ВС России за неделю освободили около половины Кременских лесов в ЛНР

    Tекст: Ирма Каплан

    В Кременских лесах Луганской Народной Республики (ЛНР) российские военные за неделю отбили примерно половину территории, несмотря на упорное сопротивление украинских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Ситуация на линии боевого соприкосновения на территории ЛНР для ВС России имела позитивную динамику. Невзирая на усилия украинского командования, наши войска существенно продвинулись в Кременских лесах, освободив от украинских оккупантов около половины их общей площади», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что российские бойцы улучшили тактическое положение в районе Петровского, взяв под контроль ряд высот, ранее занятых противником.

    Также, по его словам, военно-политическое руководство Украины продолжало отдавать приказы о нанесении ударов по прифронтовым районам ЛНР, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

    Марочко подчеркнул, что российские силы на прошлой неделе наносили точечные удары по военным объектам ВСУ и иностранным наемникам на рубежах ЛНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР украинские военные начали массово сдаваться в плен российским подразделениям после их окружения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Bloomberg: Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    Нидерланды первыми решили поставить Киеву американское оружие
    Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи в первых классах
    Число автомобилей у Крымского моста выросло до четырех тысяч
    Экс-главы Моссад и ЦАХАЛ попросили Трампа остановить Нетаньяху в Газе
    Юрист назвала способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину

    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые границы России признали в Америке с умыслом

    Власти Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги и его жены поступили как старые друзья – и прислали в Россию официальное письмо с признанием конституционных границ РФ от Херсона до Курил. Но это, скорее всего, не просто жест дружбы. В нем есть грандиозный замысел. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми

    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности

    Перейти в раздел

    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации