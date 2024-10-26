В США провозгласили конец Британской империи

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Конец Британской империи». Так называется материал в издании Politico, которое в России заблокировано, но у себя в США старается держаться над двухпартийной схваткой и допускает интересные наблюдения. На сей раз там решили сравнить прошедший в Казани саммит БРИКС с саммитом британского Содружества, который в то же самое время проходил в Самоа.

В Лондоне вовремя дали повод для сравнения, без этого встреча представителей большей части человечества в России не была бы настолько успешной. Она и так стала бы успешной, но одновременный провал британских геополитических стратегий на другом конце света – будто вишенка на казанском торте. Теперь совсем хорошо.

Британское Содружество – это 56 очень разных по достатку и сложившихся там системам стран, которые объединяет только одно: все они были частью Британской империи, когда над ней не заходило солнце. Организацию создали в XIX веке для укрепления империи через распределение обязанностей. Но уже в XX веке использовали для того, чтобы смягчить расставание Британии с колониями, которые она больше не в силах удерживать.

В Лондоне надеялись, что сил хватит хотя бы на то, чтобы сохранить в этих государствах серьезное присутствие, а Содружество в этом поможет. Вместо прямого управления, как в старые времена, держать контроль рассчитывали через распределение кнутов и пряников – экономических, политических и прочих ресурсов. Вот только у ресурсов есть обыкновение заканчиваться.

Еще до того, как Соединенное Королевство выбыло из первой десятки главных экономик и ведущих промышленных держав мира, его ежегодный финансовый вклад в Сообщество сократился в разы – до сотен миллионов фунтов, хотя еще недавно тратились миллиарды. Теперь лишних денег нет вообще, расходы режут по еле живому – вплоть до отмены льгот на отопление для малоимущих пенсионеров, а ведь речь идет о левом правительстве, где некоторые хотя бы на словах за социализм.

Потому и на саммите провал. Кому нужны англичане без денег, если многие их и при деньгах с трудом терпели?

Формально члены Содружества разделились на две части. Страны большие и самодостаточные мероприятие под председательством короля Карла III и с участием премьер-министра Кира Стармера или проигнорировали, или прислали делегацию низкого уровня.

В Politico особо подчеркивают отсутствие на Самоа лидеров, которые при этом посетили Казань. Индия, ЮАР, Бангладеш, Шри-Ланка, – тому, что эти государства отдали предпочтение БРИКС удивляться глупо. Одно дело – равноправное и устремлённое в будущее сотрудничество развивающихся стран. Совсем другое – желание британцев зацепиться за свое колониальное прошлое.

Однако есть и в полной мере союзные Лондону страны, чье присутствие на важном саммите свелось к формальности. Например, Канада. Даже Канада уже не уважает.

Вторая группа государств Содружества – это в основном небогатые страны Африки, Океании и Карибского региона. Там считают, что стрясти с Британии какие-никакие деньги все-таки можно – и важно пытаться. Поэтому их высокие представители в Самоа прибыли и успешно перетянули повестку на себя, а их повестка – выплата репараций за работорговлю и колониализм.

Сумма выплат – это уже второй вопрос, где многое зависит от методики подсчета. Например, группа карибских государств (КАРИКОМ) насчитала компенсаций на 270 млрд долларов, а консалтинговая компания Brattle Group из США в прошлом году только одной Ямайке (входит в КАРИКОМ) посоветовала требовать почти 10 трлн долларов. Но это потом. Для начала нужно получить от Британии покаянное согласие выплачивать компенсации.

Лондон и лично Стармер наотрез отказывались обсуждать эту тему и не включили ее в программу саммита, но остальные страны большинством голосов вернули вопрос компенсаций на повестку дня и приперли этим британского премьера к стенке. Ему пришлось согласиться на «гуманитарные компенсации» (образовательные программы, культурные проекты и т.д.) и вероятное списание долгов. Уже хоть что-то, не зря африканцы летали на Самоа.

Ямайка, впрочем, ничуть не удовлетворена и собирается провести референдум об учреждении республики, то есть Карл III уже не будет там королем. Монарх ямайцев на это фактически благословил – заявил, что они сами должны решать. А ранее назвал колониальную политику Британии на Карибах ошибочной. То есть по сути признал, что он там сейчас кое-где еще король из-за как минимум ошибки (а вообще-то гуманитарного преступления).

Карл III даже не ушел в оборону – он просто сдал.

Считается, что король смертельно болен, а его появление на Самоа и предшествовавшее этому турне по Австралии – само по себе сильный поступок. С точки зрения усилий конкретного человека, это, наверное, так. Но Австралия встретила короля многочисленными митингами республиканцев – сторонников упразднения монархии, потом в монарха плюнула альпака, – вот и все основные события его «большого визита», не считая саммита Содружества, где любому британцу в эти дни было бы неприятно находиться.

Австралию Карл III тоже уже отпустил на все четыре стороны. Я, мол, любое решение поддержу.

Было бы странно отговаривать британцев от преодоления их колониализма, но мать нынешнего монарха Елизавета II берегла старый стиль и препятствовала распродаже имперских регалий, чем заслужила уважение консерваторов. Правы оказались те, кто говорил, что при ее наследнике Чарльзе тление трупа некогда великой империи резко ускорится.

Что же касается Стармера, ему в какой-то мере просто не повезло в том, что он произвел на собравшихся эффект красной тряпки (той, которая, согласно распространённому заблуждению, злит быков). Красный – цвет его партии лейбористов, они совсем недавно прервали многолетнее правление консерваторов, которые все разговоры о компенсациях сразу сворачивали: никогда - и точка. Новую власть жертвы работорговли решили проверить на прочность, а теперь будут давить сильнее, потому что Стармер уступил. Он интриган, но не боец.

За блеск британской империи и славу британского флота его сердце и прежде не болело: флот буквально идет под распил, а армия сокращается. Стармера вполне устроил бы вариант, при котором Лондон полностью откажется не только от колониального прошлого, но и от собственного политического видения, функционируя только как приложение к Вашингтону.

Но с Вашингтоном он рискует разругаться вдрызг, поскольку на последнем этапе президентской избирательной кампании в США высадился десант из лейбористских политтехнологов, которые включились в борьбу на стороне Камалы Харрис. Это разозлило республиканцев Дональда Трампа: они не только заявили об иностранном вмешательстве, но и вспомнили о британских вторжениях в Америку.

Были когда-то они рысаками, и даже сжигали Вашингтон.

Премьер Британии оправдывался тем, что это «отпускники»: партия их, мол, в бой не посылала, по частной инициативе работают. Но теперь, если победит Трамп, он в силу мстительного характера все это Стармеру припомнит и лично проследит, чтоб британцам пусто было.

Смерть империй обычно так и выглядит: ресурсы для выполнения больших задач резко заканчиваются, союзники отворачиваются, а бывшие рабы выбивают из тебя последние деньги. Решающий ингредиент – это территориальное дробление, но компетентность нынешнего правительства (а оно уже успело доказать, что по компетентности и талантам не отличается от старого) позволяет нам смотреть в британское будущее с надеждой на справедливость, тем более, всё самое важное уже случилось в XX веке.

Вчера был Чагос. Послезавтра останется одна Англия. Злобные старухи, с которыми ее часто ассоциируют, часто угасают в одиночестве.