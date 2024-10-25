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    25 октября 2024, 09:14 • Политика

    Путин предложил Евразии избавиться от американского сапога

    Путин предложил Евразии избавиться от американского сапога
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Егвений Поздняков

    В рамках саммита БРИКС в Казани Владимир Путин предложил сформировать евразийскую систему безопасности. Лидер России уже высказывал эту идею летом, подчеркивая, что к участию в ее реализации приглашаются даже государства НАТО. Готовы ли союзники США в Европе и Азии отказаться от военных связей с Вашингтоном? И как единая континентальная структура сможет учесть интересы всех стран материка?

    Владимир Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии. Об этом он сообщил на заседании формата «аутрич»/«БРИКС плюс». Итоговая структура должна стать инклюзивной и недискриминационной. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

    Кроме того, президент России призвал адаптировать структуры ООН к современным реалиям, расширив представленность в Совете Безопасности стран Азии, Африки и Латинской Америки. В ответ генсек ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что именно БРИКС сможет способствовать укреплению международной стабильности и защите суверенитета государств.

    Позже на пресс-конференции Путин еще раз подчеркнул, что западные страны не учитывают интересы других международных игроков, в частности России. «Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши обращения не расширять НАТО на восток?» – поинтересовался он. По его словам, Москва намерена выстраивать отношения с теми государствами, которые уважают ее независимость, например, с членами БРИКС.

    Напомним, тема формирования единой системы безопасности в Евразии затрагивалась Путиным и раньше. Так, еще в июне он представил данную инициативу на встрече с руководством МИД. Тогда лидер России подчеркивал, что потенциал БРИКС в будущем позволит объединению стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками структуры. Проект будет открыт для любой страны, которая пожелает принять участие в его реализации. Таким образом, для участников НАТО двери в евразийскую систему безопасности также остаются открытыми.

    По мнению экспертов, инициатива Путина имеет высокие шансы на реализацию, однако для этого необходимо снизить военное влияние США на страны Европы и отдельные страны Азии. Кроме того, слова Путина стали сигналом европейским контрэлитам, которые давно хотят вывести свои страны из-под военного контроля американцев.

    В первую очередь к таким странам относятся Германия, которая до сих пор оккупирована американской армией, а также Франция, чьи политики (в том числе президент) рассуждают о необходимости «стратегической автономии». Вместе с тем вовлечение стран НАТО в евразийскую систему безопасности, по всей видимости, начнется не с Западной Европы, а с Восточной.

    «Россия исходит из того, что Евразия представляет собой неделимое пространство. Истинная безопасность на континенте возможна лишь в том случае, если свои действия будут согласовывать все представленные на нем государства. Идея совершенно проста и понятна», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако ее практическая реализация будет осложнена целым рядом факторов. Наиболее значимый – представленность в Евразии альянса НАТО, в который входит значительная часть Европы. Кроме того, азиатская часть материка также имеет немало государств, которые поддерживают союзнические отношения с США», – акцентирует он.

    «Зачастую Вашингтон в сфере безопасности привык «диктовать» партнерам собственную волю. Поэтому пока рано говорить о вовлечении стран трансатлантической ориентации в построение евразийской системы безопасности. Однако в перспективе подключиться к создаваемым континентальным институтам они сумеют», – отмечает собеседник.

    «Сейчас в западном лагере уже наблюдается некоторая эрозия.

    Венгрия часто критикует действия НАТО. Турция, важнейший член альянса, также стремится к проведению самостоятельной внешней политики. То есть время работает на нас. Вполне возможно, что другие союзники США также придут к подобному образу действий», – считает эксперт.

    «Сам факт провозглашения намерений создать евразийскую систему безопасности способен помешать укреплению позиций Вашингтона в Евразии. Полная реализация потенциала проекта будет возможна лишь в том случае, если НАТО переизобретет себя, то есть перестанет ориентироваться исключительно на интересы Белого дома», – говорит он.

    «В этом плане предложенная Путиным инициатива становится одним из способов убрать американский сапог с евразийского континента. Однако для осуществления этого замысла важно наладить отношения в сфере безопасности с нашими союзниками. Когда схема даст свои плоды, например, в треугольнике Москва – Пекин – Нью-Дели, на нее по-новому посмотрят и в Европе», – рассуждает Ткаченко.

    Предложение Путина отличается своей дальновидностью,

    акцентирует германский политолог Александр Рар. «Однако обсуждение совмещения европейской и евразийской архитектур безопасности станет возможным лишь после окончания конфликта на Украине. Столпами новой архитектуры безопасности станут НАТО, Германия, Франция, Россия и Китай», – полагает эксперт.

    «Идея вполне реализуема, так как Североатлантический альянс не останется единственным военным блоком на континенте. Азия постепенно также придет к процессу самоорганизации в некую военную систему. Однако такая структура может значительно усилить конфронтацию двух частей света – Европы и Азии», – предупреждает собеседник.

    «Поэтому гораздо лучше, как и предлагает Путин, думать о схеме единого пространства от Лиссабона до Владивостока. Предложенная инициатива направлена на то, чтобы ЕС, Россия и Китай могли бы вместе договариваться о правилах безопасности на континенте. Речь идет об инициации второй Ялтинской системы, только без влияния со стороны США», – полагает Рар.

    Евразийская система безопасности способна учесть интересы всех игроков на континенте,

    считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Большинство стран материка не удовлетворены той степенью влияния, которой обладает США в их регионах. Это и станет точкой притяжения», – добавляет он.

    «Таким образом, первым шагом к реализации идеи станет создание крупной структуры игроков, готовых бороться с военным доминированием Вашингтона. Это формирование будет эволюционировать, пополняться новыми членами. Со временем западная и евразийская система выровняются. Это и станет началом конца для трансатлантизма», – отмечает эксперт.

    «Штаты могут предложить своим союзникам лишь жесткую пирамидовидную иерархию. Есть Белый дом – он на вершине, а все остальные должны обслуживать его интересы. А проект Владимира Путина символизирует будущее – всеобщее равенство, круглый стол великих держав и региональных игроков, которые сотрудничают на основе консенсуса», – продолжает собеседник.

    «Наблюдая за деятельностью евразийских институтов, Европа рано или поздно также сделает выбор в их пользу. Этот процесс уже начался. Венгрия пытается отстаивать свои интересы перед Вашингтоном и Брюсселем. Таких непокорных западных государств будет становиться только больше», – закончил Клинцевич.

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