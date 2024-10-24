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    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    12 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня

    Путин: Безопасность России для меня – самое главное

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер выразил мнение о необходимости устранения причин для разрешения острых кризисов.

    24 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от активов иностранцев
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    «Если западные страны начали использовать доходы от замороженных золотовалютных резервов Российской Федерации, мы поступим абсолютно так же», – отметил Силуанов в комментарии телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Россия хранит замороженные средства недружественных государств на своих счетах и планирует аналогичным образом использовать доходы от этих активов. Вырученные средства будут направлены на развитие экономики и поддержку российских субъектов.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения кредита Киеву в размере 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Экономист Дмитрий Суслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус.

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    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Россия начала вводить ответные меры на использование замороженных активов

    Силуанов: Россия начала вводить ответные меры на использование замороженных активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от замороженных активов иностранных лиц, как заявил министр финансов Антон Силуанов.

    В комментарии телеканалу «Россия-24» Силуанов отметил, что Россия уже реализует меры в ответ на действия западных стран, которые используют доходы от замороженных российских активов, передает ТАСС. При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

    «Могу сказать, что такие решения уже реализуются», – сказал министр.

    Напомним, Европейский парламент одобрил механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Силуанов ранее сообщил, что Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    24 октября 2024, 14:28 • Новости дня
    Медведев мемом bobr kurwa отреагировал на намерение Польши выслать посла России
    Медведев мемом bobr kurwa отреагировал на намерение Польши выслать посла России
    @ @MedvedevRussia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Варшавы закрыть генеральное консульство России в Познани может привести к неприятностям, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев предупредил, что Польша «нарывается на неприятности», и напомнил о судьбе иностранных послов в 1920-е годы, передает РИА «Новости». Он привел в пример Николая Андреева, Якова Блюмкина и Вильгельма фон Мирбаха, которые пострадали в результате правосудия тех лет.

    «Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла. В 1920-е годы правосудие быстро расправлялось с посланниками вражеских стран. (Николай) Андреев, (Яков) Блюмкин и бедный немецкий посол (Вильгельм) фон Мирбах тому примеры», – написал Медведев.

    К своей публикации он прикрепил фотографию бобра, держащего польский флаг, отсылающую к известному мему польского происхождения: «Bobr kurwa».

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко оценила это решение, подчеркнув, что Москва намерена дать адекватный ответ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах такого шага польской стороны.

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    24 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера

    Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию.

    Это заявление он сделал в интервью «Известиям» в рамках саммита, проходящего в Казани. Лукашенко отметил: «Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», подчеркнув важность этого шага для страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он заявил о готовности Белоруссии вступить в это объединение, отметив его потенциал в приближении конца доминирования коллективного Запада.

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    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

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    24 октября 2024, 17:46 • Новости дня
    В Соцфонде назвали сроки начала выплат проиндексированных пенсий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все средства на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам с 1 января следующего года предусмотрены в бюджете Социального фонда России, граждане начнут получать выплаты уже в январе, сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

    Для пенсионеров, чей график выплаты приходится на начало месяца, суммы будут перечислены досрочно в декабре, отметил Чирков, передает РИА «Новости».

    Глава Соцфонда также уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам будет выделено более 106 млрд рублей. «Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. В январе наши граждане получат сумму пенсии с учетом индексации. У нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации выплачены», – сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы.

    Напомним, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут в 2025 году на уровень инфляции 2024 года. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей. Кроме того, с 1 ноября пенсии работников угольной промышленности, летных экипажей, а также пенсионеров, достигших 80 лет, будут увеличены благодаря перерасчету и доплатам.

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    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

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    24 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на множество вопросов и необходимость адаптации к меняющемуся миру, альтернативы ООН как универсальной международной организации на данный момент не существует, заявил президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Тем не менее на данный момент в мире отсутствует другая универсальная международная организация, подчеркнул Путин.

    Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство этим решением Гутерриша. На саммите БРИКС генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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    24 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о смене основанной на долларе пост-Бреттон-Вудской системы

    Путин отметил естественные изменения в мировой экономике и упадок лидерства США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли.

    Он отметил, что США теряют свое лидерство, и подчеркнул важность придания этой трансформации цивилизованного характера, сообщает ТАСС.

    Путин указал, что мировая экономика переживает естественные изменения, и призвал к цивилизованному подходу в процессе трансформации. Он отметил, что Бреттон-Вудская система, которая долгое время служила основой международной финансовой структуры, была основана на стабильности доллара, в том числе из-за привязки к золоту.

    Российский лидер напомнил о Ямайских соглашениях, которые изменили привязку доллара, и отметил, что единственным фактором стабильности оставалась мощь экономики США. По его словам, это время уходит, и мир стоит на пороге новых экономических реалий.

    Ранее Путин заявил на саммите БРИКС, что использование доллара как оружия является ошибкой, и Россия, хотя и не отказывается от доллара, вынуждена искать альтернативы для сотрудничества.

    Он также отметил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.

    Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет лучше SWIFT.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении шестнадцатого саммита БРИКС, российский лидер назвал его одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре.

    На пресс-конференции по итогам мероприятия Путин подчеркнул, что саммит стал кульминацией председательства России в объединении, передает ТАСС.

    «Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно», – сказал президент России.

    «В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе, и Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось», – добавил глава государства.

    По его словам, новые участники объединения увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов: «Они почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное – взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные, перспективные идеи, инициативы».

    Президент России напомнил, что непосредственно в работе казанского саммита приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. «Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал саммит БРИКС в Казани самым успешным, отметив участие новых стран и укрепление позиций Глобального Юга. Министр иностранных дел ОАЭ подчеркнул, что российское председательство в БРИКС помогло укрепить его позиции как платформы для международного сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, и отметил, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этого объединения.

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    24 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Гутерриш рассказал о роли БРИКС в укреплении глобальной безопасности

    Генсек ООН Гутерриш выразил уверенность в роли БРИКС в укреплении международной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

    На заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани Гутерриш выразил мнение о возможности БРИКС способствовать укреплению международной безопасности и защите суверенитета государств. Об этом сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка БРИКС может быть значимой в отстаивании ценностей Устава ООН, таких как верховенство закона и принципы территориальной целостности и политической независимости всех государств.

    Гутерриш подчеркнул, что недавний Саммит будущего, прошедший в штаб-квартире ООН, вывел на первый план необходимость укрепления многосторонности для глобального развития и безопасности. Он отметил важность подкрепления слов конкретными действиями и выразил веру в БРИКС как в сообщество, которое способно сыграть ключевую роль в достижении этих целей.

    Напомним, Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань и призвал к справедливому миру на Украине на основе Устава ООН и международного права.

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    24 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Le Figaro: «Ашан» продаст российский филиал из-за санкций ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский ретейлер «Ашан» планирует продать свои активы в России из-за санкций Евросоюза и уже нашел потенциальных покупателей, пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник.

    По данным Le Figaro, группа уже определила двух потенциальных покупателей, но конкретные имена в публикации не упоминаются, передает ТАСС.

    Как указывает издание, это решение может быть обусловлено трудностями, возникшими у компании в связи с антироссийскими санкциями ЕС.

    В феврале президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет Экспобанку выкупить 100% акций HSBC (дочерняя компания международной финансовой группы HSBC).

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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