Путин: Безопасность России для меня – самое главное

Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

«Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер выразил мнение о необходимости устранения причин для разрешения острых кризисов.