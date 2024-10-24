Путин заявил о необходимости искоренения причин, порождающих кризисы

Tекст: Ольга Иванова

Путин согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который сказал «о необходимости искоренения причин, порождающих кризисы, для того, чтобы их устранить», сообщает ТАСС.

«Я полностью поддерживаю эту позицию. Это абсолютно принципиальный вопрос, это самое главное в преодолении любого кризиса, в том числе и тех острых ситуаций в мире, которые сложились на сегодняшней день», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил на саммите БРИКС, что использование доллара как оружия является ошибкой, и Россия, хотя и не отказывается от доллара, вынуждена искать альтернативы для сотрудничества.

Он также отметил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.