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    7 октября 2024, 21:30 • В мире

    Великобритания стала еще меньше

    Великобритания стала еще меньше
    @ Tech. Sgt. Heather Salazar/ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса?

    Основная причина, по которой в Лондоне скрепя сердце решили отказаться от островов в Индийском океане, – это США. Именно США способствуют (и наверняка продолжат способствовать) окончательному превращению Великобритании в Мелкобританию. Только США могли сломить сопротивление Туманного Альбиона, который намеревался бороться за архипелаг Чагос в полной уверенности, что Вашингтон поддержит.

    Раньше ведь поддерживал, а как иначе? Ведь на атолле Диего-Гарсия, входящем в этот архипелаг, находится совместная британо-американская военная база для кораблей и бомбардировщиков дальнего действия. Причем без дела база не стоит: сейчас на нее возлагают надежды в свете противостояния с Китаем, а прежде англосаксы использовали ее при вторжении в Афганистан и Ирак.

    Теперь Чагос, расположенный где-то между Индонезией и Мадагаскаром, будет территорией государства Маврикий, что с точки зрения международного права является деколонизацией. Разумеется, чаще всего этот процесс затрагивает именно Британию. В современном мире всего 22 страны, на территорию которых никогда не вторгались британские войска.

    Правда, справедливости ради, ни на архипелаге Чагос, открытом Васко да Гамой, ни на Маврикии, который к Мадагаскару гораздо ближе, до появления европейцев никто не жил. Точнее, никто из людей, что сохранило на островах уникальную фауну, часть из которой британцы впоследствии уничтожили (например, дронта, он же птица додо).

    Первую попытку освоить Маврикий предприняли португальцы, потом голландцы, в конечном счете сдались и те и другие: циклоны, насекомые и трудности из-за удаленности большого берега выжили их оттуда. Французам повезло больше, причем на Чагосе они поселились раньше всех и стали свозить туда чернокожих рабов для работ на плантациях сахарного тростника.

    Эту практику продолжили британцы, которым французы в 1810 году под военным нажимом в других частях света уступили и Маврикий, и Чагос, после чего все острова объединили в одну административную единицу.

    К моменту, когда на крупнейшем атолле архипелага англосаксы решили построить военную базу, там жили в основном потомки рабов общей численностью чуть более двух тысяч человек. Всех их попросту депортировали на Маврикий, запретив возвращаться в свои дома. Этот запрет действовал вплоть до последнего времени, подогревая желание маврикийцев восстановить справедливость и вернуть своё.

    Чтобы не расставаться с базой, британцы выделили Чагос из состава Маврикия до того, как предоставили острову независимость. Дробление колоний категорически запрещено ООН, поэтому в Международном суде Великобритания проиграла, но отказываться от архипелага не желала ни под каким соусом.

    Пускай, мол, мы официально будем оккупантами, пускай даже организаторами этнической чистки, а военная база дороже.

    Арендаторы в лице американцев британских лендлордов, конечно, поддерживали. Голосования в ООН по вопросу принадлежности Чагоса демонстрировали устойчивую англосаксонскую пару. Похожие альянсы США нередко составляют с Украиной и Израилем, когда почти все остальные страны за или хотя бы воздержались, а Баба-яга против.

    Однако голосования в Генассамблее ООН обязательной силы не имеют, а в Совете Безопасности, где имеют, у Британии вето постоянного члена. Теоретически упираться можно было бесконечно. В Лондоне так и планировали.

    Бесконечность закончилась на прошлой неделе, когда правительства Великобритании и Маврикия заключили соглашение, по которому Чагос все-таки меняет флаг, но атолл Диего-Гарсия вместе с расположенной там базой Лондон берет в аренду еще на 99 лет, и программа по возвращению коренного населения распространяться на него не будет.

    Спор урегулировали после вмешательства американцев. Для них это был случай типа «нам ехать, а не шашечки», то есть гарантировать наличие на архипелаге своей базы на новой договорной основе – более устойчивой, чем соучастие в оккупации, которое предлагали британцы.

    Теперь американцы будут использовать базу в формате сделки, который им гораздо ближе и понятнее, чем юридическая база британского колониализма. Ее в Вашингтоне всегда презирали, а в далеком прошлом даже с ней боролись, пока не сделали США не менее гнусной империей, просто с другими методами контроля колоний – без фанаберии с «коронными территориями» и другими признаками старого режима.

    Самому Лондону в данном случае позволяет сохранить лицо тот факт, что упиравшееся по вопросу принадлежности Чагоса консервативное правительство этим летом уступило место лейбористскому, имевшему некоторую свободу маневра.

    Однако мысли по поводу дальнейшего сокращения имперских владений мучают британские элиты отнюдь не из-за ценности Чагоса. Ничего, кроме базы, там все равно не было, а база пока останется, так что невелика потеря.

    Но это очередной прецедент и мотивирующий пример для других стран, имеющих к мельчающей Великобритании собственные территориальные претензии.

    Неслучайно Аргентина использовала передачу Чагоса как повод пообещать, что и в дальнейшем будет добиваться восстановления своего суверенитета над Мальвинскими (для британцев – Фолклендскими) островами, а это, между прочим, Аргентина Хавьера Милея, который ориентирован на США и хочет наращивать сотрудничество с НАТО.

    Лиха беда начало, тем более это не начало, а предпоследний этап разложения самой, вероятно, жестокой и агрессивной империи в истории человечества, наследников которой на самом деле никто не любит. Даже союзники.

    Чагос… Мальвины… Ангилья, Бермуды, Виргинские и Каймановы острова, Гибралтар, Монтсеррат, Питкэрн, остров Святой Елены, Тристан-да-Кунья, Теркс и Кайкос…

    Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс…

    И за дронта перед всем миром тоже еще ответят.

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