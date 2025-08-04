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    4 августа 2025, 15:35 • Общество

    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми

    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми
    @ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Tекст: Юрий Васильев, Республика Коми – Москва

    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион?

    – А сидеть кто будет? – спрашивает Татьяна Артеева, директор школы в поселке Щельяюр, Ижменский район Республики Коми.

    Спортзал, подходы к которому увешаны портретами юных чемпионов – «есть и всероссийские, на [школьных] президентских состязаниях мы второе место из 70 команд брали», упоминает Артеева – не менее стар, чем школа, что построена в конце 1980-х. Паркет перед левым кольцом, аккурат в зоне броска, торчит подобно лежачему полицейскому, только угол острее. Споткнуться, растянуться или что похуже – и готово дело. На физрука, на завуча по безопасности. И на директора, конечно же.

    – Чтобы не сидеть, перекладываем регулярно – и в этом месте, и в других, – показывает директор Артеева прочие бугры и колдобины физкультурного пола. – Но столько-то простоит – и снова вспучивается.

    Чтобы не вспучивалось, паркет перекладывать надо целиком. Желательно вместе с выравниванием пола. А для этого и для многого другого в Щельяюрской СОШ нужен капремонт. Которого здесь за три с половиной десятилетия не было никогда.

    – Теперь, – уверена Артеева, – будет. Потому что гость был.

    * * *

    От Сыктывкара до Ижмы – восемь часов до крайности своеобразных дорог, а поездом до ближайшей к ижемцам станции Ираель – полдня. Тем не менее гостем в Ижемском районе, и. о. главы Коми Ростислав Гольдштейн в этом году был три раза: в феврале и дважды летом – на праздник сенокоса Луд и пару недель назад в Щельяюре.

    – Причем именно и специально к нам, – подчеркивает директор школы Артеева.

    – Потому что столько медалистов на небольшое село – это во, – Гольдштейн показывает большой палец. – Надо поздравлять и знакомиться, обязательно.

    В этом году в СОШ Щельяюра действительно кучно: две золотые, одна серебряная. О том, что к ребятам приедет глава, в школе узнали в последний момент.

    – Визит открылся радостным моментом поздравления детей, а закончился пониманием, что школа не останется без внимания верхних властей, – формулирует Артеева.

    Понимание – синоним поручения районным властям: подготовить справку о школе – с тем, чтобы на ее основе просчитать план и стоимость ремонта. Смета и проект для Щельяюра стоят 1,1 млн рублей – и эти деньги найдутся в республике уже сейчас. Капремонт же будет стоить десятки миллионов на нынешние деньги.

    – И чем скорее начнешь, тем меньше десятков, – подчеркивает директор.

    При том, что ремонт в Щельяюрской СОШ был нужен даже не вчера еще, а гораздо раньше.

    – Отопление однажды меняли. Крышу однажды перекрывали, – сверяется Гольдштейн со справкой – школьной «биографией» за 35 с лишним лет. – Физкультурный зал снаружи обшили – тот, где внутри упасть и разбиться как нечего делать. А актовый зал, который в тех же стенах, так без обшивки и стоит. На холоде-то нашем.

    – Так здесь каждая школа на холоде…

    – Только не каждая к нам [в Республику Коми] с теплого юга приехала, – парирует Гольдштейн.

    Дело в том, что точно такое же школьное здание директор Артеева видела в Геленджике, где отдыхала несколько лет назад.

    – И годы те же примерно, и вид внешний – абсолютно один в один. А у нас-то на Севере окна поменьше всегда [строят], – говорит директор. – Тепло чтобы сберегалось. Понятно теперь, почему у нас столько на отопление уходит…

    – Проект при этом советский, то есть добротный, – дополняет Наталья Чупрова, замглавы администрации Ижемского района. – Ну да, немного для других мест. Зато светло [внутри школы] очень. И вид из этих окон какой дивный.

    Вид из школы в Щельяюре вправду выдающийся: река Печора – судоходная. В селе при Советах был грузовой порт и судоремонтный завод. К нынешнему веку, как водится, не осталось ни того, ни другого. Да и жителей нынче вполовину меньше, чем было в конце предыдущей страны.

    Село Щельяюр, вид из школы. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Село Щельяюр, вид из школы. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – И тем не менее 370 детей учится. Причем стабильно из года в год примерно столько же, – уже без справки говорит Гольдштейн. – Ты как село поддержишь, людей в нем сохранишь, если у тебя школа – мало что старая, так еще и из другого климата?

    Южная школа все же простояла три с лишним десятка лет в условиях, приближенных к арктическим. И не только простояла, но и проработала на славу – пусть со сменой отопления и переборкой крыши, но без капремонта. Который теперь наверняка будет.

    – Частые гости – в доме порядок, – говорит Чупрова, администрация Ижемского района. – Чаще к нам будут приезжать руководители – порядок будет во всем.

    – Вообще-то в Коми я не совсем гость, – заочно поправляет районную начальницу и. о. главы региона. – А если про порядок, то никаких возражений: всегда готов участвовать. И уже давно.

    * * *

    – Ремонт Татьяне Калистратовне очень нужен, – подтверждает Елена Пудкова, директор Ижемской школы – единственной на весь пятитысячный райцентр. Пудкова радуется за перспективы коллеги в Щельяюре вполне искренне. Потому что новая школа в Ижме – после долгих лет ожиданий и просьб – почти готова к приему ребят.

    Село Ижма, новая школа. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Село Ижма, новая школа. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Детей у директора Пудковой – в два раза больше, чем у Татьяны Артеевой в Щельяюре: 676. И под сотню сотрудников. А нынешняя школа в райцентре – гораздо меньше, чем в Щельяюре. И строилась она в середине 1960-х. В 1990-х появились пристройки – но для почти тысячи ребят и взрослых учебного пространства явно недостаточно.

    – Как строилась, так и строилась, – характеризует процесс возведения новой районной школы Чуприна, администрация Ижемского района. – Добивались решения десятилетиями, добились. Запустили стройку… так, еще в садике работала, стало быть, в 2022-м.

    К детскому саду в Ижме, где директорствовала собеседница, вопросов никаких: нов и красив. Школа же, по общему мнению жителей Ижмы, «весьма резво запущенная», простояла без движения два года. То денег нет, то рабочей силы, то опять денег – поскольку проект не дешевеет, а скорее даже наоборот.

    – Если ведро краски по сравнению с прошлым годом стоит почти в два раза больше, – размышляет директор Пудкова, – то вы представляете, сколько стоит все вместе? Даже я не представляю.

    Сдача новой школы в Ижме по плану – февраль 2024 года. Для описания реальности лучше всего подходит сетевой мем с артистом Каневским в образе проницательного сыщика: «Конечно же, никто никакую школу к прошлой зиме не сдал». Работы, прервавшиеся на годы, запустились лишь в 2025-м, после смены власти в Сыктывкаре.

    Елена Пудкова, директор Ижемской средней школы. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Елена Пудкова, директор Ижемской средней школы. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – Ростислав Эрнстович пинка дал, – не особо выбирает выражения Чуприна. – Всему процессу – и финансированию, и стройке. Эмоции его не очень интересуют: нужно делать – делайте, иначе зачем вы тут сидите. Но и поможет всегда.

    * * *

    – Вы же не хотите, чтобы нас с вами прокляли до конца нашего с вами века? – уточняет Гольдштейн у очередного подчиненного ему начальника.

    Еще школа, на этот раз в Ухте. Широкая лестница сбегает к ухтинской школе № 21 по оврагу с высоты доброй девятиэтажки. Как и школа в Щельяюре, ухтинская лестница ремонта не видела десятилетиями, то есть никогда. Безопасность что для детей, что для взрослых – соответствующая. А денег в бюджете нет, а лестница явно нужна. И как с этим быть – когда, почем, за чей счет? – в общих чертах хорошо бы выяснить уже сейчас. И худо-бедно – при заданной постановке вопроса – в общих чертах выясняется. Видимо, проклятым быть не хочет никто.

    – Во-первых, не нравится мне этот проект ремонта. Вот совсем, – заявляет Гольдштейн распорядителям от социалки, посетив центральную библиотеку Ухты. Тут, казалось бы, в плане грядущего ремонта все хорошо и благополучно: план есть, смета есть, деньги – и те есть. А вот не нравится, и все тут.

    Ростислав Гольдштейн (в центре) знакомится с планами реконструкции центральной библиотеки Ухты. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    Ростислав Гольдштейн (в центре) знакомится с планами реконструкции центральной библиотеки Ухты. Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД

    – Во-вторых – а если к разработке привлечь ребят – студентов? Например, из [Ухтинского государственного] технического [университета]? – предлагает и. о. главы. – Потому что библиотека конкретно для них работает, уж точно не для нас с вами. Вы посоветуйтесь с теми, для кого мы с вами ремонт тут делать собрались, ладно?

    А вот по поводу ремонта дороги Каджером – Кожва Гольдштейн советоваться ни с кем не собирается. На этом участке дорога, по идее, должна вести из города Ухта к городу Печора. Но по факту перестает туда вести, когда из Республики Коми уходит мороз – и вместе с собой уносит зимник.

    – Про две главные российские беды ты знаешь? – спрашивает на всякий случай Гольдштейн. – А вот третья, самая главная российская беда происходит, когда первая занимается второй. И вот тогда в наш адрес – и тех, кто делает, и тех, кто этим управляет, и даже если просто кто рядом постоял – раздаются настоящие проклятия до конца века. И все по делу.

    Участок Каджером – Кожва, если что, Гольдштейну проехать удалось. По итогам этого до крайности травматического – «и для машин, и для ездоков», уточняет он – путешествия было объявлено о новых покупках и деньгах для дорожного фонда Коми. Передвижной асфальтовый завод, например – за полсотни миллионов рублей. А для конкретной дороги на Печору, которой нет, но быть должна – около 4 млрд рублей дополнительного финансирования.

    – Ты же помнишь, что деньги любят тишину? – традиционным вопросом отвечает Гольдштейн на «откуда миллиарды-то?» – и на дороги в Печорском районе, и на школы в Ижемском, далее везде.

    Ну точно, уже ведь говорили на эту тему. Когда Гольдштейн только пришел на предыдущее свое губернаторское место – в Еврейскую автономную область, где был избран в 2020 году.

    * * *

    – Я – человек старорежимный, – говорил он и пять лет назад, и сейчас. – Есть огромный опыт работы – от Северо-Запада до Дальнего Востока. Этот опыт дает понимание, на что реагирует руководство. Понимание, что именно, когда и сколько можно попросить. Понимание, что горизонт планирования на дистанции от мгновения до двух лет в масштабах страны не является задержкой: Россия велика во всех смыслах, и это нужно учитывать…

    Старорежимный Гольдштейн оказался весьма своевременным, когда осенью прошлого года встал вопрос об очередной перемене власти в Республике Коми. За последние десять лет – уже четвертый глава региона: Вячеслав Гайзер отбывает длительный срок, Сергей Гапликов досрочно ушел в начале пандемии, Владимир Уйба вернулся на прежнюю стезю медицины особого назначения.

    Собственно, немалая часть самой идеи «школы губернаторов» – а Гольдштейн выпускник ее третьего потока – и заключалась в возможности свободной ротации областных и республиканских начальников между регионами. На практике, однако, перемещают губернаторов редко и не так, чтобы далеко. Олег Кожемяко – четырежды глава, и все на Дальнем Востоке. Александр Цыбульский – в пределах составного региона, из НАО в Архангельск. Денис Паслер – уральский трансфер из Оренбурга в Свердловск. И… и, собственно, по горизонтальным ротациям все.

    Гольдштейна перевели через всю карту России – с Дальнего Востока на Северо-Запад, в Республику Коми. Где он уже некоторым образом был – причем с конца СССР и до второй половины нулевых. Начал водителем, продолжил бизнесменом, завершил – «тот раз», оговаривается он – зампред республиканского Госсовета.

    – Так-то я тверской по рождению, сахалинский по образованию. Но все равно, считай, на родину вернулся, – говорит и. о. главы Коми.

    * * *

    Пять лет назад от свежего и. о. главы Еврейской автономной области с большой долей вероятности можно услышать «ты пытаешься меня обмануть» или «вызову вам офтальмолога в лице прокурора, быстро резкость наведет». У нынешнего Гольдштейна в Коми – скорее потребность не наказать грешника, а извести сам грех.

    – Когда мне говорят, что ремонт тысячи квадратных метров крыши, – Гольдштейн называет госучреждение в Сыктывкаре, – стоит 27 млн рублей, я активно возражаю. Потому что знаю: это стоит плюс-минус от пяти миллионов. И никакой плюс к удорожанию в пять с лишним раз привести не может. И не должен.

    Тут надо пояснить: по документам на капремонт все чисто, в смысле законно. И проект, и экспертизы на него, и коэффициенты на северное строительство – все в допустимых пределах. Просто одни расчеты сделаны по самой высокой планке из возможных, и другие – на них основанные – тоже по верхнему пределу... Вот и получается 27 миллионов на отдельно взятую крышу.

    – Ты же знаешь, – уточняет Гольдштейн, – что в случае с государственными деньгами при выборе между 27 и 5 будет совсем не 27?

    – Главное, чтобы это знали заказчики и подрядчики.

    – Так я им расскажу! – с охотой говорит Гольдштейн. – Уже рассказываю. И не только им. И не только про эту крышу.

    Один из рассказов случился в той же Ижме, где в один из приездов Гольдштейн разнес стройку лыжной базы:

    – Ангар на 450 метров из сэндвич-панелей не может стоить 60 млн рублей, – терпеливо повторяет Гольдштейн. – И столько стоить не будет. Коллеги пересчитывают, возвращаются в своих запросах на землю. Вернутся, куда денутся...

    Сказать, что на подобной экономии можно собрать миллиарды для, допустим, 40 километров дороги по направлению к городу Печоре – наверное, будет преувеличением. Но несколько десятков миллионов на тот или иной передвижной асфальтовый завод – не на него конкретно, а на что-нибудь еще, не менее полезное и дорогое, – «почему нет», спрашивает Гольдштейн.

    – Ты же видел: я умею убеждать коллег в Москве, что моему региону что-то нужно, – напоминает он. – А для этого я в первую очередь должен показать им: да, у меня очень небольшие деньги – но я умею ими пользоваться. Что зачастую означает – как в той песне – просто не дать им уйти. Без повода и без пользы.

    * * *

    Последние полгода новостей из Еврейской автономной области как раз можно отнести к разделу «региону было нужно». Среди нужд первого порядка, наконец подписанных к исполнению – новый мост через реку Биру в Биробиджане (по-хорошему требовался еще при СССР) и дорога от автотрассы «Амур» к российско-китайскому железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. На круг вся эта областная инфраструктура с логистикой будет стоить почти 20 млрд рублей, в основном федеральных.

    – А стоимость моста и дороги – это, на секундочку, чуть меньше, чем годовой бюджет [Еврейской автономной] области, – напоминает руководитель Республики Коми. – Весь!

    Нынешний бюджет Коми если чем-либо и превышает сто миллиардов, то разве что дефицитом еще на пару десятков миллиардов. Ежегодных денег, стало быть – совсем немногим больше, чем пять лет назад, при предпоследней смене управляющей команды в Коми. И тот же, что и в 2020-м, набор региональных болезней по первой проблемной тройке: разумеется, дороги, ветхое жилье и ветхий же фонд школ, детсадов и больниц.

    Планы при этом были большими – разыскать в центре и у крупного бизнеса еще примерно два годовых бюджета, чтобы к середине 2020-х республика смогла приносить себе по два рубля к каждому вложенному рублю. Если что, планы вполне располагали к исполнению. Лес, рыба, речные порты, уголь, арктические решения для медицины и хранения данных – вполне рабочие сюжеты развития для Коми, причем совсем не единственные.

    Понятно, что картина последней пятилетки, мягко говоря, не способствовала успешному поиску сотен миллиардов: первые два года – пандемия (нынче поминаемая и в Сыктывкаре, и в прочей России с традиционным присловьем «если кто-нибудь помнит»), потом спецоперация. Ну и взаимопонимания с «Лукойлом» – одним из крупнейших плательщиков в региональный бюджет – у предыдущей администрации Коми «не сложилось, факт», говорит Ростислав Гольдштейн.

    Коррекцию разладившихся было отношений он, если что, уже провел. Без попытки разобраться, кто в разладе виноват.

    * * *

    «Многоуровневая задача со множеством неизвестных, не похожая ни на что, – оценивал фронт работ пять лет назад Владимир Уйба, тогда и. о. главы Коми, в разговоре со спецкором газеты ВЗГЛЯД. – Такого уровня сложности у меня не было». То, как справился Владимир Викторович – и в целом его хозяйственно-политическое наследие, – в республике оценивают по-разному. Ростислав Эрнстович камни в предшественника бросать традиционно отказывается. Но о сложности и простоте у него несколько иные представления.

    – Когда я пришел в Госсовет Республики Коми – а было это довольно давно, больше 20 лет назад, – оговаривается Гольдштейн, – я поставил перед собой десяток задач для развития региона. Одни – как я думал – сложные, ну а другие, получается, простые. Где-то – чтобы решать самому. Где-то – всячески содействовать исполнению… Так вот, – продолжает бывший региональный парламентарий. – Все задачи, которые я счел сложными, решились за два года. Край – три. А вот простые решаю вот уже около 20 лет. Да, с перерывом на Дальний Восток. Но тем не менее.

    Об одной из тех простых задач Гольдштейну напоминают в Печоре. Про арктические надбавки, которые в Печорском районе есть. Но в городе Печоре, центре Печорского района, их как отменили на самом высоком уровне еще четверть века назад, так и возвратить никак не удается. Хотя и условия работы, и климат – те же самые. А транспортная доступность ( помним про участок Каджером – Кожва) похуже будет.

    – Так вот, – говорит и. о. главы Коми после разговора с жителями Печоры. – Я несколько лет назад понял, что мало чего можно добиться, если будешь делить проблемы на простые и сложные. Хотя бы потому, что это разделение не учитывает затраты сил и времени.

    – А какое учитывает?

    – На справедливость и несправедливость, если хочешь, – пожимает плечами Гольдштейн. – Расклад с надбавками – это несправедливость. Значит, надо устранять, и поскорее. Об остальном же – договариваться по мере сил и возможности.

    * * *

    Из договоров, привезенных в Сыктывкар с Петербургского экономического форума – завод отечественного наполнителя для подгузников, комплекс соглашений с атомщиками от технологий ЖКХ до медицины, новые транспортные пути на экспорт республиканских товаров – Гольдштейн особое внимание уделяет двум соглашениям по энергобезопасности.

    – Одно для Сыктывкара, другое для Воркуты, – поясняет и. о. главы республики. – Гарантия качественного отопления зимой.

    – Было некачественным или без гарантий?

    – Тут главное, что будет и то, и другое, – уверен Гольштейн. – Важно везде. А у нас, в северном климате – особо. Зимы затяжные, колебания резкие. Школы – временами геленджикские... Если хочешь, опять же вопрос о справедливости в самом прикладном смысле. Платить деньги за отопление и мерзнуть – ни разу не справедливо.

    Коммуналку, разумеется, люди в республике клянут не меньше, чем отсутствие дорог и ветхость построек. В выражениях не стесняются, «потому что задолбало», – констатирует очевидное местный житель Иван Осипов, изловивший Гольдштейна на улице Ухты.

    – Вы вот, – спрашивает Иван, – вы сделаете что-то с этими *** теплосетями? Они в этом году теплыми дней десять были, сети эти ваши ***.

    – Такие, как Иван – это самые лучшие люди, – говорит Гольдштейн, объяснив жителю, что и примерно как будет сделано. – Они критикуют тебя, причем по делу. Ты делом и отвечаешь – если, опять же, видишь, что люди правы, а это чаще всего так. Сделал, через некоторое время приехал обратно к людям, доложил – а тебя опять критикуют, но уже другие и за другое. И вот тут те, кто тебя порицал раньше, начинают за тебя же и заступаться!

    – Почему?

    – Потому что после того, чего вы вместе добились, они считают свое право критиковать тебя – своим же эксклюзивом! – объясняет Гольдштейн. – У тебя есть реальный результат, людям от этого результата лучше жить. А твои критики – как вот этот Иван, который нашел способ и лично все мне рассказал – становятся твоими публичными сторонниками и защитниками. Начнешь так с жителями работать сразу, с первых дней – дальше за тебя горой стоять будут.

    – Как на фронте за командиром?

    – Вот даже не сравнивай, – просит Гольдштейн. – Не на четвертый год. Здесь все-таки мы не про фронт, а про мирную жизнь, спасибо ребятам. Разную, хорошую, плохую – но мирную. Не такую, как там.

    * * *

    – Почетный гость нашего форума, – объявляет ведущий.

    На этот раз Гольдштейн не возражает никак. Потому что форум в Ухте – как раз про фронт. Поддержка солдат, адаптация вернувшихся – в частности, республиканская кадровая программа «Пера. Путь героя», стартовавшая в начале июля. Новые технологии в реабилитационном центре «Максаковка». Выплаты. Увековечивание… Все, как везде по стране. Разве что вопросы от участников форума «Гордость. Уверенность. Победа» – пожалуй, чуть более откровенные, чем бывает в подобных случаях в среднем по России.

    С уверенностью в победе, если что – абсолютно никаких проблем. А вот про то, чем конкретно гордиться в ее ожидании – активном, если судить по участию жителей Коми в спецоперации, – Гольдштейна спрашивают настойчиво. В основном учителя и ответственные за патриотическое воспитание.

    – Понятно, – оговаривается педагог Людмила Прохорова, – что есть подвиги героев, живых и погибших…

    Как следует из бейджа, Прохорова – преподаватель истории и общественных дисциплин в одной из районных ухтинских школ. Если расспросить педагога, то в ее семье найдется и свой герой – слава богу, третий год здравствует на передовой, ныне освобождает Донбасс на Константиновском направлении. Такие жители Коми, как брат учителя Прохоровой, украшают собой стенды по республиканским школам. Те самые стенды с выпускниками различной давности, которые либо еще на фронтах, либо уже вернулись, либо, к сожалению, нет. И на каждом стенде, в каждой школе региона, даже не самой большой – не один десяток фото.

    И трудовые успехи здесь тоже есть. Как в поддержке бойцов, так и в целом по мирной жизни. Но вдруг, интересуются у и. о. губернатора – и Прохорова, и ее коллеги, и районные газетчики, и сельские чиновники, – вдруг найдется что-то еще? Просто в качестве повода для гордости в ожидании победы, уточняют они.

    – А хороший вопрос, – чуть подумав, говорит Гольдштейн. – Тем хороший, что про нас самих. И про то, что мы сами про себя понимаем – а что, может быть, очень нужно понять, причем поскорее… Смотрите: НАТО наши солдаты надвое раскололи, хотя ни в одной задаче спецоперации такое помыслить было нельзя. А мы спрашиваем, чем гордиться. Всю технику нашего образца, которую по миру можно было против нас собрать, на Украине добиваем. И спрашиваем, чем гордиться.

    – Ну если так… – готовы согласиться в аудитории.

    – Вот Европу на уши солдаты наши поставили, – кажется, здесь тот случай, когда и. о. главы Коми реально зацепило. – Поставили так, что там мечутся и не знают, за что хвататься. Потому что у нас армия четвертый год современную войну воюет, спасибо ей. И мощнее, сильнее, чем она, вокруг нас сейчас реально нет никого. И вряд ли будет. Так какие вам еще поводы для гордости нужны? – спрашивает Гольдштейн.

    * * *

    – Главное – и там, на фронте, и здесь – все сделать так, чтобы наши люди нас не прокляли, – возвращается Гольдштейн к мысли, похоже, всерьез его занимающей.

    – На благодарность, стало быть, не рассчитываете даже в случае успеха?

    – Есть «спасибо» – хорошо. А ждать «спасибо» – не менее бесполезно, чем делить задачи на простые и сложные, – говорит Гольдштейн. – Но вот над тем, чтобы поводов для проклятий не стало – и у тех, кто здесь, и у тех, к нам с победой вернется, – очень хочется поработать. Гостем, хозяином – как хотят люди, пусть и называют, на самом деле. Но чтобы это самое дело-то и шло.

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    Новые границы России признали в Америке с умыслом

    Власти Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги и его жены поступили как старые друзья – и прислали в Россию официальное письмо с признанием конституционных границ РФ от Херсона до Курил. Но это, скорее всего, не просто жест дружбы. В нем есть грандиозный замысел. Подробности

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    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми

    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности

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    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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