Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.2 комментария
Венгрия раскрыла детали сделки ЕС и США по оружию Украине
В Венгрии сообщили о включении закупки вооружений США для Украины в сделку с ЕС
Сделка между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом предполагает помимо тарифных обязательств, закупку Евросоюзом энергоносителей и военной техники в Соединенных Штатах на сумму 750 млрд долларов, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
По словам Гуйяша, включение закупки американских вооружений для Украины в соглашение между Евросоюзом и США являются условием сделки, передает ТАСС.
Гуйяш отметил, что большинство стран Евросоюза не уполномочивали главу Еврокомиссии заключать подобные соглашения. Он подчеркнул: «Поскольку это соглашение не имеет законной силы, его выполнение будет зависеть от того, найдет ли Еврокомиссия среди государств-членов тех, кто будет готов сделать это добровольно».
Венгерские власти также усомнились в обязательности данных договоренностей для всех участников Евросоюза, подчеркнув, что Будапешт не считает их легитимными.
Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости сокращения зависимости Евросоюза от американских вооружений.
Страны Евросоюза использовали различные финансовые механизмы для снабжения Киева оружием.
Президент США Дональд Трамп отметил, что Европа должна была оплатить поставки американского оружия Киеву еще три года назад.