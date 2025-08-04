Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
ФАС проверила 12 тыс. АЗС на нарушения антимонопольного закона
Около 12 тыс. автозаправок по всей стране проходят проверку на соответствие антимонопольному законодательству, включая как крупные сети, так и независимые АЗС.
Федеральная антимонопольная служба России анализирует цены примерно на 12 тыс. автозаправочных станций по всей стране, чтобы выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства, передает РИА «Новости».
В проверку включены как заправки вертикально интегрированных компаний, так и независимых операторов.
В ведомстве уточнили: «Служба анализирует цены около 12 тысяч заправок, куда входят как АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования».
ФАС также сообщила о возбуждении дела в отношении компании «Газпром ГНП продажи». Это связано с тем, что в мае-июне компания существенно сократила объемы продажи бензина на бирже: Аи-92 – на 74%, Аи-95 – на 50%. Кроме того, территориальные органы ФАС сейчас рассматривают четыре дела о необоснованном росте цен на автозаправках.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, цена бензина Аи-95 побила рекорд.