Цена бензина Аи-95 побила рекорд

В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран

Tages-Anzeiger: В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран

Tекст: Ирма Каплан

«На самом деле Россия является привлекательным местом для эмиграции небольшой группы людей из Западной Европы, Австралии и Северной Америки. <...> Об этом свидетельствует и ошеломляющий успех российской инициативы, которая поначалу звучит как мистификация в области миграционной политики. «Виза для лиц с общими ценностями», – пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Разочарованные граждане западных либеральных демократий, так называемых недружественных государств, включая США, Канаду, Австралию, почти все страны ЕС и Швейцарию могут получить приглашение на временное проживание в России.

«Россия манит привлекательными условиями: виза позволяет жить, работать, заниматься предпринимательством и открывать для себя страну в течение трех лет. Языковой тест, подтверждение интеграции, инвестиции или специальная профессиональная квалификация не требуются. Все, что от заявителей требуется, – продемонстрировать, что они «уважают традиционные моральные и духовные ценности России», – отмечается в статье.

По словам управляющего директора MoveToRussia Ильи Белобрагина, клиенты компании часто признаются, что не узнают свои страны.

«Американцы, которые приезжают в Россию, чтобы получить представление, говорят нам, что Россия похожа на Америку 1960-х или 1970-х годов. Как в старые добрые времена, когда общество еще казалось нормальным, а не таким безумным, как сегодня», – сказал Белобрагин.

Газета приводит данные МВЛ России на июнь 2025 года в 1156 заявлений на получение визы. Для страны с населением 146 млн человек это не много, но с учетом санкций, отсутствием прямых рейсов и прочего – в газете отмечают, это существенный показатель.

«Похоже, это работает: с момента начала программы из Германии поступило 224 заявки – гораздо больше, чем из любой другой страны. На втором месте Латвия с 126 заявками, где проживает значительное русское меньшинство, и США с 99 заявками», – говорится в статье.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, во время выступления на крупном форуме назвал Москву лучшей столицей мира, сравнив город с Древним Римом.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия рада приезду иностранцев, это лучший способ узнать страну.

