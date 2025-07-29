Цена бензина Аи-92 снизилась после запрета на экспорт

Стоимость бензина Аи-92 на бирже упала на 1,57% после запрета на экспорт

Tекст: Евгения Караваева

Стоимость бензина марки «Регуляр-92» уменьшилась более чем на 1,5% после введения правительством России временного запрета на экспорт, передает ТАСС.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена Аи-92 во вторник снизилась на 1,57%, до 64,557 тыс. рублей за тонну. Также бензин Аи-95 подешевел на 0,72%, до 74,717 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель потерял в цене 0,2%, составив 57,824 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут снизился на 1,71% – до 25,086 тыс. рублей за тонну. Одновременно стоимость топлива для реактивных двигателей показала рост на 0,23% и достигла 70,825 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 2,78%, до 20,396 тыс. рублей за тонну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин утвердил продление ограничений на экспорт бензина крупными производителями до 31 августа. Ранее вице-премьер Александр Новак допустил возможность полного запрета экспорта бензина из России. А Сергей Миронов заявил, что промедление с введением полного запрета на экспорт бензина приведет к более быстрому росту цен на топливо по сравнению с инфляцией в 2024 году.