Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
ФАС решила изучить возможное повышение биржевого норматива продаж бензина
ФАС решила изучить возможное повышение биржевого норматива продаж бензина до 17%
Антимонопольная служба обсуждает инициативу по увеличению минимального объема продаж бензина на бирже, что должно повысить прозрачность ценообразования.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает возможность увеличения минимального норматива продаж бензина на бирже с 15% до 17%, передает РИА «Новости». В ответе ведомства отмечается, что такое решение поможет обеспечить прозрачность ценообразования и снизить риски необоснованного роста цен на топливо.
В настоящее время норматив продаж автомобильного бензина на бирже составляет 15%, а дизельного топлива – 16%. Повышение показателя рассматривается ФАС как одну из мер стабилизации топливного рынка.
В службе подчеркнули, что эти меры направлены на минимизацию возможных манипуляций с ценами и поддержание рыночной эффективности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые торги завершились новым историческим максимумом по стоимости бензина Аи-95 на уровне 77,001 тыс. рублей за тонну.
Цена бензина Аи-92 на бирже уменьшилась более чем на 1,5% и достигла 64,557 тыс. рублей за тонну. Кабмин утвердил продление ограничений на экспорт бензина крупными производителями для обеспечения стабильности внутреннего топливного рынка.