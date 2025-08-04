ФАС решила изучить возможное повышение биржевого норматива продаж бензина до 17%

Tекст: Денис Тельманов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает возможность увеличения минимального норматива продаж бензина на бирже с 15% до 17%, передает РИА «Новости». В ответе ведомства отмечается, что такое решение поможет обеспечить прозрачность ценообразования и снизить риски необоснованного роста цен на топливо.

В настоящее время норматив продаж автомобильного бензина на бирже составляет 15%, а дизельного топлива – 16%. Повышение показателя рассматривается ФАС как одну из мер стабилизации топливного рынка.

В службе подчеркнули, что эти меры направлены на минимизацию возможных манипуляций с ценами и поддержание рыночной эффективности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые торги завершились новым историческим максимумом по стоимости бензина Аи-95 на уровне 77,001 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина Аи-92 на бирже уменьшилась более чем на 1,5% и достигла 64,557 тыс. рублей за тонну. Кабмин утвердил продление ограничений на экспорт бензина крупными производителями для обеспечения стабильности внутреннего топливного рынка.