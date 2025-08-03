  • Новость часаРогов: ВС России ударили по артиллерийским установкам ВСУ на правом берегу Днепра
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мы про Д'Артаньяна знаем в сто раз больше, чем про казачьих атаманов»
    Мем с Трампом, Медведевым и котом стал популярен в соцсетях
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    Из ресторана «Тарас Бульба» уволен официант за предложение сала мусульманам
    Bloomberg: Индии в случае отказа от нефти из России грозят многомиллиардные убытки
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    ПВО сбила 93 беспилотника над российскими регионами и Черным морем
    Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальных результатах ЕГЭ в СКФО
    Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    10768 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    18 комментариев
    3 августа 2025, 18:15 • Видео

    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    Главное
    Пролет автомобильного моста на Кубани рухнул из-за сильных ливней
    Цунами полностью разрушило рыбзавод «Алаид» на Курилах
    МВД: Telegram и WhatsApp в лидерах по числу связанных с мессенджерами преступлений
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    ОПЕК+ согласовал повышение добычи нефти в сентябре
    Военные Ленинградского полка захватили натовское оружие под Харьковом
    Назван срок получения первой российской онковакцины пациентами

    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин отверг ультиматумы Трампа

    Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности

    Перейти в раздел

    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

    Перейти в раздел

    За что США наказывают Швейцарию

    Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации