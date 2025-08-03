Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

Индия проигнорировала нефтяной шантаж США Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности Перейти в раздел

Путин отверг ультиматумы Трампа Итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями. Об этом заявил президент Владимир Путин в преддверии визита спецпосланника Дональда Трампа – Стива Уиткоффа. По оценкам экспертов, ставки в переговорном процессе растут: администрация США, вероятно, продолжит выдвигать жесткие требования, однако Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами. Подробности Перейти в раздел

Как СВО изменила логистику армии 1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности Перейти в раздел

За что США наказывают Швейцарию Благополучная и более чем лояльная Швейцария, как выяснилось, в глазах президента США стоит примерно на том же месте, где и погрязшая в гражданской войне Сирия. По крайней мере, Вашингтон назначил для этих стран почти идентичный размер таможенной пошлины. В Швейцарии уже называют происходящее не иначе как «шоком» и «катастрофой». Почему Белый дом так обозлился на эту страну? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел