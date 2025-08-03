Скандал в Пентагоне на руку Москве

Сергей Миркин
Ермак поддержал традицию топить украинских президентов
Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.
Вадим Трухачёв
Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас
Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.
Дмитрий Грунюшкин
Время «сынков» уходит, приходит время мужиков
Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.