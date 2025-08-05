Российские удары снизили количество штурмовых групп ВСУ под Сумами

Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году

Эксперт Кнутов: Россия достигла беспрецедентной слаженности войск в СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Освобождение более 200 населенных пунктов – это впечатляющий показатель. При этом все происходит не в рамках генерального наступления, а поступательно, без привлечения каких-то колоссальных ресурсов. Этот успех объясняется тем, что российские силы постоянно совершенствуют тактику ведения боя», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

«Мы практически полностью отказались от лобовых штурмов. Фронт СВО движется в целом с востока на запад, а теперь наши войска обходят населенные пункты с севера и юга. Они изолируют район боевых действий, проводя тактическое и огневое окружение. После этого начинается изматывание, обескровливание противника, и только потом следует штурм», – рассказал аналитик.

«Кроме того, российские войска используют новый прием, который даже украинское военное командование было вынуждено признать успешным – это так называемое просачивание. Суть в том, что после окружения населенного пункта мы забрасываем туда малые диверсионно-разведывательные группы, накапливая силы внутри», – продолжил он.

«В ходе проникновения наши военные используют мотоциклы для преодоления пересеченной местности, а также надевают специальные костюмы, не позволяющие приборам ночного видения их засечь. Другие подразделения в это время проводят отвлекающие маневры и атаки, но так, чтобы свести потери к минимуму», – отметил спикер.

«Те, кто находится в городе, некоторое время никак себя не выдают. Когда же внутри украинского укрепрайона накапливается достаточное количество наших военных, начинается штурм, причем – снаружи и изнутри. Это совершенно деморализует противника, и примерно в половине случаев они вообще предпочитают спасаться бегством», – детализировал эксперт.

«Кроме того, наше командование за последний год добилось еще большей слаженности различных соединений: артиллерии, ракетчиков, дроноводов, ПВО, сбивающей беспилотники, оперативно-тактических расчетов, Воздушно-космических сил и танковых подразделений, служащих для поддержки пехоты и в качестве САУ», – рассказал собеседник.

«Важнейшим элементом в этой системе являются беспилотники – с их помощью ведут разведку, корректируют огонь, уничтожают живую силу противника. Также незаменима артиллерия и ракетные войска, которые поражают большие площади и хорошо защищенные укрепления», – продолжил Кнутов.

«Естественно, важна авиация – фронтовые бомбардировщики Су-34, работающие по противнику ФАБами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Также отмечу переносные РЭБ, помещающиеся в ранцы. Они позволяют прикрывать от украинских дронов небольшие группы наших бойцов, продвигающихся непосредственно за линию фронта», – детализировал аналитик.

Тем временем спикер также указал на большие проблемы Украины с ПВО и на нехватку снарядов и бронетехники. По его словам, это стало результатом роста скепсиса в Европе и США по поводу военной поддержки Украины, а также «работы» российских военных.

«Помимо этого, на ряде направлений ВСУ не хватает личного состава. Наиболее подготовленных бойцов бросили в Сумскую область, чтобы попытаться сдержать наше продвижение к Сумам, а например, Покровск оказался уже окружен с трех сторон. Украинское командование вынуждено «размазывать» резервы по всей длине фронта, что их крайне сильно изматывает и дает нам еще один козырь», – указал аналитик.

«Что касается ближайших перспектив, то с началом сезона дождей, вероятно, темпы наступления снизятся, но ВСУ от этого легче не станет. Мы, скорее всего, попытаемся выбить противника из Покровско-Краматорской агломерации. Также усилим давление на Константиновку и Дружковку. Кроме того, прогнозирую серьезнейшие бои за мощный Славянско-Краматорский укрепрайон», – резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили в зоне СВО более 200 населенных пунктов с начала 2025 года, такие данные приводит ТАСС. Освобожденный в субботу подразделениями Южной группировки войск населенный пункт Александро-Калиново в ДНР стал 209-м за последние семь месяцев.

Только за прошедшую неделю российские силы освободили семь населенных пунктов: Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Отдельно нужно отметить освобождение города Часов Яр в ДНР. Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля. Военнослужащим пришлось пройти 20 км под непрерывным огнем украинской артиллерии и дронов.

В ходе операции было зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов. Россияне вывели из города 65 мирных жителей. По предварительным данным, в Часовом Яре была уничтожена самая крупная группировка за всю историю СВО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему освобождение Часова Яра стало серьезным достижением российских войск и открыло путь к остальным ключевым городам на территории ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.