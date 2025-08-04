Погибшая в Дербенте туристка работала в компании «Газпром»

Погибшая в Дербенте туристка являлась сотрудницей компании «Газпром»

Tекст: Елизавета Шишкова

Обстоятельства трагедии передает РИА «Новости». Туристка из Йошкар-Олы Елена Краснова скончалась после того, как на нее и двух других женщин упало дерево на территории Джума-мечети в Дербенте. Две москвички, на которых также упало дерево, были госпитализированы.

Газовые компании Марий Эл сообщили, что погибшая работала секретарем руководителя Йошкар-Олинского производственного участка ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». Руководство и коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким, подчеркнув, что Краснова останется в их памяти открытой и отзывчивой.

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Фигурантами стали должностные лица регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дербенте произошло чрезвычайное происшествие, когда на трех женщин возле Джума-мечети упало дерево. Одна женщина погибла.