МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах

МИД выразил протест посольству ФРГ из-за высказываний посла Зигмунд о Курилах

Tекст: Елизавета Шишкова

Решительный протест был заявлен посольству ФРГ в Москве из-за высказываний посла Германии в Японии Петры Зигмунд, сообщает МИД России.

Зигмунд поставила под сомнение российский суверенитет и юрисдикцию над Южными Курильскими островами, что, по оценке МИД, является посягательством на территориальную целостность страны.

В официальном заявлении отмечено: «Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации».

В российском ведомстве подчеркнули, что южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, что закреплено соответствующими международными договорами и Уставом ООН.

Также МИД России указал Германии на недопустимость солидаризации с «юридически ничтожными притязаниями» Японии, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в город Немуро и раскритиковало ее заявления по вопросу Южных Курил. Японская сторона ранее рассматривала визиты иностранных дипломатов в регион как поддержку своих территориальных притязаний. Власти России неоднократно подчеркивали, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит обсуждению.