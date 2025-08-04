Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах
МИД выразил протест посольству ФРГ из-за высказываний посла Зигмунд о Курилах
Российское внешнеполитическое ведомство выступило с жестким протестом в отношении Германии после заявления немецкого посла в Японии о суверенитете России над Курилами.
Решительный протест был заявлен посольству ФРГ в Москве из-за высказываний посла Германии в Японии Петры Зигмунд, сообщает МИД России.
Зигмунд поставила под сомнение российский суверенитет и юрисдикцию над Южными Курильскими островами, что, по оценке МИД, является посягательством на территориальную целостность страны.
В официальном заявлении отмечено: «Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации».
В российском ведомстве подчеркнули, что южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, что закреплено соответствующими международными договорами и Уставом ООН.
Также МИД России указал Германии на недопустимость солидаризации с «юридически ничтожными притязаниями» Японии, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в город Немуро и раскритиковало ее заявления по вопросу Южных Курил. Японская сторона ранее рассматривала визиты иностранных дипломатов в регион как поддержку своих территориальных притязаний. Власти России неоднократно подчеркивали, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит обсуждению.