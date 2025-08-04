  • Новость часаМИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах
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    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми
    СВР заявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах
    В Харьковской области уничтожен цех ВСУ с германским оборудованием и инженерами
    ЦИК Боснии начал процедуру прекращения полномочий Додика
    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
    Боррель сообщил о заморозке помощи ЕС Украине
    Бастрыкин назвал предварительный ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-директора парка «Патриот»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    10783 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 18:24 • Новости дня

    МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах

    МИД выразил протест посольству ФРГ из-за высказываний посла Зигмунд о Курилах

    МИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах
    @ Екатерина Аристархова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское внешнеполитическое ведомство выступило с жестким протестом в отношении Германии после заявления немецкого посла в Японии о суверенитете России над Курилами.

    Решительный протест был заявлен посольству ФРГ в Москве из-за высказываний посла Германии в Японии Петры Зигмунд, сообщает МИД России.

    Зигмунд поставила под сомнение российский суверенитет и юрисдикцию над Южными Курильскими островами, что, по оценке МИД, является посягательством на территориальную целостность страны.

    В официальном заявлении отмечено: «Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации».

    В российском ведомстве подчеркнули, что южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях, что закреплено соответствующими международными договорами и Уставом ООН.

    Также МИД России указал Германии на недопустимость солидаризации с «юридически ничтожными притязаниями» Японии, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Японии осудило визит посла Германии Петры Зигмунд в город Немуро и раскритиковало ее заявления по вопросу Южных Курил. Японская сторона ранее рассматривала визиты иностранных дипломатов в регион как поддержку своих территориальных притязаний. Власти России неоднократно подчеркивали, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит обсуждению.

    4 августа 2025, 09:52 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО

    Военный эксперт Киселев сообщил о пункте ВСУ с инструкторами НАТО в Часовом Яре

    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    @ imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре действовал мощный подземный командный пункт ВСУ с многоуровневыми входами, где с 2016 года работали инструкторы из стран НАТО, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    О наличии мощного подземного пункта обороны ВСУ в Часовом Яре, куда с 2016 года приезжали инструкторы из стран НАТО, сообщил эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

    По его словам, этот пункт управления был многоэтажным, с многочисленными входами и выходами.

    Он отметил, что вскоре на месте могут начаться раскопки, которые позволят узнать новые подробности о его устройстве и функционировании.

    Эксперт отметил, что на объекте с 2016 года работали военные специалисты из США, Британии, Франции и Германии. Он также заявил, что в район линии боевого соприкосновения продолжают прибывать наемники из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

    По его словам, эти формирования находятся под жестким контролем западных и украинских спецслужб и стараются создавать отдельные подразделения.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра, за который бои продолжались больше года. Город считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины после отступления начали хаотичные обстрелы Часова Яра, в результате чего пострадали мирные жители.

    Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром.

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    4 августа 2025, 11:10 • Новости дня
    Семьи мигрантов решили депортировать после надругательства над девочкой под Калугой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мигрантов, чьи дети совершили преступление против четырехлетней девочки в Калужской области, выдворят из страны, сообщил Следственный комитет.

    Уже принято решение о высылке, инициирован вопрос о лишении гражданства России одного из родителей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Сами же несовершеннолетние, совершившие противоправные действия, помещены в специализированное учреждение.

    Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Калужской области Марку Харламову подготовить доклад о ходе расследования. Само уголовное дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дети граждан Таджикистана совершили действия сексуального характера в отношении малолетней девочки в Боровском районе Калужской области.

    До этого в Госдуму внесли проект закона о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства, включая сексуальное насилие.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева

    Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин

    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.

    Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.

    В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

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    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    4 августа 2025, 10:44 • Новости дня
    СК: Пилоты Су-30 потеряли сознание перед падением самолета на дом в Иркутске
    СК: Пилоты Су-30 потеряли сознание перед падением самолета на дом в Иркутске
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Падение самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске в 2022 году произошло после потери сознания пилотами, которые надышались азотом из-за разгерметизации оборудования, сообщил руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров.

    Экспертиза показала, что летчики задохнулись, надышавшись азота, еще до того, как самолет рухнул на жилой дом, сказал Александров, передает Ura.ru.

    В результате трагедии погибли оба пилота, Максим Конюшин и Виктор Крюков, которые выполняли испытательный полет. Самолет упал на жилой квартал, повредив восемь многоквартирных домов, однако пострадавших среди местных жителей не было.

    Напомним, 23 октября 2022 года истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.

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    3 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    В Молдавии начался митинг в поддержку главы Гагаузии Гуцул

    В Молдавии проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Гуцул

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице Гагаузии Комрате стартовала акция поддержки Евгении Гуцул, находящейся под домашним арестом, полиция пытается помешать мероприятию.

    Участники акции собрались на центральной площади, они скандируют: «Свободу башкану Гагаузии». Полиция пытается препятствовать мероприятию, передает РИА «Новости».

    В отношении Гуцул заведены уголовные дела, связанные с якобы нарушениями при финансировании запрещенной партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании 2023 года. Суд продлил домашний арест руководителя региона на 30 суток, а сторона обвинения требует для нее девять лет лишения свободы.

    Ранее в центре Кишинева прошла массовая акция протеста с участием десятков тысяч сторонников оппозиционных партий, выступающих против политики президента Майи Санду.

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    3 августа 2025, 23:07 • Новости дня
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Швейцарии разгорается полемика после того, как США объявили о введении 39-процентной пошлины для альпийской страны в день ее национального праздника.

    Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обвиняют в ошибке при подготовке торговой сделки, которую она надеялась заключить с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

    Поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела «убийственный» телефонный разговор с Трампом, сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Этот 30-минутный разговор стал итогом более трех месяцев и сотен часов переговоров, в ходе которых швейцарские официальные лица считали, что находятся на пути к заключению соглашения, аналогичного британскому о пошлине в 10%. Вместо этого Трамп объявил в пятницу о 39-процентной ставке, одной из самых высоких в мире, когда Швейцария отмечала свой национальный праздник», – пишет газета.

    Швейцарские СМИ резко раскритиковали Келлер-Зуттер за политический провал. Газета SonntagsZeitung назвала переговоры «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что это величайшее поражение Швейцарии с 1515 года, когда она проиграла битву с французами.

    В июле Келлер-Зуттер, министр финансов и президент Швейцарии, заявила, что нашла «подход к Трампу» в отличие от многих других стран, которым с трудом удавалось добиться встреч с официальными лицами США.

    Швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентный тариф, базовую ставку Трампа, сообщали два источника FT, знакомых с ситуацией. Эта переговорная позиция была одобрена Берном 4 июля.

    Но во время телефонного разговора в четверг Трампа волновало только одно: дефицит торгового баланса Швейцарии с США в размере 39 млрд долларов и то, что еще может предложить эта «очень богатая» альпийская страна.

    «Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и все, на чем он может сосредоточиться, так это на том, какэ Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер ничего не могла возразить», – сказал один из источников издания.

    Напомним, президент США подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что США наказывают Швейцарию.

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    4 августа 2025, 04:07 • Новости дня
    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран

    Tages-Anzeiger: В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран

    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности лицам, в том числе посредством трехлетней визы, которая позволяет учиться и работать.

    «На самом деле Россия является привлекательным местом для эмиграции небольшой группы людей из Западной Европы, Австралии и Северной Америки. <...> Об этом свидетельствует и ошеломляющий успех российской инициативы, которая поначалу звучит как мистификация в области миграционной политики. «Виза для лиц с общими  ценностями», – пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

    Разочарованные граждане западных либеральных демократий, так называемых недружественных государств, включая США, Канаду, Австралию, почти все страны ЕС и Швейцарию могут получить приглашение на временное проживание в России.

    «Россия манит привлекательными условиями: виза позволяет жить, работать, заниматься предпринимательством и открывать для себя страну в течение трех лет. Языковой тест, подтверждение интеграции, инвестиции или специальная профессиональная квалификация не требуются. Все, что от заявителей требуется, – продемонстрировать, что они «уважают традиционные моральные и духовные ценности России», – отмечается в статье.

    По словам управляющего директора MoveToRussia Ильи Белобрагина, клиенты компании часто признаются, что не узнают свои страны.

    «Американцы, которые приезжают в Россию, чтобы получить представление, говорят нам, что Россия похожа на Америку 1960-х или 1970-х годов. Как в старые добрые времена, когда общество еще казалось нормальным, а не таким безумным, как сегодня», – сказал Белобрагин.

    Газета приводит данные МВЛ России на июнь 2025 года в 1156 заявлений на получение визы. Для страны с населением 146 млн человек это не много, но с учетом санкций, отсутствием прямых рейсов и прочего – в газете отмечают, это существенный показатель.

    «Похоже, это работает: с момента начала программы из Германии поступило 224 заявки – гораздо больше, чем из любой другой страны. На втором месте Латвия с 126 заявками, где проживает значительное русское меньшинство, и США с 99 заявками», – говорится в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, во время выступления на крупном форуме назвал Москву лучшей столицей мира, сравнив город с Древним Римом.

    Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия рада приезду иностранцев, это лучший способ узнать страну.

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    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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    4 августа 2025, 02:05 • Новости дня
    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на сделку с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за то, что она согласилась с «ужасными» торговыми требованиями американского президента Дональда Трампа, хотя до этого вела воинственную риторику и грозилась ответными мерами США, но у нее была веская причина – американский контингент.

    По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Фанк Киркегора, сделка «ужасна для Европы» с позиции торговли.

    «Если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа», – приводит ТАСС комментарий Киркегора для Times.

    Эксперт и издание считают, что фон дер Ляйен «сдала назад» после воинственных угроз ответными санкциями США из-за опасений за безопасность ЕС, способность Трампа вывести весь контингент с территории Евросоюза и ради, в какой-то степени, европейского бизнеса.

    Times сравнивает поведение председателя Еврокомиссии с действиями главы НАТО на переговорах с Трампом. Последний назвал Трампа «папочкой» и согласился со всеми его доводами о повышении оборонных затрат странами НАТО. Фон дер Ляйен, как выразился Киркегор, должна была «сделать это грязное дело», согласившись на условия американца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы и представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    В КНДР сделку по пошлинам между Евросоюзом и США назвали для Брюсселя унизительной, так как выявила зависимость от Вашингтона.

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    4 августа 2025, 08:24 • Новости дня
    В ОЖД уточнили число жертв аварии с поездом в Ленобласти

    ОЖД: В аварии с поездом и автобусом в Ленобласти погиб один человек

    В ОЖД уточнили число жертв аварии с поездом в Ленобласти
    @ Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате аварии с автобусом и поездом в Ленинградской области погиб один человек, остальные пострадавшие получили различные травмы, сообщили в Октябрьской железной дороге (ОЖД).

    В результате ДТП один человек погиб и 11 получили травмы после столкновения грузового поезда с туристским автобусом в Ленинградской области, пояснили в ОЖД, передает РИА «Новости».

    Схода подвижного состава не произошло.

    По предварительным данным, один из пострадавших скончался на месте. Остальные 11 пассажиров получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник утром в Ленобласти столкнулись грузовой поезд и автобус, в ОЖД сообщали о гибели двух человек в результате происшествия.

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    4 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

    Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.

    Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    4 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    СВР заявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах

    СВР: Спецслужбы Британии готовят экологическую катастрофу в международных водах

    СВР заявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах
    @ Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британские спецслужбы, по имеющимся данным, разрабатывают два сценария диверсий для провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах, сообщила Служба внешней разведки России.

    По данным СВР, Лондон разрабатывает два потенциальных сценария диверсий для организации «массовой облавы» на так называемый «теневой флот». Как отмечается в заявлении СВР, британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах. По поступающей информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО, сообщается на сайте СВР.

    В первом случае планируется организовать аварию танкера в одном из узких морских проходов, что приведет к разливу нефтепродуктов и блокированию фарватера. По мнению Лондона, это может стать поводом для стран НАТО инициировать «чрезвычайную проверку» судна под предлогом соблюдения стандартов безопасности и экологических норм.

    Второй сценарий предусматривает поджог танкера во время отгрузки в порту государства, дружественного России. Ожидается, что пожар нанесет ущерб портовой инфраструктуре и другим судам, что может привести к международному расследованию.

    Исполнение таких терактов британские власти хотят поручить украинским силовикам, рассчитывая на их «грязные методы» и неумение скрыть следы. В Лондоне считают, что это позволит избежать собственной ответственности, а результаты расследования либо обвинят Россию, либо, в худшем случае, Украину, как это было в ситуации с подрывом «Северных потоков».

    Время для проведения атаки Британия намерена выбрать с учетом максимального медийного эффекта, чтобы усилить давление на администрацию Дональда Трампа. Таким образом, Лондон рассчитывает вынудить США ввести более жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, которых представят «косвенными виновниками трагедии», отметили в СВР.

    В публикации подчеркивается, что действия Британии угрожают не только России, но и глобальной энергобезопасности и экологии. Отмечается, что такие шаги могут вызвать недовольство даже среди ближайших союзников Лондона.

    Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике. СВР сообщала, что Киев и Британия готовят совместную провокацию в акватории Балтийского моря.

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    4 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Выходец с Украины устроил дебош в больнице Петербурга

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пациент в состоянии сильного алкогольного опьянения набросился на сотрудников городской больницы в Петербурге, подозреваемым оказался уроженец Украины, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    Поздно вечером 2 августа в полицию обратились сотрудники городской больницы на Авангардной улице, они заявили о неадекватном поведении пациента, передает РИА «Новости».

    Медики забрали мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, с Новоизмайловского проспекта. После того как пациент пришел в себя, он начал нападать на медицинский персонал, а также ударил охранника больницы. В результате пострадали четыре человека.

    Дебошира удалось остановить только прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны, которые передали его в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина – 33-летний уроженец Украины, обучающийся в одном из петербургских вузов и проживающий в Кудрово. Причины поведения он объяснить не смог, сославшись на алкогольное опьянение.

    В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга задержала мужчину, избившего фельдшера в автомобиле скорой помощи. Мужчина напал на медика во время транспортировки пациента.

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    4 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Стало известно о движении гигантской аномалии к Нью-Йорку

    Daily Mail: Северная Аппалачская аномалия движется в сторону Нью-Йорка

    Стало известно о движении гигантской аномалии к Нью-Йорку
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Огромный кусок горячей породы, названный Северной Аппалачской аномалией, движется в сторону Нью-Йорка, сообщили СМИ.

    Как передает Daily Mail, «этот объект, называемый Северной Аппалачской аномалией, распространяется на штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Вермонт. До сих пор подобные загадочные подземные образования наблюдались только вблизи вулканов или на границах тектонических плит», передает РИА «Новости».

    Северная Аппалачская аномалия представляет собой область горячих пород шириной около 350 километров, расположенную на глубине порядка 200 километров под Аппалачскими горами. По данным исследователей, явление связано с аномально высокой передачей тепла из земных недр, что выделяет этот регион на фоне окружающей территории.

    В отличие от известных горячих точек, которые обычно встречаются рядом с вулканами или на стыках тектонических плит, эта аномалия находится глубоко внутри континента. Ученые отметили, что движение горячей породы необычно для подобных областей и пока остается малоизученным.

    Эксперты прогнозируют, что Северная Аппалачская аномалия достигнет территории Нью-Йорка примерно через 15 млн лет.

    Ранее ученые сообщили, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы заметили внутри орбиты Юпитера крупную межзвездную комету A11pl3Z (3I/ATLAS). Объект приблизится к Солнцу и Марсу в октябре. Комета движется по траектории, не связанной с Солнечной системой.

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