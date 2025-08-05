Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Ночью в Хабаровском крае столкнулись два пассажирских автобуса
На федеральной трассе в Хабаровском крае ночью произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого два пассажира получили травмы, сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
«Пятого августа в 00 часов 58 минут в районе 102 км федеральной автодороги А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре» 63-летний водитель пассажирского автобуса «Хендай Юниверс», двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре, выехал на полосу встречного движения где столкнулся с встречным пассажирским автобусом Daewoo», – сказано в сообщении ведомства.
Там уточнили, что в результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автобуса Daewoo – мужчина 36 лет, который проходит лечение амбулаторно, и женщина 56 лет, которая была госпитализирована с травмой глаза.
В Госавтоинспекции отметили, что со слов водителя Daewoo, он заметил, как на его полосу сместился и двигается «Хендай Юниверс». Он неоднократно подавал сигналы фарами, пытался уйти от столкновения, заняв крайнее правое положение на проезжей части, но избежать столкновения не удалось.
Отмечается, что в обоих автобусах находилось по два водителя. В автобусе, следовавшем в Комсомольск-на-Амуре было 28 пассажиров, во встречном – 29 пассажиров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на трассе в Мордовии автобус с 48 пассажирами, среди которых были шесть детей, опрокинулся в кювет, в результате пострадали семь человек.