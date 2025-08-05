  • Новость часаTurkiye узнала о скором визите президента Турции Эрдогана на Украину
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    5 августа 2025, 06:02 • Новости дня

    Ночью в Хабаровском крае столкнулись два пассажирских автобуса

    Tекст: Ирма Каплан

    На федеральной трассе в Хабаровском крае ночью произошло лобовое столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого два пассажира получили травмы, сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

    «Пятого августа в 00 часов 58 минут в районе 102 км федеральной автодороги А-376 «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре» 63-летний водитель пассажирского автобуса «Хендай Юниверс», двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре, выехал на полосу встречного движения где столкнулся с встречным пассажирским автобусом Daewoo», – сказано в сообщении ведомства.

    Там уточнили, что в результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автобуса Daewoo – мужчина 36 лет, который проходит лечение амбулаторно, и  женщина 56 лет, которая была госпитализирована с травмой глаза.

    В Госавтоинспекции отметили, что со слов водителя Daewoo, он заметил, как на его полосу сместился и двигается «Хендай Юниверс». Он неоднократно подавал сигналы фарами, пытался уйти от столкновения, заняв крайнее правое положение на проезжей части, но избежать столкновения не удалось.

    Отмечается, что в обоих автобусах находилось по два водителя. В автобусе, следовавшем в Комсомольск-на-Амуре было 28 пассажиров, во встречном – 29 пассажиров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на трассе в Мордовии автобус с 48 пассажирами, среди которых были шесть детей, опрокинулся в кювет, в результате пострадали семь человек.

    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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    4 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

    Белый дом связал закупки российской нефти Индией с конфликтом на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине, передает ТАСС.

    Миллер отметил: «Он [Трамп] ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну».

    По его словам, американская администрация рассматривает различные способы дипломатического и финансового давления для достижения мира на Украине. Ранее Трамп отмечал, что Индия может прекратить закупки российской нефти в обмен на торговую сделку с США, однако уточнил, что не уверен в реалистичности такого сценария.

    Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти и зависит от импорта. Индийские НПЗ работают с более чем 30 странами, включая Россию.

    Трамп также обратил внимание на высокие пошлины и торговые барьеры Индии, а также на значительные закупки этой страной российской военной техники и энергоносителей. В связи с этим США могут ввести пошлину в 25% на импорт из Индии.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия якобы прекратит покупать нефть у России ради торговой сделки с США.

    Индийские власти опровергли информацию о приостановке закупки российской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Индия проигнорировала нефтяной шантаж США.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    Bloomberg заявил, что Россия использует нетерпение Трампа в своих интересах
    @ Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предполагается, что на этой неделе американский лидер Дональд Трамп окончательно потеряет терпение в отношении российского коллеги Владимира Путина, так как истечет срок его ультиматума по украинскому конфликту, однако ни Москва, ни потенциальные адресаты вторичных санкций не переживают об этом.

    Президент США Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую экспортную продукцию, если Владимир Путин не прекратит украинский конфликт к пятнице.

    Тем не менее, и Пекин, и Нью-Дели, ключевые импортеры российской нефти, дали понять, что не собираются уступать требованию о разрыве отношений с Москвой. Рынки также настроены скептически, передает Bloomberg.

    Трамп планирует отправить Стива Виткоффа в Россию в среду или четверг, хотя пока неясно, встретится ли Путин с послом США в пятый раз в этом году. Срочности, похоже, нет.

    «Тем временем, на этой неделе Путин примет короля Малайзии с первым государственным визитом в Россию. Он станет последним в череде лидеров стран глобального Юга, посетивших Россию, что продемонстрирует провал попыток США и Европы изолировать Россию. МИД Индии назвал партнерство с Россией «стабильным и проверенным временем», – говорится в статье

    Трамп перенес свой первоначальный 50-дневный срок ультиматума, заявив, что «разочарован» неуступчивостью Путина в вопросе перемирия. На это Путин ответил журналистам в пятницу, что «разочарования возникают из-за завышенных ожиданий».

    «Риск для Украины и европейских союзников заключается в том, что Трамп в конечном итоге уйдет, заявив, что сделал все возможное. Это позволит Путину обратить нетерпение Трампа на пользу России», – отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ отмечали, что ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Президент России Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    Британский портал Unherd указал на то, что заявления президента США Трампа о возможности введения новых санкций и пошлин против России негативно скажутся на попытках урегулирования конфликта на Украине.

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    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал точку запуска дронов по Волгограду

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 4 августа системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова возобновили работу в штатном режиме до 6.30 утра понедельника действовали в

    режиме ограничения полетов


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    5 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над двумя регионами России за два часа 13 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны в Telegram-канале сообщило о числе сбитых за два часа дронов ВСУ наж Брянской и Калужской областями.

    «С 22.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области», – сказано в сообщении ведомства.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, дежурными средствами ПВО вечером воскресенья были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны.

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    4 августа 2025, 11:39 • Новости дня
    Суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против Газпрома

    Суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять иностранные решения по Газпрому

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома, полностью запретив «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской компании.

    Решение о запрете исполнений любых судебных решений иностранных судов против Газпрома вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает РИА «Новости».

    Из карточки дела следует, что иск Газпрома был удовлетворен полностью, однако резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы.

    В июне суд уже применил обеспечительные меры, запретив «Нафтогазу Украины» добиваться признания и исполнения за пределами России любых судебных решений по разбирательствам с Газпромом, связанным с соглашением о транзите газа через Украину от 30 декабря 2019 года, а также касающихся имущества российской компании.

    Также суд запретил инициировать новые судебные процессы против Газпрома за рубежом в рамках указанных споров.

    Ранее Арбитражный суд России удовлетворил ходатайство Газпрома об увеличении неустойки для «Нафтогаза Украины». Сумма неустойки превысит 1,35 млрд долларов вместе с расходами на арбитраж.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа.

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    5 августа 2025, 00:41 • Новости дня
    На границах с Россией ВСУ начали установку ретрансляторов для дальности атак БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные разместили ретрансляторы рядом с российской границей, чтобы усилить атаки дронами по гражданским объектам в Белгородской и других областях, сообщили представители силовых структур.

    «В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области», – рассказал источник РИА «Новости».

    По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки ВСУ атаковали регион более чем 40 дронами, из-за чего один мирный житель пострадал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, семь из них – над Белгородской областью.

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    5 августа 2025, 01:58 • Новости дня
    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ год назад обстреляли дом матери нового главкома ВВС Украины

    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ обстреляли дом матери нового командующего ВВС Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мать генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, назначенного главой ВВС Украины, живет в российском селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Год назад дом Прасковьи Кривоножко повредил снаряд, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

    По словам Ахмедовой, мать Анатолия Кривоножко жила в селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Учлена СПЧ нет достоверных данных, жива ли женщина. Кривоножко должно быть 87 лет, и в прошлом году ее дом был поврежден снарядом ВСУ, сообщила Ахмедова в Telegram-канале. Но еще до обстрелов мать забрал к себе младший сын, брат главкома.

    «Она перенесла инсульт и не вставала с постели. Главком с ними уже не общается – отрекся, как от Белгородской родины, так и от Прасковьи Ефимовны. А прежде только сухо спрашивал у брата: «Как мать?», «Живы?». Вот последний вопрос актуален, ведь на Первое Цепляево постоянно летят дроны», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сделал новым руководителем военно-воздушных сил украинской армии генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.


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    4 августа 2025, 14:36 • Новости дня
    В России выросли продажи новых отечественных автомобилей

    Tекст: Денис Тельманов

    Темпы сокращения продаж новых легковых авто за июль оказались существенно ниже, чем в июне, когда годовое падение составляло 27%.

    Данные о динамике рынка новых легковых автомобилей опубликовал Минпромторг со ссылкой на аналитическую компанию ППК, передает РИА «Новости». В июле в России продали 120 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем год назад, однако этот показатель на 34% выше результата июня.

    В июне продажи новых легковых автомобилей составили 89,6 тыс., что на 27% ниже аналогичного периода 2021 года и на 1% меньше показателя мая. Таким образом, июль стал месяцем существенного замедления годового снижения продаж и заметного роста по сравнению с предыдущим месяцем.

    Отмечается, что все сегменты автомобильного рынка показали рост в месячном выражении. Продажи легких коммерческих автомобилей увеличились на 28%, грузовых – на 24%, автобусов – на 52% по сравнению с июнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи подержанных легковых автомобилей китайских марок в России выросли на 44% за первые пять месяцев 2025 года. Российский авторынок демонстрирует снижение продаж на фоне увеличения числа предложений, что особенно заметно в сегменте новых машин.

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    5 августа 2025, 00:57 • Новости дня
    Международный день светофора и День разглядывания горизонта отмечается 5 августа
    Международный день светофора и День разглядывания горизонта отмечается 5 августа
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный день светофора в прошлом веке появился по инициативе ООН в честь первого установленного регулировщика движения авто. Согласно историческим данным, произошло это в американском городе Кливленд 5 августа 1914 года.

    Однако Старый свет опередил США, и установка первого светофора датируется 10 декабря 1868 года. Произошло это в Лондоне у здания Британского парламента.

    Изобрел его Джон Пик Найт, специалист по железнодорожным семафорам. Изобретение управлялось вручную и имело две семафорные стрелки, означавшие «стоп» или «осторожное движение, напомнил портал Svetofor-zom.

    Для души и активации трудолюбия сегодня можно отметить День «Работай, как собака» и День разглядывания горизонта. Оба праздника отлично совмещаются и чередуются для гармоничного режима труда и отдыха.

    В разных странах мира 5 августа богат на торжества: в США в этот день День зеленых перцев и День устриц, в Колумбии – Карнавал Боготы, в Индии – день духовных практик «Пaвитpoпaнa Экaдaши», а Буркина-Фасо отмечает День независимости.

    С именинами сегодня можно поздравить Тpoфимa, Фeoфилa, Миxaилa, Витaлия, Aндpeя и Анну.

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    4 августа 2025, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: Опыт Крыма поможет решить вопрос водоснабжения ДНР

    Политолог Асафов: Социальные и бытовые проблемы жителей ДНР решаются на самом высоком уровне

    Эксперт: Опыт Крыма поможет решить вопрос водоснабжения ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В ДНР достаточно много проблем: регулярные обстрелы со стороны ВСУ, сложности с восстановлением жилого фонда, нехватка воды. Но эти проблемы не замалчиваются, они обсуждаются на самом высоком уровне, и поэтому будут решены, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «В рамках встреч с главами российских регионов Владимир Путин регулярно показывает глубокую погруженность в проблемы субъектов. Подобные беседы – это не просто формальные отчеты о достижениях того или иного региона, а вдумчивая работа по решению целого ряда задач», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Разговор президента с руководителем ДНР Денисом Пушилиным как раз и продемонстрировал этот подход в действии. Самым насущным вызовом для республики, вне всяких сомнений, является проблема обеспечения местного населения водой. Во многом «гидроблокада», в которую попал регион, является инструментом давления ВСУ на общество», – уточнил собеседник.

    «Со схожим вызовом в свое время сталкивался Крым. Тем не менее, мы нашли возможности вернуть жителям республики доступ к воде. Справимся и сейчас. Конечно, ничего не делается «по щелчку пальцев». Требуется долгая и планомерная работа, которая должна носить комплексный характер», – полагает эксперт. По его мнению, решение этого вопроса находится на стыке строительства новых инфраструктурных объектов, а также логистики. «Путин открыто обсуждает этот вопрос с Пушилиным. Проблема не замалчивается, а значит, в итоге население Донбасса получит неограниченный доступ к воде», – рассуждает он.

    Политолог отмечает,  что в силу прифронтового положения, в регионе имеются и другие проблемы. «Это и восстановление жилого фонда, и регулярные угрозы атак со стороны ВСУ. Но освобождение оккупированных территорий республики продолжается. Противник отступает, а линия боевого соприкосновения смещается на запад», – продолжает собеседник. – «Эта тенденция способствует нормализации жизни в ДНР. Растут расходы на социальные программы, планируются масштабные инфраструктурные проекты. Важно отметить, что восстановление Донбасса – это не просто отчетный пункт в документации. Речь идет о совместных усилиях федерального центра, регионов и представителей гражданского общества, которые активно возвращают мирную жизнь на эти территории».

    В понедельник Путин в ходе встречи с главой ДНР Пушилиным назвал водоснабжение основной проблемой региона. Ситуацию осложняют потери из-за высокого износа сетей – утечка воды местами достигает 60%.

    Сейчас регион получает лишь половину от необходимого объема воды. Из-за дефицита власти были вынуждены сократить графики подачи воды населению. Причиной стала водная блокада со стороны Киева в условиях засушливого лета.  Строительство водовода из реки Дон смогло решить проблему только частично.

    Напомним, 1 августа вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал создание дополнительной ветки водовода для обеспечения ДНР. Он отметил, что у строителей уже есть положительный опыт ликвидации подобных проблем в Крыму, и подчеркнул необходимость оперативного обеспечения жителей питьевой водой.

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    5 августа 2025, 02:14 • Новости дня
    Экс-посол Франции Берманн назвала Трампа загнавшим себя в ловушку

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сам себя загнал в ловушку, а теперь вынужден искать из нее выход, чтобы не потерять лицо, заявила глава дипмиссии в России в 2017-2019 годах и экс-посол Франции в России Сильви Берманн о ситуации с ультиматумом Трампа в адрес России по ситуации с украинским конфликтом.

    «Он загнал себя в ловушку, установив новый, короткий срок урегулирования, даже не оставив себе времени всерьез обдумать имеющиеся варианты. В результате Трамп теперь вынужден искать решение, позволяющее сохранить лицо», – приводит ТАСС ее слова в эфире телеканала LCI.

    Берманн считает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправлен в Москву по этой же причине.

    «Чтобы найти решение, позволяющее выиграть немного времени и не приводить ультиматум в исполнение», – считает дипломат, за чем едет в Москву Уиткофф.

    Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  ультиматум президента США Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

    Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.


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    5 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Reuters узнало об американских инвесторах болгарского хаба с газом из России

    Tекст: Ирма Каплан

    Два финансиста из США заинтересовались инвестициями в расширение стратегического газохранилища Чирен в Болгарии, большую часть которого занимает российский природный газ.

    Два американских инвестора начали с властями Болгарии обсуждать возможное участие в инвестиционном проекте по увеличению мощности болгарского подземного газохранилища Чирен, передает Reuters.

    По данным источников агентства, речь идет о Стивене П. Линче из Флориды и Фэй Ване, которые хотят участвовать в многомиллионной государственной программе по удвоению емкости хранилища, важного для энергетической инфраструктуры Болгарии и Восточной Европы.

    К ним примкнул Брэд Парскаль, известный по работе в избирательных кампаниях Дональда Трампа, который, по словам источников, играет второстепенную роль на этапе переговоров, но может содействовать налаживанию связи с американскими энергетическими компаниями, если проект будет реализован. Группа ставит целью превратить Болгарию в значимый газовый хаб региона.

    Переговоры между инвесторами и болгарскими властями носят предварительный характер и пока не гарантируют заключения сделки. В ближайшие дни группа должна встретиться с высокопоставленными чиновниками в Софии для получения актуальной информации по объекту и проведения оценки потенциала хранилища Чирен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки газа из России по «Турецкому потоку» в страны Европы в июле увеличились до максимального месячного уровня за всю историю работы трубопровода.

    Кроме того, в июле средняя стоимость газа на европейском рынке оказалась на 12% выше, чем годом ранее, несмотря на снижение к июню.

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    5 августа 2025, 04:45 • Новости дня
    Эксперт Машаров напомнил о штрафах за шум бытовых приборов ночью

    Tекст: Ирма Каплан

    Шум в вечернее и ночное время в многоквартирных домах от работающей бытовой техники может грозить административным штрафом, напомнил член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

    «Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей России», – сообщил он РИА «Новости».

    Он добавил, что в проекте – запрет шума с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням. За нарушение – штрафы.

    Машаров напомнил, что к запрещенным источникам шума относятся ремонт, громкая музыка, бытовая техника, крики и лай животных.

    Гражданам-нарушителям грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей, должностным лицам – от 1 до 2 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 1 до 2 тыс. рублей с возможной приостановкой деятельности до 90 суток, а юридическим лицам – от 10 до 20 тыс. рублей и приостановка на тот же срок.

    Соседи могут обращаться с жалобами в полицию или управляющую компанию, а также в суд для компенсации морального вреда.

    Машаров уточнил, что КоАП РФ не содержит прямого запрета на действия, нарушающие тишину, однако в нем предусмотрена ответственность за нарушение санитарных норм, регулирующих уровень шума.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Никонова назвала работающий способ заставить шумных соседей по даче соблюдать тишину.

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    5 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Сальдо наградил мать Кадырова орденом за заслуги перед Херсонской областью

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо удостоил Аймани Кадырову, мать главы Чечни, орденом за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время СВО на территории региона, сообщил в Telegram-канале председатель правительства республики Магомед Даудов.

    «Передал Аймани Насиевне знак ордена За заслуги перед Херсонской областью I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», – написал Даудов.

    В этот день, 4 августа, Аймани Кадырова отмечала день рождения и Даудов назвал ее в своем поздравлении «олицетворением тепла, заботы и милосердия, которые она несет не только своему народу, но и людям по всему миру».

    Аймани Кадырова также является президентом регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал не оставить без внимания ограничительные меры, введенные властями США в отношении его матери Аймани Кадыровой.

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