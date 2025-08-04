Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Нидерланды первыми решили поставить Киеву американское оружие
Минобороны Нидерландов первым сообщило о поставках Киеву американского оружия
Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву крупной партии американских вооружений и ракет Patriot, что стало первым подобным шагом среди стран НАТО.
О решении правительства сообщил и.о. министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
По его словам, королевство стало первой страной НАТО, предоставившей Украине американские системы вооружения общей стоимостью 500 млн евро.
В пакет помощи вошли, в частности, комплектующие и ракеты Patriot, необходимые для укрепления украинской противовоздушной обороны. Брекелманс указал, что Киев остро нуждается в дополнительной противовоздушной защите и боеприпасах.
Ранее администрация США заявила о намерении усилить давление на Россию путем передачи американского оружия Киеву.
НАТО разрабатывает новую схему закупок военной техники для Украины с акцентом на американские вооружения и приоритеты Киева.