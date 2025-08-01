Reuters сообщило о подготовке НАТО нового механизма поставок оружия Украине

Tекст: Антон Антонов

Механизм предполагает закупку американских вооружений, определенных Киевом как приоритетные, партиями по 500 млн долларов. В процессе участвуют все страны-члены НАТО под координацией генсека Марка Рютте, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что за счет этого механизма НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Новый подход должен ускорить процесс закупок и избавить европейских союзников по альянсу от длительных бюрократических процедур.

Reuters отмечает, что сейчас обсуждается реализация как минимум одной партии поставок в рамках этой схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет с возможностью использования замороженных российских активов. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО.