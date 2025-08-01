Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
В Сенате США предложили выделить Украине 54,6 млрд долларов помощи
В сенат США внесли законопроект о выделении Украине 54,6 млрд долларов в ближайшие два года с возможностью использования замороженных российских активов.
Законодательную инициативу представили Джин Шахин и Лиза Мурковски, передает РБК со ссылкой на New York Times.
Законопроект предусматривает предоставление Украине 54,6 млрд долларов в течение двух лет, из которых до трети может быть оплачено за счет доходов от замороженных российских активов и продажи оружия европейским союзникам.
Часть средств направят на прямую военную помощь и замену поставленного на Украину старого вооружения. Документ также расширяет полномочия президента США по самостоятельному одобрению поставок оружия Киеву без согласования с конгрессом.
Законопроект внесли на фоне смены курса Трампа по украинскому вопросу и новых договоренностей США и НАТО о поставках оружия за счет европейских стран. Ожидается, что инициатива встретит сопротивление среди республиканцев, поддерживающих сокращение расходов на помощь Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Raytheon Technologies получила бессоревновательный контракт на обслуживание систем Patriot, переданных Киеву, с возможностью продления до 2028 года. Пентагон выделил 51,6 млн долларов на техническую поддержку зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных на Украину с февраля 2023 года.